Бобровский – 5-й российский вратарь с 30+ победами в плей-офф НХЛ за карьеру. На 1-м месте идет Василевский (65)

Сергей Бобровский – 5-й российский вратарь с 30+ победами в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 17 бросков из 19 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с « » (3:2, 1-0).

Победа стала для него 30-й в 71 матче в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.

Ранее такой отметки достигли 4 российских вратаря. Лидирует Андрей Василевский («Тампа», 65 побед в 111 играх), за ним идут (42 в 86), (39 в 72) и («Айлендерс», 31 в 61).