Тен Хаг о выходе в финал Кубка Англии: «Даже великий «МЮ» добился этого всего трижды, а мы – дважды за два года»

Эрик тен Хаг рассказал, как в «МЮ» отнеслись к победе над «Ковентри» по пенальти.

«Смешанные чувства. Мы можем быть довольны достижением, выходом в финал [Кубка Англии], это большой успех.

Даже великий «МЮ» добился этого всего три раза, а мы достигли этого дважды за два года.

Но нам нужно выиграть этот финал. И мы способны это сделать, когда играем на все 100%», – сказал главный тренер « » в эфире ITV.