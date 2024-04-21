Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале

Фигуристка Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале.

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей», – сказала Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

Также фигуристка сообщила, что в декабре снова станет ведущей «Песни года».

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года, а также лишил всех наград с этой даты. В ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!