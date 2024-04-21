Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале

Теги телевидение сборная России Первый канал женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале.

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей», – сказала Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin. 

Также фигуристка сообщила, что в декабре снова станет ведущей «Песни года».

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года, а также лишил всех наград с этой даты. В ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин. 

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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64 комментария
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Шоу назовут "Гордость нации"? Или "Рецепты от дедушки"?
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Еще одна. Засилье профанов.
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Каждой фигуристке по шоу, и каждому болельщику по телевизору.
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К Малышевой, будет отвечать за правильный подбор медпрепаратов.
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Я уже несколько лет Первый канал ни разу не включал.
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Ответ Potapson
Шоу назовут "Гордость нации"? Или "Рецепты от дедушки"?
Просто возродят программу «Смак»🎅🏿
+23
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+16
Своих не бросаем!
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+15
Ну слова в предложения она лучше Алиночки собирает)
+27
-19
+8
Слава тебе, Господи, пристроили девочку. Хоть на время - и то не пропадет. Испереживались ведь уже все.
+18
-11
+7
Страдалица 😸
+19
-12
+7
Вот так.На главный канал страны.Без образования.Пристроили.Непрофессионально со стороны тв-боссов
До ближайших выборов) Потом в Думу
+10
-4
+6
Ответ Вадим Сидоров
Ну слова в предложения она лучше Алиночки собирает)
Факт
+8
-3
+5
Ответ Potapson
Шоу назовут "Гордость нации"? Или "Рецепты от дедушки"?
Можно ещё :"Олимпийцы среди нас."
+6
-3
+3
Ответ Westmoreland
Своих не бросаем!
Черносвитова опекает еще с олимпиады..
+7
-4
+3
Это всё не то. Её место на льду
+10
-8
+2
ну все, поехали... Еще одна "ведущая"
+5
-3
+2
А потом депутатом
+6
-4
+2
Ответ Вадим Сидоров
Ну слова в предложения она лучше Алиночки собирает)
но ее нервные смешки через слово, простите, раздражают. из всех фигуристок увереннее всех держится Лиза, но у нее, увы, и штаб не тот, и допинг пробы чистые
+4
-2
+2
А шоу будет медицинской направленности? Или на смену Малышевой приходит?
+6
-5
+1
Ответ artem klishin
жизнь удалась!
В спортивном плане - не особо.
И в этом весь драматизм ситуации.
+1
0
+1
это с самого начала было безызбежно
+2
-1
+1
Ответ outvoice
Шоу будет сказочное, а дедушка соведущим?…
Это, видимо. на передачу "Мужское/женское" вместо Барановской. Гордон ей как раз по возрасту дедушкой приходится.
+2
-1
+1
Компенсация за убитую спорт. карьеру в действии
+3
-2
+1
Медицинская передача, Малышева на пенсию собралась?
+12
-11
+1
Ответ Вондроушова
Зря. На "Поле чудес" до сих пор обаятельный и неувядающий Якубович.
😁
+1
0
+1
Ответ Вондроушова
Зря. На "Поле чудес" до сих пор обаятельный и неувядающий Якубович.
И дай Вам Бог!
+1
0
+1
В полку Загитовой прибыло.
+6
-5
+1
Ответ rina tka
но ее нервные смешки через слово, простите, раздражают. из всех фигуристок увереннее всех держится Лиза, но у нее, увы, и штаб не тот, и допинг пробы чистые
эт у вас в голове кто-то нервно смеётся...
+1
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Ответ Potapson
Шоу назовут "Гордость нации"? Или "Рецепты от дедушки"?
Дедушкин внучка представляет
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Ответ Илья Савчук
с дедом на лавке посидела, шоу на первом получила, все логично
Это с вами чтоль?!))))
+2
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