У «Арсенала» и «Ливерпуля» по 74 очка за 5 туров до конца АПЛ. «Сити» отстает на 1 очко при игре в запасе

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

У «Арсенала» и «Ливерпуля» равное количество очков за 5 туров до конца АПЛ.

В 34-м туре «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» (3:1), а «Арсенал» во вчерашней игре одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0).

После 33 сыгранных туров лидеры турнирной таблицы АПЛ набрали по 74 очка, при этом «Арсенал» опережает «Ливерпуль» за счет лучшей разницы мячей. «Манчестер Сити» занимает 3-е место, отставая на 1 очко при игре в запасе.

«Астон Вилла» идет на 4-м месте с 66 баллами после 34 матчей, «Тоттенхэм» провел 32 матча, набрал 60 баллов и занимает 5-ю строчку.

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15 комментариев
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Учитывая "везучесть" обоих, Сити скорей всего и матч в запасе не пригодится.
+38
-6
+32
Ответ войд
Учитывая что сити после 120 минут после Реала еле ноги волочат,то у этих двоих есть шанс забрать титул чемпиона)
Они теперь каждую неделю будут после реала 120 минут? )
+26
-2
+24
У всех осталась только АПЛ (финал Сити играет после 38 тура). Гонка должна быть огненной👏
+13
-1
+12
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
с игрой в запасе
+11
0
+11
Ответ Hello Berlin
Комментарий скрыт
Ливерпулю нужно выступить лучше чем и МС и Арс, это почти нереально
+7
0
+7
красивая развязка получится если Сити сыграет вничью свою игру в запасе, а дальше вся тройка без потерь
+2
0
+2
Вот за это мы и любим футбол!
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Надеюсь Вилла всё же составит компанию этой троице,а не Тоттенхэм. По игре она лучше.
0
0
0
Нужно Побеждать последние 5 ть туров измотать Арс и Сити верим YNWA
0
0
0
Ответ Hello Berlin
Комментарий скрыт
То есть если не затащит, то Клопп останется еще. Верно?
0
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0
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