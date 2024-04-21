Гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом» – 1:0

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург онлайны Футбол

«Зенит» одолел «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клаудиньо открыл счет на 23-й минуте, его гол стал победным.

Зенит – Оренбург 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
21 апреля, 16.15, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 23 Клаудиньо.
ЗенитКержаков, Эракович, Нино, Алип, Караваев (Родригао, 90), Барриос, Клаудиньо (Мантуан, 68), Вендел (Васильев, 90), Артур, Педро (Мостовой, 46), Кассьерра (Сергеев, 68).
ОренбургСысуев, Хотулев, Перес (Прохин, 46), Гогличидзе, Вера (Горбани, 46), Флорентин, Башич (Михайлов, 63), Сидоров, Томпсон, Мансилья (Марин, 70), Воробьев (Оганесян, 83).
Предупреждения:
Перес (44), Гогличидзе (55), Сидоров (66), Прохин (70), Нино (82).

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34 комментария
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ну что это опять не пенальти?????? позорище
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+10
Что там смотреть 5 минут? Это же очевидный момент. Мяч летит в створ, рука в километре от тела. Да, близко, но если бы не рука, мог быть бы гол.
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Зениту победы
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+8
Знаменитый питерский админресурс😂 Если это не пенальти, то что пенальти?
+8
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+8
А есть какое-то ограничение на то, чтобы ставить пенальти в пользу Зенита? Что это, если не пенальти? Что будет в следующий раз? Защитник соперника возьмет мяч в своей штрафной в руки и побежит забивать Зениту и судья скажет, что все окей?
+8
0
+8
Если это не пенальти, то это уже какой-то бред ..)
+7
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+7
ЭСК: рука не расширяла площадь тела и был не значительный контакт да и вообще вратарь ловил этот мяч
Вот как то так будет
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Безбородов пробивает дно своим судейством сегодня.
+6
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Все помнят,за что получил барриос пендаль?
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Ахаха, клоунада с судейством Зенита продолжается
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Мяч летит в створ, руки оставлены от тела и увеличивают площадь
Господа, если это не пенальти, то что?
+5
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Сильнее отставить руку просто невозможно. Непонятное решение судьи.
+4
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+4
ахахахаха в задницу ваш продажный рпл пусть гниет
+4
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+4
Серьезно??? Это не пенальти??
+3
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+3
Ответ bushmen
Не люблю я такую игру Зенита! Понты и покатушки поперёк иногда как бы прорываются к воротам...Ребята доиграетесь...
Какие понты? Как Зениту еще играть, когда у соперника вся команда вжалась в свою штрафную?
+3
-1
+2
ЭСК: Действия Прохина не являлись очевидно наказуемыми. Игру рукой не назвать безрассудной.
+2
0
+2
Безбородов - квалифицированный судья, говорил Семак)
+2
0
+2
Семак вообще разучился играть домашние матчи
+2
-1
+1
Клаудиньо положил в девятку , по красоте было 🔥🔥🔥🔥🔥
+2
-1
+1
а где ветка по чемпу россии?
про задротов 2 и ем кал куча инфы, а рпл мимо?
бухаете всем изданием?)))
+2
-1
+1
это не футбол и не соревнование когда такое не свистят ну чистый же пенальти как еще то??
+1
0
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Вопрос не в победе,а в количестве забитых мячей в ворота "Оренбурга". 5-6 минимум.
5-6 вчера Ахмату хотели забить одни
+2
-1
+1
Красота от Клауда
+4
-4
0
Клаудиньоооооо
Что за голешник
+2
-2
0
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Там команда хозяев без тренера. Кто то прыгает на бровке. Дружко,что ли?
Скорее тренер без команды...
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Оренбург что-то старается, пытается впереди играть остро на первых минутах.
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