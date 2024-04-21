Турнир претендентов. 14-й тур. Непомнящий сыграет с Каруаной, Накамура против Гукеша и другие партии
20 апреля на шахматном турнире претендентов в Торонто пройдут партии 14-го тура.
Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Фабиано Каруаной из США.
Турнир претендентов
Торонто, Канада
14-й тур
Начало партий – 21.30 по московскому времени.
Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Алиреза Фируджа (Франция) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Турнирное положение: Гукеш – 8,5 очка, Непомнящий, Накамура, Каруана – по 8, Прагнанандха – 6, Видит – 5,5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.
Ну и, конечно, что Накамуре нужна победа белыми с Гукешем.
Хотя, если Дин Лижэнь откажется от защиты (а все к этому идет).
То получается при ничьей и победе Нака. Будут три игрока на 2м месте.
Или при победе Гукеша. Два игрока на вором месте.
Получается есть что терять всетаки.
Думаю Нака победит Гукеша и займёт первое место.
Каруана и Непо ничья
Ян не в форме как обычно в конце турнира, так что буду удивлён, если он сможет воспользоваться ситуацией.
65% на победу Фабиано дал бы.
Хикарушка постарается удивить мальчонку, и если тот начнёт нервничать - нанакамурит победу. Но пока Гукеш в порядке. Сдюжит кмк и сделает ничью.
В результате тай-брейк сыграют Гукеш и Каруана.
Надеюсь, ошибусь в прогнозе)
При этом поначалу мой уровень был чуть выше, чем у Остапа Бендера... то есть я знал, как ходят все фигуры, включая коня, но не более того😅 И всё равно было очень интересно!
Постепенно увлёкся, начал поигрывать, знакомиться с основами дебютов. Сейчас уровень примерно 1200-1300, понимания больше, смотреть стало намного интереснее.
Ян либо пан,либо пропал.
Удачи Непомнящему.