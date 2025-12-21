Отступные Бителло – 18 млн евро, но только с лета. Хавбек «Динамо» интересен клубам из Бразилии

Отступные Бителло, которым интересуются в Бразилии – 18 млн евро, но с лета.

Стала известна сумма отступных за Бителло.

По данным «Спорт-Экспресса», в новом соглашении Бителло с «Динамо », которое подписали в сентябре до 2031 года, есть отступные для иностранных клубов в 18 млн евро, но только после окончания текущего сезона. Нынешней зимой опции выкупа 25-летнего бразильца нет.

Ранее сообщалось сообщили об интересе к Бителло со стороны «Ботафого», «Фламенго» и «Крузейро».

Полузащитник в этом сезоне провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.