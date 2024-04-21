«Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии во 2-й раз подряд. В 2023-м победили «горожане»

В финале Кубка Англии во второй раз подряд состоится манчестерское дерби.

Сегодня « » одолел « » по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти), а вчера « » обыграл « » (1:0).

В 2023 году встреча команд из Манчестера в финале завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.

Решающий матч текущего розыгрыша назначен на 25 мая.

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