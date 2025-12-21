  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»
3

Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»

Неймар о ЧМ-2026: забью гол в финале, если Бразилия дойдет до него.

Неймар пообещал забить гол в финале чемпионата мира 2026 года.

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии не играл за национальную команду с 2023 года.

«Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы привезти кубок в Бразилию.

В июле вы можете спросить с меня. Эй, Анчелотти, помоги нам!

Если мы дойдем до финала… Я обещаю, что забью гол», – заявил Неймар.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39602 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoСборная Бразилии по футболу
logoНеймар
logoЧМ-2026
logoвысшая лига Бразилия
logoСантос
logoКарло Анчелотти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карло Анчелотти: «Если Неймар будет в хорошей форме и будет достоин попадания в состав сборной Бразилии, то он сыграет на ЧМ-2026»
6 декабря, 08:39
Неймар сделал хет-трик впервые с 2022 года. Форвард «Сантоса» забил 5 голов в 3 матчах в лиге Бразилии
4 декабря, 00:54
Анчелотти о Неймаре и ЧМ-2026: «Он должен быть готов на 100%, это касается всех. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову кого-то другого»
1 декабря, 12:02
Роналдо о Неймаре: «Ключевой игрок для сборной, у Бразилии нет другого такого. Надеемся, что он будет готов к ЧМ на все 100%»
25 сентября, 11:31
Главные новости
«Вильярреал» рвется в бой: сможет ли он одолеть «Барселону»? Проверьте свою интуицию с фрибетом от Лиги Ставок
20 минут назадРеклама
«Астон Вилла» интересуется тер Стегеном на фоне состояния Мартинеса. У аргентинского вратаря проблемы со спиной (Mundo Deportivo)
28 минут назад
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
42 минуты назад
Черчесов сыграл в воротах и выиграл турнир ветеранов австрийской Бундеслиги
52 минуты назадВидео
Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
сегодня, 09:14
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
сегодня, 08:58
Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
сегодня, 08:56
Франк об удалениях с «Ливерпулем»: «Считаю неправильной красную Симонса – он двигался, а нога ван Дейка оказалась под ударом. Не знаю, за что была первая желтая Ромеро»
сегодня, 08:45
Тренер «Севильи» Альмейда о матче с «Реалом»: «Судейство было ужасным, арбитры высокомерны. Я не клоун, произошедшее просто нелепо. Запросите аудиозаписи микрофонов судей»
сегодня, 08:19
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой из «Зенита» выложил фото в футболке Роналдо из отпуска
9 минут назад
Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»
22 минуты назадФото
Аршавин о травмах крестообразных связок у молодых игроков: «Грешим на искусственные поля. В наше время по детям вообще не знали, что такое «кресты», везде были натуральные поля – песчаные, земляные, но натуральные»
36 минут назад
Гришин о «Динамо»: «Казалось, что будут бороться за чемпионство с Карпиным – это разочарование. Спасти сезон может победа в Кубке, болельщики заждались трофеев»
56 минут назад
Гасперини об 1:2 с «Юве»: «Нам не хватало качества для атаки. Фергюсон меня не убеждает, новички «Ромы» не вошли в ритм. Дибалу и Соуле нельзя сравнивать с другими»
сегодня, 09:15
«Зенит» не получал от «Флуминенсе» предложений по Нино (Legalbet)
сегодня, 08:44
Кубок Франции. «Монако» Головина встретится с «Осером», «Марсель» сыграет с «Бурк-ан-Бресс»
вчера, 21:52
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», «Майнц» против «Санкт-Паули»
сегодня, 08:02
Колыванов об обмене Дивеева в «Зенит»: «Для ЦСКА это минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника?»
сегодня, 07:57
Юлманд о 3-м месте «Байера»: «У нас новая команда и хорошие перспективы»
сегодня, 07:41