Флик готов вернуться в «Баварию» на фоне примирения с Хенессом. Тренер рассматривает и «Барсу»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ули Хенесс Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик готов вернуться в «Баварию».

Как сообщают немецкие журналисты Патрик Штрассер и Максимилиан Кох, тренер помирился с почетным президентом «Баварии» Ули Хенессом и готов вернуться в мюнхенский клуб.

Немец покинул «Баварию» в 2021 году, одной из причин его ухода считают конфликты с руководством клуба по вопросам трансферной политики. Нынешний главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.

Тем не менее отмечается, что немецкий специалист по-прежнему открыт для работы в «Барселоне».

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22 комментария
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Флик самый лучший вариант.
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Значит у Кейна есть шансы на трофей 🙏
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Надеюсь все же он, а не Рангники, же Дзерби и Эмери.
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Хорошое новость, с можем повторить требл
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Ответ Cristiano Ronaldo
Бавария Флика - это было нечто невообразимое, сносили любого противника и втаптывали его в газон. Считаю, что та Бавария, была сильнее праймовой Барселоны Гвардиолы. Никогда ещё не видел, что бы клуб так выносил противника, вдавливая в него всю свою запредельную мощь и отвагу.
Это было шикарно, невообразимо, душа радовалась в каждом матче, даже проигранном.) В моём понимании, это и есть Бавария, да, несбалансированная, да, с провалами в обороне (а когда и при ком их не было), но полнейший ураган и рок-н-ролл. Лучше Флика для Баварии только Хайнкесс, но дедушку нужно оставить в покое уже.)
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Ответ Гениальный камень
Флик самый лучший вариант.
Надеюсь руководство читает наши комменты на новости 😅 тоже хочу Флика вернуть
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Лишь бы это случилось, даже боюсь спугнуть.)
Время показало, что Флик был абсолютно прав по поводу трансферной политики, а всего-то он требовал достойной, адекватной замены Тьяго, да защитников, соответствующих стилю Баварии и статусу клуба.
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Что не говорите а Флик ассоциируется исключительно с Баварией
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Зачем он нужен Барсе? Учил испанский язык. Пассажир.
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Вариант, который всегда должен был быть номером один и который является лучшим. Рангника рассматриваем, но Флика - нет. Кстати, вот вам и новое руководство, люди меняются, а решает все Хеннес
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самый лучший вариант
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Был бы рад его возвращению, учитывая тот самый сезон...
Но что-то прям очень волнительно...
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Либо примирение с Хенессом, либо с Хеннесси
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Флика для Баварии в данный момент можно считать лучшим вариантом.
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Хотя бы ради Кейна он должен вернуться.
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Очень хорошая новость!!!!!
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странный чувак эго выперли а он обратно просится..
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Хенесс: «Верни (колбасу) требл, я всё прощу!»©️
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Ответ Талгат Харассофф-Матенов
Хорошое новость, с можем повторить требл
Как Ливерпуль?
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Флик был прекрасен в Баварии. Обеим сторонам возвращение пойдёт на пользу.
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Бавария Флика - это было нечто невообразимое, сносили любого противника и втаптывали его в газон. Считаю, что та Бавария, была сильнее праймовой Барселоны Гвардиолы. Никогда ещё не видел, что бы клуб так выносил противника, вдавливая в него всю свою запредельную мощь и отвагу.
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