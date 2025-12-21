Неймар о ЧМ-2026: забью гол в финале, если Бразилия дойдет до него.

Неймар пообещал забить гол в финале чемпионата мира 2026 года.

Нападающий «Сантоса » и сборной Бразилии не играл за национальную команду с 2023 года.

«Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы привезти кубок в Бразилию.

В июле вы можете спросить с меня. Эй, Анчелотти , помоги нам!

Если мы дойдем до финала… Я обещаю, что забью гол», – заявил Неймар .