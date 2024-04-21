Турнир претендентов. 14-й тур. Непомнящий сыграет с Каруаной, Накамура против Гукеша и другие партии

Теги результаты турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Видит Сантош Гуджрати Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Ниджат Абасов Шахматы

20 апреля на шахматном турнире претендентов в Торонто пройдут партии 14-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Фабиано Каруаной из США.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

14-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Алиреза Фируджа (Франция) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Гукеш – 8,5 очка, Непомнящий, Накамура, Каруана – по 8, Прагнанандха – 6, Видит – 5,5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

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21 комментарий
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Последний тур, в котором по парам играют лидеры и аутсайдеры между собой. Если Гукеша ничья может устраивать, то троим преследователям необходима только победа. Я за тай-брейк на турнире претендентов.
+8
-1
+7
Единолично выиграть турнир могут только Гукеш или Накамура. Каруана и Непомнящий, в лучшем случае, попадут в тай-брейк.
+4
0
+4
Надо побеждать чёрными!
+4
0
+4
Гукеш в силу возраста может перегореть. Да и соперник у него сильный. Но если выиграет турнир - это будет огромное достижение для Индии. В партии Яна и Фаби думаю ничьи не будет. Скорее всего будет тай-брейк с участием Накамуры и Яна/Фаби
+3
0
+3
Ответ Swhat
Вроде в партии Каруана Непомнящий никого ничья не устроит. Хотя, если Дин Лижэнь откажется от защиты (а все к этому идет). То получается при ничьей и победе Нака. Будут три игрока на 2м месте. Или при победе Гукеша. Два игрока на вором месте. Получается есть что терять всетаки. Думаю Нака победит Гукеша и займёт первое место. Каруана и Непо ничья
Извините, пропустил, где можно почитать про возможный отказ от защиты Дина?
+2
0
+2
Повезло, что Каруана тоже будет играть на победу с Яном. Иначе можно было бы сворачивать удочки.

Ну и, конечно, что Накамуре нужна победа белыми с Гукешем.
+1
0
+1
Вроде в партии Каруана Непомнящий никого ничья не устроит.
Хотя, если Дин Лижэнь откажется от защиты (а все к этому идет).
То получается при ничьей и победе Нака. Будут три игрока на 2м месте.
Или при победе Гукеша. Два игрока на вором месте.
Получается есть что терять всетаки.
Думаю Нака победит Гукеша и займёт первое место.
Каруана и Непо ничья
+1
0
+1
Ответ Swhat
Вроде в партии Каруана Непомнящий никого ничья не устроит. Хотя, если Дин Лижэнь откажется от защиты (а все к этому идет). То получается при ничьей и победе Нака. Будут три игрока на 2м месте. Или при победе Гукеша. Два игрока на вором месте. Получается есть что терять всетаки. Думаю Нака победит Гукеша и займёт первое место. Каруана и Непо ничья
Откуда информация про отказ чемпиона?
+1
0
+1
Накамура и Яан Тайбрйек
+1
0
+1
Ответ Swhat
Вроде в партии Каруана Непомнящий никого ничья не устроит. Хотя, если Дин Лижэнь откажется от защиты (а все к этому идет). То получается при ничьей и победе Нака. Будут три игрока на 2м месте. Или при победе Гукеша. Два игрока на вором месте. Получается есть что терять всетаки. Думаю Нака победит Гукеша и займёт первое место. Каруана и Непо ничья
С чего ему отказываться от защиты?
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Ответ Антон Сватковский
Пропустил несколько туров, а здесь, оказывается, есть интрига, да еще какая. Лидеры играют между собой, и каждый из них в принципе может выиграть и способен обыграть Дина. Да, у Непомнящего - Каруаны скорее всего будет ничья, но и здесь возможны неожиданности.
Ни Каруане, ни Непомнящему ничья не нужна, оба будут стараться обострять и где-то рисковать, так что скорее чья-то победа.
Ян не в форме как обычно в конце турнира, так что буду удивлён, если он сможет воспользоваться ситуацией.
65% на победу Фабиано дал бы.
Хикарушка постарается удивить мальчонку, и если тот начнёт нервничать - нанакамурит победу. Но пока Гукеш в порядке. Сдюжит кмк и сделает ничью.
В результате тай-брейк сыграют Гукеш и Каруана.
Надеюсь, ошибусь в прогнозе)
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Ответ Nissan 0123
Повезло, что Каруана тоже будет играть на победу с Яном. Иначе можно было бы сворачивать удочки. Ну и, конечно, что Накамуре нужна победа белыми с Гукешем.
Каруана белыми будет сушить и ждать атаки/ошибки от Яна. Такой типаж, к сожалению.
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Ответ Crestbook
Смотрим решающий тур с комментариями гроссмейстера Сергея Шипова: https://www.youtube.com/watch?v=03FW_rwfQiY
Начиная с матча Яна с Магнусом смотрю все турниры только у вас на канале. Спасибо за вашу работу!
При этом поначалу мой уровень был чуть выше, чем у Остапа Бендера... то есть я знал, как ходят все фигуры, включая коня, но не более того😅 И всё равно было очень интересно!
Постепенно увлёкся, начал поигрывать, знакомиться с основами дебютов. Сейчас уровень примерно 1200-1300, понимания больше, смотреть стало намного интереснее.
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все ясно тай брейк сыграют гюкеш и ян
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Интереснейший наметился тур.
Ян либо пан,либо пропал.
Удачи Непомнящему.
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Абасов подтвердил свою фамилию. В игре с ним все его абасовы
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Только победа!
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Пропустил несколько туров, а здесь, оказывается, есть интрига, да еще какая. Лидеры играют между собой, и каждый из них в принципе может выиграть и способен обыграть Дина. Да, у Непомнящего - Каруаны скорее всего будет ничья, но и здесь возможны неожиданности.
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НичьЯн НЕПОбеждающий
+3
-3
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