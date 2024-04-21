Кучеров против «Флориды»: передача, 5 хитов и «минус 2» за 19:47

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал передачу в матче плей-офф НХЛ.

Нападающий «Тампы» отметился 1 (0+1) баллом в первом матче серии против «Флориды» (2:3, 0-1).

В этой игре Никита Кучеров провел на льду 19 минут 47 секунд, нанес 1 бросок в створ ворот и совершил 5 силовых приемов. Он завершил матч с показателем полезности «минус 2».

Напомним, Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ, набрав 144 (44+100) очка в 81 матче.

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17 комментариев
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Ну 161-е очко в плей-офф есть. Обошёл за всю историю лиги неких Майка Босси и Горди Хоу... Сам уже историю пишет. А первая игра, она на то и первая. Всё ещё впереди.
+20
-6
+14
Ответ sergen
За 7:07 до конца игры у тампы было 12 бросков. При том что не сказать, что флорида прям внезапно научилась играть в защите) Очень плохая первая игра и для Куча тоже.
Куча долбили, не давали играть весь матч. Собственно это и ожидаемо
+13
-3
+10
За 7:07 до конца игры у тампы было 12 бросков. При том что не сказать, что флорида прям внезапно научилась играть в защите)
Очень плохая первая игра и для Куча тоже.
+8
-4
+4
Сделав одну передачу, Кучеров набрал 161-е очко в плей-офф и поднялся с 25-го на 22-е место, опередив таких парней, как Горди Хоу, Майк Босси и Бобби Смит.
1.Гретцки - 382 очка.
2.Мессье - 295
3.Курри - 233
4.Андерсон - 214
5.Ягр - 201
6.Кросби - 201

14.Малкин - 180

17.Фёдоров - 176
..
22.Кучеров - 161
..
38.Овечкин - 141
+6
-3
+3
Ответ Гостомысл
Флорида выиграла по делу. Но для Тампы не всё так плохо. Тампа около половину своих серий в плей-офф, которые выигрывает начинает с поражений. Флорида не выглядела не преступной. Напомню, что в прошлом году Тампа уверено выиграла первый матч в Торонто, а в итоге проиграли серию. Будем смотреть дальше.
А в 22 влетели Торонто 0:5 в первом матче... и прошли дальше
+5
-2
+3
Мнение после игры. Хозяева обязаны брать первую игру плова. Не закрыть куча, значит проиграть. Жанно не так плох, как его малюют. Вперёд тампа.
+5
-3
+2
Ответ sergen
За 7:07 до конца игры у тампы было 12 бросков. При том что не сказать, что флорида прям внезапно научилась играть в защите) Очень плохая первая игра и для Куча тоже.
Нынешняя Флорида гораздо лучше умеет играть в защите, чем прежде.
+2
0
+2
Так себе играли. Флорида заслуженно победила. Но у Тампы были моменты
+2
-1
+1
Тампа была ужасна, конечно (
+6
-6
0
Флорида выиграла по делу. Но для Тампы не всё так плохо. Тампа около половину своих серий в плей-офф, которые выигрывает начинает с поражений. Флорида не выглядела не преступной. Напомню, что в прошлом году Тампа уверено выиграла первый матч в Торонто, а в итоге проиграли серию. Будем смотреть дальше.
+4
-4
0
ФлоридА выгрызет.
Даже не знаю увы или ура.
+1
-1
0
Ответ Андрей Арсентьев
Сделав одну передачу, Кучеров набрал 161-е очко в плей-офф и поднялся с 25-го на 22-е место, опередив таких парней, как Горди Хоу, Майк Босси и Бобби Смит. 1.Гретцки - 382 очка. 2.Мессье - 295 3.Курри - 233 4.Андерсон - 214 5.Ягр - 201 6.Кросби - 201 … 14.Малкин - 180 … 17.Фёдоров - 176 .. 22.Кучеров - 161 .. 38.Овечкин - 141
Да уж, и всё игроки Эдмонтона первые... Действительно великий клуб
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Ответ sergen
За 7:07 до конца игры у тампы было 12 бросков. При том что не сказать, что флорида прям внезапно научилась играть в защите) Очень плохая первая игра и для Куча тоже.
Кучерова прессовали весь матч и уделили ему персонально большое внимание, зачастую атаковали вдвоем. Иногда не совсем чисто, например, удар Райнхарта по перчаткам Кучерова клюшкой, удаления не было. Впрочем, я не судья, им виднее.
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Ответ sergen
За 7:07 до конца игры у тампы было 12 бросков. При том что не сказать, что флорида прям внезапно научилась играть в защите) Очень плохая первая игра и для Куча тоже.
Странно писать про научилась о команде, которая пропустила почти меньше всех в регулярке
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