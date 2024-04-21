Турнир претендентов. 14-й тур. Непомнящий сыграет с Каруаной, Накамура против Гукеша и другие партии

20 апреля на шахматном турнире претендентов в Торонто пройдут партии 14-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Фабиано Каруаной из США.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

14-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Алиреза Фируджа (Франция) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Гукеш – 8,5 очка, Непомнящий, Накамура, Каруана – по 8, Прагнанандха – 6, Видит – 5,5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.