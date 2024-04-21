У «Арсенала» и «Ливерпуля» по 74 очка за 5 туров до конца АПЛ. «Сити» отстает на 1 очко при игре в запасе

У «Арсенала» и «Ливерпуля» равное количество очков за 5 туров до конца АПЛ.

В 34-м туре « » обыграл «Фулхэм» (3:1), а «Арсенал» во вчерашней игре одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0).

После 33 сыгранных туров лидеры турнирной таблицы набрали по 74 очка, при этом « » опережает «Ливерпуль» за счет лучшей разницы мячей. « » занимает 3-е место, отставая на 1 очко при игре в запасе.

«Астон Вилла» идет на 4-м месте с 66 баллами после 34 матчей, «Тоттенхэм» провел 32 матча, набрал 60 баллов и занимает 5-ю строчку.