У «Арсенала» и «Ливерпуля» по 74 очка за 5 туров до конца АПЛ. «Сити» отстает на 1 очко при игре в запасе
У «Арсенала» и «Ливерпуля» равное количество очков за 5 туров до конца АПЛ.
В 34-м туре «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» (3:1), а «Арсенал» во вчерашней игре одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0).
После 33 сыгранных туров лидеры турнирной таблицы АПЛ набрали по 74 очка, при этом «Арсенал» опережает «Ливерпуль» за счет лучшей разницы мячей. «Манчестер Сити» занимает 3-е место, отставая на 1 очко при игре в запасе.
«Астон Вилла» идет на 4-м месте с 66 баллами после 34 матчей, «Тоттенхэм» провел 32 матча, набрал 60 баллов и занимает 5-ю строчку.