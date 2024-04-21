Тен Хаг о выходе в финал Кубка Англии: «Даже великий «МЮ» добился этого всего трижды, а мы – дважды за два года»
Эрик тен Хаг рассказал, как в «МЮ» отнеслись к победе над «Ковентри» по пенальти.
«Смешанные чувства. Мы можем быть довольны достижением, выходом в финал [Кубка Англии], это большой успех.
Даже великий «МЮ» добился этого всего три раза, а мы достигли этого дважды за два года.
Но нам нужно выиграть этот финал. И мы способны это сделать, когда играем на все 100%», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
Рэшфорд - 60млн
Ковентри - 54 млн
Хотя за то, что некогда великий клуб позволяет бить по своим воротам чаще всех других клубов АПЛ, я бы уже гнал этого Хана ссаными тряпками.
Даже Шеффилды, Лутоны или Бернли позволяют соперникам меньше.
Это же просто в голове не укладывается.