Кучеров против «Флориды»: передача, 5 хитов и «минус 2» за 19:47
Никита Кучеров сделал передачу в матче плей-офф НХЛ.
Нападающий «Тампы» отметился 1 (0+1) баллом в первом матче серии против «Флориды» (2:3, 0-1).
В этой игре Никита Кучеров провел на льду 19 минут 47 секунд, нанес 1 бросок в створ ворот и совершил 5 силовых приемов. Он завершил матч с показателем полезности «минус 2».
Напомним, Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ, набрав 144 (44+100) очка в 81 матче.
Очень плохая первая игра и для Куча тоже.
1.Гретцки - 382 очка.
2.Мессье - 295
3.Курри - 233
4.Андерсон - 214
5.Ягр - 201
6.Кросби - 201
…
14.Малкин - 180
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17.Фёдоров - 176
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22.Кучеров - 161
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38.Овечкин - 141
Даже не знаю увы или ура.