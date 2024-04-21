Тен Хаг о выходе в финал Кубка Англии: «Даже великий «МЮ» добился этого всего трижды, а мы – дважды за два года»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, как в «МЮ» отнеслись к победе над «Ковентри» по пенальти.

«Смешанные чувства. Мы можем быть довольны достижением, выходом в финал [Кубка Англии], это большой успех.

Даже великий «МЮ» добился этого всего три раза, а мы достигли этого дважды за два года.

Но нам нужно выиграть этот финал. И мы способны это сделать, когда играем на все 100%», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

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54 комментария
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Легенда
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Он еще и издевается!
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Ответ Старик Стариканов
Он даже будет гордиться вылетом в чемпионшип
даже великий МЮ туда ни разу не выходил, а мне потребовалось всего три года
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Он даже будет гордиться вылетом в чемпионшип
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Под великим «МЮ» он имеет в виду времена САФа (1986-2013) что ли? Если так, то клуб тогда выходил в финал Кубка Англии 9 раз.
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великий тренер что сказать 💕с командой у которой самый большой трансферный бюджет и траты, за последние 5 лет в мире.. играет 3-3 с Ковентри, мне не объяснять да в какой сотне по бюджету трансферной эта команда в мире ?
+18
-1
+17
Ответ maskers
великий тренер что сказать 💕с командой у которой самый большой трансферный бюджет и траты, за последние 5 лет в мире.. играет 3-3 с Ковентри, мне не объяснять да в какой сотне по бюджету трансферной эта команда в мире ?
была картинка
Рэшфорд - 60млн
Ковентри - 54 млн
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Позорник
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Боже, почему говорит он, а стыдно мне. Хотя я даже не болельщик МЮ. Что он несёт?!
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С другой стороны иностранный эффективный менеджер грамотно продает туземным владельцам не шарящим за свой вид деятельности свои распильные достижения. Рангник примерно таким же занимался в Локо. Кто же его осудит?
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Ответ Н.Ф.
Под великим «МЮ» он имеет в виду времена САФа (1986-2013) что ли? Если так, то клуб тогда выходил в финал Кубка Англии 9 раз.
Но взял только 3 Кубка походу, если я его правильно понял.
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А что там с группой ЛЧ было, можно гордиться?
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Ответ Старик Стариканов
Он даже будет гордиться вылетом в чемпионшип
Тот великий МЮ не вылетал, а мы вылетели, не все могу)
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90% побед МЮ в этом сезоне- это отскоки.. тренер везунчик..С победой дьяволы! Тен Хаг- вон из клуба!
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Ответ Ophiomorph
"Даже Майкл Джордан..." - добавил Тен Хаг.
«Даже Йозе Марино»
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Тен Хаг, Аякс ждёт. Пора спасать команду.
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Великий МЮ не падал ниже тройки , а ты этого не добился за 2 года
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
даже великий МЮ туда ни разу не выходил, а мне потребовалось всего три года
В 73 вылетал
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Великий МЮ АПЛ выигрывал, ЛЧ, а не еле-еле у чуваков из Шипа.
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Мне показалось или он попытался сравнить великий мю Сафа со своим Мю ?)
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Ответ Старик Стариканов
Он даже будет гордиться вылетом в чемпионшип
Даже великий Мю никогда не выигрывал чемпионшип а мы сделали это дважды за 3 года.)))
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Ответ jordyboy
А какой смысл, говоря про великий МЮ, учитывать только победы в кубке Англии, а, говоря про нынешний МЮ, учитывать выходы в финал кубка?
конец сезона,чем то же надо гордиться в конце концов
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Ответ Evgen_Hazard
А что там с группой ЛЧ было, можно гордиться?
А Вы попробуйте, добейтесь такого же результата с Копенгагенами и Галатасараями.
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Ответ Axs Men
Но взял только 3 Кубка походу, если я его правильно понял.
А какой смысл, говоря про великий МЮ, учитывать только победы в кубке Англии, а, говоря про нынешний МЮ, учитывать выходы в финал кубка?
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Ответ Today I feel Qatari
С другой стороны иностранный эффективный менеджер грамотно продает туземным владельцам не шарящим за свой вид деятельности свои распильные достижения. Рангник примерно таким же занимался в Локо. Кто же его осудит?
Рангник Австрию вывел на Евро, да и до этого успешным тренером был
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Чего он врёт? У сэра Алекса Фергюсона ПЯТЬ только ПОБЕД в Кубке Англии. И по моему два поражения. Причём с сезона 1993-1994 Манчестер Юнайтед трижды подряд играл в финалах Кубка Англии, два из которых выиграл.
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Ответ денис сизов
конец сезона,чем то же надо гордиться в конце концов
Ну да, какие-то достижения должны быть.
Хотя за то, что некогда великий клуб позволяет бить по своим воротам чаще всех других клубов АПЛ, я бы уже гнал этого Хана ссаными тряпками.
Даже Шеффилды, Лутоны или Бернли позволяют соперникам меньше.
Это же просто в голове не укладывается.
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у великого МЮ были дела поважнее, он АПЛ штамповал одну за другой, ну и пару ЛЧ зацепил между делом
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Обожаю!
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Ещё не много и я буду заплатить за килера ... Как же его комментария бесят
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