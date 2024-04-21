«Ростов» заменил вратаря перед пенальти «Спартака» – Медведев вышел вместо Песьякова. Медина реализовал 11-метровый
Валерий Карпин заменил вратаря перед пенальти в ворота «Ростова».
На 57-й минуте матча Мир РПЛ со «Спартаком» (1:3, второй тайм) арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в ворота ростовчан после попадания мяча в руку Максима Осипенко в штрафной.
Перед исполнением красно-белыми 11-метрового вместо Сергея Песьякова на поле вышел Никита Медведев. На 60-й минуте Хесус Медина реализовал пенальти.
Ранее Песьяков совершил результативную ошибку, отдав пас прямо на ногу Медине, который забил второй гол «Спартака».
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
И ему внезапно 29 уже
Раньше под премиальные выпускали, теперь Карпин решил всем вратарям дать пропустить
Валера решил сыграть так, чтобы Спартаку это в голову не пришло и он спокойно продолжил себе тренировать в Ростове)))