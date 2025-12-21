  • Спортс
  • Аршавин о травмах крестообразных связок у молодых игроков: «Грешим на искусственные поля. В наше время по детям вообще не знали, что такое «кресты», везде были натуральные поля – песчаные, земляные, но натуральные»
Аршавин о травмах крестообразных связок у молодых игроков: «Грешим на искусственные поля. В наше время по детям вообще не знали, что такое «кресты», везде были натуральные поля – песчаные, земляные, но натуральные»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о большом количестве травм крестообразных связок у молодых игроков.

– Если смотреть начиная с команд 2002 года, у нас одни «кресты» в каждом годе – это минимум. В некоторых возрастах по нескольку случаев. Есть ли здесь тенденция? Смотрите, во-первых, получилось так, что если взять условно десять таких травм, то пять-шесть случились уже вне нашей академии. Молодые ребята уезжали – например, в «Рубин». У Кузи – два раза «кресты», и оба раза в «Рубине». У Сандрачука – тоже: один раз в «Уфе», второй – в Махачкале. У Столбова это произошло в «Енисее». То есть они в раннем возрасте переходили, и травмы получали уже там. 

Даже у Шилова – он получил эту травму уже в основе. Вот этот переходный момент, когда тело, возможно, еще не до конца готово… Хотя у него, честно говоря, странно: такие толстые связки, он вообще очень крепкий. Не знаю. Мы это много раз обсуждали – в целом тему «крестов» у детей. Общались с разными специалистами. И, если честно, больше всего грешим на искусственные поля. Потому что раньше, в наше время, по детям мы вообще не знали, что такое «кресты» как травма. Скорее всего, это связано именно с полями.

– Раньше вы меньше играли на искусственных полях?

– Да вообще не играли. Куда ни приезжали – везде были натуральные поля. Песчаные, земляные, какие угодно – но натуральные. И представляете, амортизация на любом таком поле все равно лучше, чем на искусственном. Вот так, – сказал Аршавин.

Опубликовано: Sports
Источник: «Фонтанка»
logoАндрей Аршавин
детский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoВадим Шилов
logoАлександр Сандрачук
logoКирилл Столбов
