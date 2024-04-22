Бобровский – 5-й российский вратарь с 30+ победами в плей-офф НХЛ за карьеру. На 1-м месте идет Василевский (65)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский – 5-й российский вратарь с 30+ победами в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 17 бросков из 19 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2, 1-0).

Победа стала для него 30-й в 71 матче в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. 

Ранее такой отметки достигли 4 российских вратаря. Лидирует Андрей Василевский («Тампа», 65 побед в 111 играх), за ним идут Евгений Набоков (42 в 86), Николай Хабибулин (39 в 72) и Семен Варламов («Айлендерс», 31 в 61). 

2 комментария
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Если очень повезёт - уже в этом плей-офф может Набокова догнать и перегнать....
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Надеюсь, по итогам серии Василевский увеличит отрыв. Хотя крайне тяжело будет
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