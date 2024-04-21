Флик готов вернуться в «Баварию» на фоне примирения с Хенессом. Тренер рассматривает и «Барсу»

Ханс-Дитер Флик готов вернуться в «Баварию».

Как сообщают немецкие журналисты Патрик Штрассер и Максимилиан Кох, тренер помирился с почетным президентом «Баварии» и готов вернуться в мюнхенский клуб.

Немец покинул «Баварию» в 2021 году, одной из причин его ухода считают конфликты с руководством клуба по вопросам трансферной политики. Нынешний главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.

Тем не менее отмечается, что немецкий специалист по-прежнему открыт для работы в «Барселоне».

Флик не оставляет надежд возглавить «Барсу», несмотря на желание клуба назначить Маркеса (Mundo Deportivo)