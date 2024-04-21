«Ростов» заменил вратаря перед пенальти «Спартака» – Медведев вышел вместо Песьякова. Медина реализовал 11-метровый

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Сергей Песьяков Владимир Москалев Никита Медведев Максим Осипенко Футбол

Валерий Карпин заменил вратаря перед пенальти в ворота «Ростова».

На 57-й минуте матча Мир РПЛ со «Спартаком» (1:3, второй тайм) арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в ворота ростовчан после попадания мяча в руку Максима Осипенко в штрафной.

Перед исполнением красно-белыми 11-метрового вместо Сергея Песьякова на поле вышел Никита Медведев. На 60-й минуте Хесус Медина реализовал пенальти.

Ранее Песьяков совершил результативную ошибку, отдав пас прямо на ногу Медине, который забил второй гол «Спартака».

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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39 комментариев
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Маэстро по игре ногами привëз в который уже раз. Возникает вопрос. А Кафанов точно хороший специалист? Ну и маниакальное упорство Карпина с розыгрышем через Песьякова поражает
+46
-3
+43
Ответ Андрей Балабаев
Маэстро по игре ногами привëз в который уже раз. Возникает вопрос. А Кафанов точно хороший специалист? Ну и маниакальное упорство Карпина с розыгрышем через Песьякова поражает
Кафанов, как по мне, переоцененный и распиаренный тренер. Кого они воспитал? Никого. Рыжиков? Не самый хороший вратарь был. Там система Бердыева больше работала, с его игрой от обороны. Медведев тоже в этой системе сухари делал. Ушел и на лавку сел. Вот и уровень. Никого этот шарлатан не вырастил из вратарей.
+36
-8
+28
Никита Медведев внезапно живой.
И ему внезапно 29 уже
+20
-1
+19
Вспомнил как лет 14 назад Карпин в Спартаке защищал Песьякова, когда тот также косячил, называл его лучшим вратарем по игре ногами 😂😂😂
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0
+16
Ответ Дмитрий Агалаков
Песьякова чисто по человечески жалко. Сегодня явно не его день был.
У Песьякова 15 туров из 30 не его день с игрой ногами))
+17
-1
+16
Ответ DedSkyWalker
Кафанов наверное в шоке уже от таких глупостей Песьякова
Ну так он и есть детище Кафанова, сколько он с ним работает, всегда он в старте и часто косячит
+9
0
+9
где вторая желтая и удаление?
+10
-2
+8
Песьякова чисто по человечески жалко. Сегодня явно не его день был.
+6
-1
+5
Ответ Андрей Балабаев
Маэстро по игре ногами привëз в который уже раз. Возникает вопрос. А Кафанов точно хороший специалист? Ну и маниакальное упорство Карпина с розыгрышем через Песьякова поражает
Вот какого сильного вратаря воспитал Кафанов?
+4
0
+4
Это ладно, а почему удаления не было? Как минимум жёлтая точно и она вторая была бы, а так мяч в створ шёл, можно и прямую красную давать.
+5
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Ответ Ничего Смешного
Назови сильных вратарей, который вырастил один специалист?
Так он ни одного сильного не вырастил) уровень Рыжикова у многих наших вратарей был и есть. Разговоров много, толку мало. Я об этом
+2
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Грандиозный мув.
Раньше под премиальные выпускали, теперь Карпин решил всем вратарям дать пропустить
+2
0
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Ну так нельзя тоже делать, больше проблем для Ростова в плане психологии
+2
0
+2
Лысый Гвардиола в Спартаке!
+2
0
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Физрука Валера унижают
+3
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+1
Ответ Арсений1990
Георгич слил матч Спартаку, чтобы возглавить его)))
Зарема сказала, что Валера в матче со Спартаком будет стараться себя как следует показать, чтобы был шанс запрыгнуть в Спартак еще раз

Валера решил сыграть так, чтобы Спартаку это в голову не пришло и он спокойно продолжил себе тренировать в Ростове)))
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Ответ RUSfan SpartakOV
Не гони,это ваш уровень
Наш - это чей?)
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Ответ RUSfan SpartakOV
Какой вопрос?!
Завтра перечитай на трезвую голову, если не забудешь.
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Ответ Только Крылья
Завтра перечитай на трезвую голову, если не забудешь.
Я трезвый,снова, всё ладом!
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Ответ Alex Slobodskikh
Никита Медведев внезапно живой. И ему внезапно 29 уже
Более того, он действующий рекордсмен по сухой серии там что-то в районе 700 минут)))
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Ответ Direct free kick
Физрука Валера унижают
Георгич слил матч Спартаку, чтобы возглавить его)))
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Ответ Evgen51Sever
У Песьякова 15 туров из 30 не его день с игрой ногами))
интересно, когда это поймет он?
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Ответ RUSfan SpartakOV
Не брат ты мне ....🤣🤣🤣🤣А если серьезно... позвони, поговорим...В чём проблема?!Знаю,не сделаешь🤣🤣🤣ну это всё.
Так ты не ответил на конкретный вопрос. А вопрос простейший - как связан кафанов/песьяков (т.к непонятно, кого ты имел в виду в своих односложных опусах) с КС? Это раз. И два - твоего номера нет нигде, ни выше, ни ниже, ни в профиле) по крайней мере, через приложение не видно
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Ответ Андрей Балабаев
Маэстро по игре ногами привëз в который уже раз. Возникает вопрос. А Кафанов точно хороший специалист? Ну и маниакальное упорство Карпина с розыгрышем через Песьякова поражает
А кого он воспитал ?
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Ответ RUSfan SpartakOV
Не понятливый?! Позвони мне, объясню...Номер выше
Комментарий удален модератором
Кафанов наверное в шоке уже от таких глупостей Песьякова
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я хз что в Песьякове вообще нашёл Карпин
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Поплыл Сережа...
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