Бобровский – 5-й российский вратарь с 30+ победами в плей-офф НХЛ за карьеру. На 1-м месте идет Василевский (65)
Сергей Бобровский – 5-й российский вратарь с 30+ победами в плей-офф НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил 17 бросков из 19 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2, 1-0).
Победа стала для него 30-й в 71 матче в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.
Ранее такой отметки достигли 4 российских вратаря. Лидирует Андрей Василевский («Тампа», 65 побед в 111 играх), за ним идут Евгений Набоков (42 в 86), Николай Хабибулин (39 в 72) и Семен Варламов («Айлендерс», 31 в 61).