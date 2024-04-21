«Фулхэм» – «Ливерпуль». Жота и ван Дейк играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 34-м туре АПЛ.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.30, «Крэйвен Коттэдж»
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Фулхэм –
Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Перейра, Лукич, Пальинья, Декордова-Рид, Ивоби, Родриго Муниз.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Диогу Жота, Диас, Гакпо.