  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отступные Бителло – 18 млн евро, но только с лета. Хавбек «Динамо» интересен клубам из Бразилии
0

Отступные Бителло – 18 млн евро, но только с лета. Хавбек «Динамо» интересен клубам из Бразилии

Отступные Бителло, которым интересуются в Бразилии – 18 млн евро, но с лета.

Стала известна сумма отступных за Бителло.

По данным «Спорт-Экспресса», в новом соглашении Бителло с «Динамо», которое подписали в сентябре до 2031 года, есть отступные для иностранных клубов в 18 млн евро, но только после окончания текущего сезона. Нынешней зимой опции выкупа 25-летнего бразильца нет.

Ранее сообщалось сообщили об интересе к Бителло со стороны «Ботафого», «Фламенго» и «Крузейро».

Полузащитник в этом сезоне провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39749 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoБителло
деньги
logoСпорт-Экспресс
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
сегодня, 09:38
Осипенко с автоголом и 5,3 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Спартак» – «Динамо». У Скопинцева – 8,3, у Маркиньоса – 6,2, у Максименко – 6,6, у Сергеева – 7,9
7 декабря, 10:48
Гол Маричаля «Спартаку» на 85-й отменили после ВАР из-за офсайда у Маухуба
6 декабря, 15:50Фото
Главные новости
«Вильярреал» рвется в бой: сможет ли он одолеть «Барселону»? Проверьте свою интуицию с фрибетом от Лиги Ставок
55 минут назадРеклама
«Астон Вилла» интересуется тер Стегеном на фоне состояния Мартинеса. У аргентинского вратаря проблемы со спиной (Mundo Deportivo)
сегодня, 09:52
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
сегодня, 09:38
Черчесов сыграл в воротах и выиграл турнир ветеранов австрийской Бундеслиги
сегодня, 09:28Видео
Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
сегодня, 09:14
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
сегодня, 08:58
Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
сегодня, 08:56
Франк об удалениях с «Ливерпулем»: «Считаю неправильной красную Симонса – он двигался, а нога ван Дейка оказалась под ударом. Не знаю, за что была первая желтая Ромеро»
сегодня, 08:45
Тренер «Севильи» Альмейда о матче с «Реалом»: «Судейство было ужасным, арбитры высокомерны. Я не клоун, произошедшее просто нелепо. Запросите аудиозаписи микрофонов судей»
сегодня, 08:19
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
5 минут назад
Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Пизы», «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе»
27 минут назад
Кубок Африки. Марокко и Коморы сыграют в матче открытия
27 минут назад
Мостовой из «Зенита» выложил фото в футболке Роналдо из отпуска
44 минуты назад
Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»
45 минут назад
Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»
57 минут назадФото
Аршавин о травмах крестообразных связок у молодых игроков: «Грешим на искусственные поля. В наше время по детям вообще не знали, что такое «кресты», везде были натуральные поля – песчаные, земляные, но натуральные»
сегодня, 09:44
Гришин о «Динамо»: «Казалось, что будут бороться за чемпионство с Карпиным – это разочарование. Спасти сезон может победа в Кубке, болельщики заждались трофеев»
сегодня, 09:24
Гасперини об 1:2 с «Юве»: «Нам не хватало качества для атаки. Фергюсон меня не убеждает, новички «Ромы» не вошли в ритм. Дибалу и Соуле нельзя сравнивать с другими»
сегодня, 09:15