«Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии во 2-й раз подряд. В 2023-м победили «горожане»
В финале Кубка Англии во второй раз подряд состоится манчестерское дерби.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» одолел «Ковентри» по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти), а вчера «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0).
В 2023 году встреча команд из Манчестера в финале завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.
Решающий матч текущего розыгрыша назначен на 25 мая.
Минус пять ЦЗ за три недели. «МЮ» остался только с Магуайром
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Вот так и сравнение КАЛ с КА.