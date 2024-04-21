«Фулхэм» – «Ливерпуль». Жота и ван Дейк играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия онлайны Футбол

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в 34-м туре АПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Фулхэм – Ливерпуль
Дата проведения
21 апреля, 18.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ФулхэмЛено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Перейра, Лукич, Пальинья, Декордова-Рид, Ивоби, Родриго Муниз.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Диогу Жота, Диас, Гакпо.

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3 комментария
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Огородный сезон начался, дачники.
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Классный состав. При подобном стартовом составе влетели дома 0:3 Аталанте... Надеюсь в этот раз увидеть гораздо более интересную игру от Ливерпуля, и положительный результат
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