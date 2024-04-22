Хави – второй тренер «Барселоны», проигравший 4 класико подряд

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Хави стал вторым тренером «Барселоны», проигравшим «Реалу» 4 матча кряду.

В 32-м туре Ла Лиги каталонцы потерпели поражение со счетом 2:3. Предыдущие три встречи с мадридцами в различных турнирах они проиграли 1:4, 1:2 и 0:4.

До Хави единственным тренером, уступившим «Реалу» четырежды подряд, был Патрик О’Коннелл. Такая серия у него была с 1935 по 1940 год.

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124 комментария
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Легенда🐏

Я знал, что эти хороводы вокруг судей в 2009-2012 с засуживаниями Реала аукнутся, вот она Карма

В 2015 кичились треблом, мол что может быть лучше?
Потом Реал сделал свой ЛЧ-требл 2016-2018, и теперь ещё квадрупл побед над Барсой (4:0, 2:1, 4:1, 3:2)

Главное, что Мадриду не пришлось активировать Рычаги, а Анчелотти вывозит тем составом, что есть + Беллингем

Красота :))
+125
-34
+91
На мачт тв, Григорян и ведущий, настолько открыто топят за Барсу, что я просто с открытым ртом слушаю их, и не верю своим ушам
+53
-5
+48
Хави топ! #Оставайся!

