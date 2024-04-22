Хави – второй тренер «Барселоны», проигравший 4 класико подряд

Хави стал вторым тренером «Барселоны», проигравшим «Реалу» 4 матча кряду.

В 32-м туре каталонцы потерпели поражение со счетом 2:3. Предыдущие три встречи с мадридцами в различных турнирах они проиграли 1:4, 1:2 и 0:4.

До Хави единственным тренером, уступившим « » четырежды подряд, был Патрик О’Коннелл. Такая серия у него была с 1935 по 1940 год.