Хави – второй тренер «Барселоны», проигравший 4 класико подряд
Хави стал вторым тренером «Барселоны», проигравшим «Реалу» 4 матча кряду.
В 32-м туре Ла Лиги каталонцы потерпели поражение со счетом 2:3. Предыдущие три встречи с мадридцами в различных турнирах они проиграли 1:4, 1:2 и 0:4.
До Хави единственным тренером, уступившим «Реалу» четырежды подряд, был Патрик О’Коннелл. Такая серия у него была с 1935 по 1940 год.
Я знал, что эти хороводы вокруг судей в 2009-2012 с засуживаниями Реала аукнутся, вот она Карма
В 2015 кичились треблом, мол что может быть лучше?
Потом Реал сделал свой ЛЧ-требл 2016-2018, и теперь ещё квадрупл побед над Барсой (4:0, 2:1, 4:1, 3:2)
Главное, что Мадриду не пришлось активировать Рычаги, а Анчелотти вывозит тем составом, что есть + Беллингем
Красота :))
Казалось бы этом должны просить болельщики соперника, но ирония в том, что об этом будет просить Лапорта
Дело не просто в единичных ошибках (да, ошибаются и в пользу «Мадрида», не без этого, даже в больших матчах), а именно в системном присвисте, обеспеченном платежами вице-президенту судейского комитета Ла Лиги Негрейре. Был сезон, когда в ворота «Барселоны» не поставили ни одного пенальти. Был сезон, когда они пробивали в два раза больше пенальти, чем соперники. Вы нас за дураков держите?.. Я, когда общался со своими испанскими товарищами, они мне еще в 2016 говорили: «Когда приезжаешь на «Камп Ноу» у тебя или удаляют игрока, или ставят пенальти в твои ворота, или отменяют твой гол. Все это в Испании знают». Такого нет по-моему даже в РПЛ. И системный судейский присвист — это не только удалить Рамоса в Класико, это свистеть весь мелкий фол в рядовых матчах в пользу одной команды, чтобы она перемалывала все эти осасуны и малаги без проблем в гонке за чемпионством. Вот чем подпитывались «беспрецедентные успехи» Барселоны в 2008-2012.
Рекорд есть рекорд
Даёшь пятую, чтобы быть безоговорочно первым