Казалось бы этом должны просить болельщики соперника, но ирония в том, что об этом будет просить Лапорта
+34
-8
+26
Ответ Багамка Москва
Легенда🐏 Я знал, что эти хороводы вокруг судей в 2009-2012 с засуживаниями Реала аукнутся, вот она Карма В 2015 кичились треблом, мол что может быть лучше? Потом Реал сделал свой ЛЧ-требл 2016-2018, и теперь ещё квадрупл побед над Барсой (4:0, 2:1, 4:1, 3:2) Главное, что Мадриду не пришлось активировать Рычаги, а Анчелотти вывозит тем составом, что есть + Беллингем Красота :))
Негрейры нет. ВАР появилось. Как тут теперь побеждать?
+33
-8
+25
Ответ аdidаs
На мачт тв, Григорян и ведущий, настолько открыто топят за Барсу, что я просто с открытым ртом слушаю их, и не верю своим ушам
Классика. На Окко любят облизывать Барсу.
+24
-2
+22
Самый главный вопрос руководству Барсы? Нафига покупать Роке за 60 млн если его не выпускать? Если он не в состоянии помочь, нахрена тогда его надо было брать? Они и так в финансовой жопе. Скорее всего там была очередная схема по выводу денег, другого объяснения нет!!!
+16
-1
+15
Хави вошел в историю, обязательно надо продлевать.
+19
-6
+13
Все фанаты Мадрида едины во мнении, что Хави надо продлевать.
+9
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+8
Ответ Cruel Snake
Хави топ! #Оставайся! Казалось бы этом должны просить болельщики соперника, но ирония в том, что об этом будет просить Лапорта
Собираем петицию
+6
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+5
Ответ Багамка Москва
Легенда🐏 Я знал, что эти хороводы вокруг судей в 2009-2012 с засуживаниями Реала аукнутся, вот она Карма В 2015 кичились треблом, мол что может быть лучше? Потом Реал сделал свой ЛЧ-требл 2016-2018, и теперь ещё квадрупл побед над Барсой (4:0, 2:1, 4:1, 3:2) Главное, что Мадриду не пришлось активировать Рычаги, а Анчелотти вывозит тем составом, что есть + Беллингем Красота :))
Насчет присвиста в сторону Барселоны.
Дело не просто в единичных ошибках (да, ошибаются и в пользу «Мадрида», не без этого, даже в больших матчах), а именно в системном присвисте, обеспеченном платежами вице-президенту судейского комитета Ла Лиги Негрейре. Был сезон, когда в ворота «Барселоны» не поставили ни одного пенальти. Был сезон, когда они пробивали в два раза больше пенальти, чем соперники. Вы нас за дураков держите?.. Я, когда общался со своими испанскими товарищами, они мне еще в 2016 говорили: «Когда приезжаешь на «Камп Ноу» у тебя или удаляют игрока, или ставят пенальти в твои ворота, или отменяют твой гол. Все это в Испании знают». Такого нет по-моему даже в РПЛ. И системный судейский присвист — это не только удалить Рамоса в Класико, это свистеть весь мелкий фол в рядовых матчах в пользу одной команды, чтобы она перемалывала все эти осасуны и малаги без проблем в гонке за чемпионством. Вот чем подпитывались «беспрецедентные успехи» Барселоны в 2008-2012.
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творит историю, точнее повторяет...легенда как ни крути...
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Ответ Багамка Москва
Легенда🐏 Я знал, что эти хороводы вокруг судей в 2009-2012 с засуживаниями Реала аукнутся, вот она Карма В 2015 кичились треблом, мол что может быть лучше? Потом Реал сделал свой ЛЧ-требл 2016-2018, и теперь ещё квадрупл побед над Барсой (4:0, 2:1, 4:1, 3:2) Главное, что Мадриду не пришлось активировать Рычаги, а Анчелотти вывозит тем составом, что есть + Беллингем Красота :))
Да и сейчас продолжают это делать!!!
+6
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+4
Ответ Cruel Snake
Хави топ! #Оставайся! Казалось бы этом должны просить болельщики соперника, но ирония в том, что об этом будет просить Лапорта
Так там же 200 болел Реала как раз просили его)))
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Плач плач , танцуй танцуй
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Ответ Alek Asqar
Самый главный вопрос руководству Барсы? Нафига покупать Роке за 60 млн если его не выпускать? Если он не в состоянии помочь, нахрена тогда его надо было брать? Они и так в финансовой жопе. Скорее всего там была очередная схема по выводу денег, другого объяснения нет!!!
Нужен был ответ Реалу на Эндрика.
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Даже тут он второй 😜🤪😂
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Я, как болельщик Барсы только за то, что бы Хави остался! Команда молодая и прогрессирует, через пару сезонов обрастут мясом и будут одними из главных претендентов на победу во всех турнирах
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После эйфории в прошлом сезоне немного потерял контроль над командой. Немного жаль,что так заканчивается его история в Барселоне, но надеюсь Маэстро наберётся опыта и вернётся ещё сильнее.
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Все претензии к Канселу. Во всех трех голах накосячил. Также и с ПСЖ он провалил матч.
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Желающие пнуть Хави еще найдутся, но отмечу, что он открыл и доверился Ямалю, который может вырасти в большого игрока, плюс его команда старается играть в футбол, не бей беги и не в ломай-симулируй-тяни, как один полосатый автобус
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Ответ nesip
А чем вы объясняете краденный ЛЛ в 2014, в последнем матче?
Краденный кем и куда?)
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Просто ору с фанов барсы поверьте 🤣 они так были уверены в своей победе конечно же «До матча» 🤣 а после матча как и ожидались нытики пошли 🤣
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Давайте не смейтесь
Рекорд есть рекорд
Даёшь пятую, чтобы быть безоговорочно первым
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Хотелось бы передать привет всем глорам барсы и попросить поставить для них песню Жени Осина "Плачет девушка в автомате" ;-)
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Ответ Багамка Москва
Легенда🐏 Я знал, что эти хороводы вокруг судей в 2009-2012 с засуживаниями Реала аукнутся, вот она Карма В 2015 кичились треблом, мол что может быть лучше? Потом Реал сделал свой ЛЧ-требл 2016-2018, и теперь ещё квадрупл побед над Барсой (4:0, 2:1, 4:1, 3:2) Главное, что Мадриду не пришлось активировать Рычаги, а Анчелотти вывозит тем составом, что есть + Беллингем Красота :))
Хави пришел в самую слабую Барсу, а реал тем временем усилился и игроками и тд. Даже с таким составом оеал умудрился победить только за счет пеналя
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Хави должен остаться и побить этот рекорд, став единоличным лидером.
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Ответ Иван Баланар
ага, два 🤡 Ведущий хоть попытался обратить внимание на то, что дерево кубарси своим шлагбаумом попал изначально в левую ногу Васкеза, но Григоря скуф тупо не слушал его 🤣
ну а зачем говорить то что не выгодно.
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Так а где ямаль и ему подобные фаны которые твердили что барса 100% выиграет ?🤣 где интервью Левандовского? Он говорил что 100% барса выиграет 🤣 а сам нанес 1 удар в в створ во втором тайме орр🤣
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Ответ falkao2013
После эйфории в прошлом сезоне немного потерял контроль над командой. Немного жаль,что так заканчивается его история в Барселоне, но надеюсь Маэстро наберётся опыта и вернётся ещё сильнее.
На самом деле у него уже есть определённый тренерский почерк, и, при условии, что он останется на следующий сезон и получит возможность обновить состав, Барселона вновь может стать очень грозной силой. Понятное дело, что и промадридская, и прокаталонская чернь меняет своё никому не нужное мнение после каждого матча, но на дистанции Хави отработал вполне достойно. Я как-то не вижу варианта, что ему на замену придёт условный Конте, и Барселона прям вот сразу завоюет Кубок Чемпионов.
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Ответ заблокированному пользователю
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язык фактов это твой ник. а реал выиграет все что возможно и невозможно. 5 лч за 10 лет
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