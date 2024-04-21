Флик готов вернуться в «Баварию» на фоне примирения с Хенессом. Тренер рассматривает и «Барсу»
Ханс-Дитер Флик готов вернуться в «Баварию».
Как сообщают немецкие журналисты Патрик Штрассер и Максимилиан Кох, тренер помирился с почетным президентом «Баварии» Ули Хенессом и готов вернуться в мюнхенский клуб.
Немец покинул «Баварию» в 2021 году, одной из причин его ухода считают конфликты с руководством клуба по вопросам трансферной политики. Нынешний главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.
Тем не менее отмечается, что немецкий специалист по-прежнему открыт для работы в «Барселоне».
Флик не оставляет надежд возглавить «Барсу», несмотря на желание клуба назначить Маркеса (Mundo Deportivo)
Время показало, что Флик был абсолютно прав по поводу трансферной политики, а всего-то он требовал достойной, адекватной замены Тьяго, да защитников, соответствующих стилю Баварии и статусу клуба.
Но что-то прям очень волнительно...