Гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом» – 1:0
«Зенит» одолел «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Клаудиньо открыл счет на 23-й минуте, его гол стал победным.
- Дата проведения
- 21 апреля, 16.15, «Газпром Арена»
- Гол:
- 1:0 – 23 Клаудиньо.
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Зенит –
Кержаков, Эракович, Нино, Алип, Караваев (Родригао, 90), Барриос, Клаудиньо (Мантуан, 68), Вендел (Васильев, 90), Артур, Педро (Мостовой, 46), Кассьерра (Сергеев, 68).
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Оренбург –
Сысуев, Хотулев, Перес (Прохин, 46), Гогличидзе, Вера (Горбани, 46), Флорентин, Башич (Михайлов, 63), Сидоров, Томпсон, Мансилья (Марин, 70), Воробьев (Оганесян, 83).
- Предупреждения:
- Перес (44), Гогличидзе (55), Сидоров (66), Прохин (70), Нино (82).
Вот как то так будет
Господа, если это не пенальти, то что?
про задротов 2 и ем кал куча инфы, а рпл мимо?
бухаете всем изданием?)))
Что за голешник