Работа RFEF парализована из-за дела о коррупции – контракты и документы не подписаны, в офисе закончилась туалетная бумага

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу УЕФА ФИФА происшествия Федерация футбола Испании кризис Луис де ла Фуэнте Футбол

Работа RFEF застопорилась из-за обысков и задержаний по делу о коррупции.

В Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Согласно условиям договора, RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.

В конце марта Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации, а также более чем в 10 домах, в том числе у экс-главы федерации Луиса Рубиалеса. Исполняющий обязанности руководителя RFEF Педро Роча в своих показаниях возложил всю ответственность за возможные нарушения на Рубиалеса и его советника Томаса Гонсалеса Куэто.

По данным Marca, работа организации сейчас парализована. Дело в том, что многие контракты и документы на данный момент не подписаны, это касается и продления соглашений с тренерами сборных Испании, включая тренера мужской сборной Луиса де ла Фуэнте. Также речь идет о документах, касающихся ЧМ-2030, рекламных контактах, договорах спортивного директора, директора по маркетингу.

Расследование оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности федерации. Так, например, в офисе RFEF закончилась туалетная бумага. Ответственный за нее человек отстранен, остальные сотрудники боятся что-то делать без разрешения.

И УЕФА, и ФИФА в пятницу днем ​​письменно потребовали от RFEF срочно назначить нового президента организации.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Одним словом-обосрались
+56
-1
+55
Ответ Максим Новиков
Там есть ответственный за туалетную бумагу человек. Интересно, что у него в трудовой написано?
Завхоз
+42
0
+42
Ну без туалетной бумаги точно не протянут
+34
-1
+33
Ответ Место свободно
Ну без туалетной бумаги точно не протянут
Вероятность появления карточек третьего цвета возрастает
+25
0
+25
Первый попал под раздачу человек, который отвечал за туалетную бумагу. Вся суть Ла Лиги.
+25
-2
+23
Там есть ответственный за туалетную бумагу человек. Интересно, что у него в трудовой написано?
+16
-6
+10
После отстранения Ригоберка забрал всю туалетную бумагу с собой и скрылся в неизвестном направлении.
+12
-2
+10
Ответ ericssons
Испания всё больше погружается в левачество. А где левачество, там коррупция и разруха. Я бывал в десятках стран, но только в Испании в Барселоне мне на улице пытались продать наркотики, причем не травку)
Из этой истории можно понять, что в Испании ты выглядел как человек, которому нужна травка )
+10
-1
+9
«Я запрещаю вам срать!» (Дж. Стэтхем)
+10
-2
+8
Издёвка судьбы в том, что туалетная бумага закончилась в самый неподходящий момент, там как раз у всех пуканы рвёт...
+7
-1
+6
Если рядом с офисом RFEF есть Макдоналдс, можно туда ходить какать.
+9
-4
+5
Ответ Borsiano
Завхоз
В Испании он скорее всего называется офис-менеджер.
+3
0
+3
Ответ Место свободно
Ну без туалетной бумаги точно не протянут
Господь терпел и им велел
+4
-1
+3
Ответ mbauer
Издёвка судьбы в том, что туалетная бумага закончилась в самый неподходящий момент, там как раз у всех пуканы рвёт...
Длинные майки им в помощь. 😊
+2
0
+2
Ответ Вадим flanec
В Испании он скорее всего называется офис-менеджер.
Клиннинг - менеджер. 😊
+2
0
+2
Ответ zzakichh
от кого информация каких спортсменов кем доказано, очень отличная новость
Объявили и забыли. Вот потому и говорю, что на этом всё. А так-то поищите в инете. Может что нароете.
+2
0
+2
Ответ zzakichh
это когда и где ели там допинг
Forbes. 27 Января 2024.Управляющий совет Антидопингового агентства Испании (CELAD) одобрил увольнение Хосе Луиса Террероса с поста директора организации. Ранее появилась информация, что CELAD в период с 2017 по 2022 год позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушения антидопинговых правил.
+2
0
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Это как вообще такое может быть?
Как и то, что в Испании 5 лет жрали допинг, но это другое . Директора уволили и на этом всё.
+6
-4
+2
Это как вообще такое может быть?
+3
-1
+2
Ответ Chamberlain
Автор: а слабо дать расшифровку RFEF? Или думаешь перепоста газетной статьи достаточно?
Написано же . Королевская Испанская Футбольная Федерация. 😁
+1
0
+1
Ответ Место свободно
Ну без туалетной бумаги точно не протянут
Чемпионат мира из-за этого не состоится)
+1
0
+1
Это состав преступления! За всю кампанию заготовлено только 12 кило несортовых рогов. Вы пойдете под суд! Где начальник отделения? Где уполномоченный по копытам?
©
+3
-2
+1
Автор: а слабо дать расшифровку RFEF? Или думаешь перепоста газетной статьи достаточно?
+3
-2
+1
без российского следа не обошлось, Новиков просто так не ходит 🐴
+2
-1
+1
Крепко обосрались ребята.
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Клиннинг - менеджер. 😊
Это больше походит на уборщика(цу). Ну того кто Очки драит 😁
+2
-1
+1
Ответ Максим Новиков
Там есть ответственный за туалетную бумагу человек. Интересно, что у него в трудовой написано?
Эль Завхозе
+1
0
+1
RFEF: «Мы в де****!»
+1
-1
0
Ответ Юквэл
Первый попал под раздачу человек, который отвечал за туалетную бумагу. Вся суть Ла Лиги.
А это везде так. Еще популярны уборщики и разнорабочие.
+1
-1
0
Ответ Антон Фалафель
Когда работал в офисе никогда не срал на работе. Наверно большинство людей так.
Почему?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий