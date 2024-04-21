Кучеров против «Флориды»: передача, 5 хитов и «минус 2» за 19:47

Никита Кучеров сделал передачу в матче плей-офф НХЛ.

Нападающий « » отметился 1 (0+1) баллом в первом матче серии против «Флориды» (2:3, 0-1).

В этой игре провел на льду 19 минут 47 секунд, нанес 1 бросок в створ ворот и совершил 5 силовых приемов. Он завершил матч с показателем полезности «минус 2».

Напомним, Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки , набрав 144 (44+100) очка в 81 матче.