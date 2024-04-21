«Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии во 2-й раз подряд. В 2023-м победили «горожане»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри чемпионшип Футбол

В финале Кубка Англии во второй раз подряд состоится манчестерское дерби.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» одолел «Ковентри» по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти), а вчера «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0).

В 2023 году встреча команд из Манчестера в финале завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.

Решающий матч текущего розыгрыша назначен на 25 мая.

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61 комментарий
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Как болельщик МЮ, думаю что лучше бы болельщики Ковентри ещё раз на Уэмбли съездили.
+62
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+59
Получается Сити повезло, что Ковентри не прошёл дальше, а то пришлось бы основной состав выставлять на финал.
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+50
Ответ Товарищ Бразаускас
Кубок останется в Манчестере у лысого)
Кубок останется в Манчестере у лысого с португальским полузащитником .
+33
0
+33
Ответ Tristan...
Кубок останется в Манчестере
Кубок останется в Манчестере у лысого)
+34
-1
+33
Два лысых шарлатана нереально отскочили в полуфиналах, теперь выяснят между собой кто из них главный.
+25
-5
+20
Ответ Товарищ Бразаускас
Кубок останется в Манчестере у лысого)
Кубок останется в Манчестере у лысого с португальским полузащитником и скандинавским нападающим
+14
0
+14
Ответ Axs Men
Кубок останется в Манчестере у лысого с португальским полузащитником .
Кубок останется у лысого шарлатана, который тренирует Манчестер, имея в полузащите круто полузащитника из Португалии и экс игрока Реала, который не забивает в серии пенальти
+12
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+12
Ответ Axs Men
Если Реал сумел отскочить, почему МЮ не может?
Хахах, давно не видел чтоб МЮ с Реалом сравнивали🤣🤣🤣
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+11
Ответ Axs Men
Кубок останется в Манчестере у лысого с португальским полузащитником .
Кубок останется в Манчестере у лысого с португальским полузащитником и скандинавским форвардом, чья фамилия начинается на букву "Х")))
+11
0
+11
Кубок останется в Манчестере
+9
-1
+8
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
И британским цз
Кубок останется в Манчестере у лысого с португальский полузащитником, скандинавским нападающим, с вингером за 100+ миллионов
+5
0
+5
Да и в этом году понятно всё, еле отскочили от Ковентри благодаря судье
+12
-8
+4
Ответ sirik
поздравляю сити. тут даже без бумажных раскладов.
Если Реал сумел отскочить, почему МЮ не может?
+10
-6
+4
поздравляю сити. тут даже без бумажных раскладов.
+7
-3
+4
Ну тут без шансов, к сожалению, для МЮ. Можно будет даже не смотреть финал.
+2
0
+2
Ответ Tristan...
Кубок останется в Манчестере
Кубок останется у лысого с Португальским защитником
+2
0
+2
Ответ Alexander Tryapyshko
Кубок останется в Манчестере у лысого с португальским полузащитником и скандинавским нападающим
И британским цз
+2
0
+2
Ответ Axs Men
Тен Хаг заслуживает новый контракт, щас урвет кубок Англии, а что будет у Арсенала и Ливерпуля если они не выиграют АПЛ? Очень достойный результат
Клопп уже выиграл кубок,но ты же не помнишь
+2
0
+2
Ковентри реально жаль. Это было бы эпохально.
+2
0
+2
Ответ Anttii
Как болельщик МЮ, думаю что лучше бы болельщики Ковентри ещё раз на Уэмбли съездили.
Значит вы нифига не болельщик МЮ .
+2
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Ответ Alexander Tryapyshko
Думали МЮ этот колхоз не обыграет?
У юнайтеда приличная история влетов этим "колхозам"
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финал Манчестеров это интересно, но Ковентри очень жаль.
+1
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+1
Понятно, что вывеска МС - МЮ продается лучше, чем Ковентри, который полностью заслужил финал.
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+1
пожалуй, самая безрадостная победа по пенальти в моей жизни
+2
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Ответ Topwintop
Клопп уже выиграл кубок,но ты же не помнишь
В прошлом сезоне Сити выиграл ЛЧ, Севилья ЛЕ.
Можно сказать, что Севилья, как и Сити выиграла еврокубок, но есть нюанс, уровень и престиж.
Вот так и сравнение КАЛ с КА.
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Ответ Константин Мееров
как ни крути, а у лысого уже третий финал кубка за два сезона. достойный результат.
Чего достойного в отскоке от Ковентри?
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Ответ Токосо Томимо
Внезапно ЭТХ не такой уж и плохой тренер...
Да ты что а с чего эта?
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Ответ Константин Мееров
игра забывается, а результат остается. МЮ вышел в третий финал за два сезона.
И проиграет второй финал за два сезона.
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Ответ David Avagyan
И проиграет второй финал за два сезона.
Возможно, ведь Сити - сильнейший клуб последних 10 лет.
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Ответ Токосо Томимо
Типа два финала КА за два года. Артета выиграл КА, но два раза пролетел мимо ЛЧ..
А что тепер амбиции МЮ таки что два финала(не выграша) теперь достижение?
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