Работа RFEF парализована из-за дела о коррупции – контракты и документы не подписаны, в офисе закончилась туалетная бумага

Работа RFEF застопорилась из-за обысков и задержаний по делу о коррупции.

В Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Согласно условиям договора, RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.

В конце марта Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации, а также более чем в 10 домах, в том числе у экс-главы федерации . Исполняющий обязанности руководителя RFEF Педро Роча в своих показаниях возложил всю ответственность за возможные нарушения на Рубиалеса и его советника Томаса Гонсалеса Куэто.

По данным Marca, работа организации сейчас парализована. Дело в том, что многие контракты и документы на данный момент не подписаны, это касается и продления соглашений с тренерами сборных Испании, включая тренера мужской сборной Луиса де ла Фуэнте. Также речь идет о документах, касающихся ЧМ-2030, рекламных контактах, договорах спортивного директора, директора по маркетингу.

Расследование оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности федерации. Так, например, в офисе RFEF закончилась туалетная бумага. Ответственный за нее человек отстранен, остальные сотрудники боятся что-то делать без разрешения.

И УЕФА, и ФИФА в пятницу днем ​​письменно потребовали от RFEF срочно назначить нового президента организации.