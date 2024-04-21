«Ростов» заменил вратаря перед пенальти «Спартака» – Медведев вышел вместо Песьякова. Медина реализовал 11-метровый

Валерий Карпин заменил вратаря перед пенальти в ворота «Ростова».

На 57-й минуте матча Мир со « » (1:3, второй тайм) арбитр назначил пенальти в ворота ростовчан после попадания мяча в руку в штрафной.

Перед исполнением красно-белыми 11-метрового вместо Сергея Песьякова на поле вышел . На 60-й минуте Хесус Медина реализовал пенальти.

Ранее Песьяков совершил результативную ошибку, отдав пас прямо на ногу Медине, который забил второй гол «Спартака».

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.