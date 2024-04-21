Гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом» – 1:0

«Зенит» одолел «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клаудиньо открыл счет на 23-й минуте, его гол стал победным.

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