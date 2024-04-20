Гран-при Китая-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 10:00

В воскресенье, 21 апреля, состоится пятая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая. Старт – в 10:00 по московскому времени.

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

21 апреля 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Валттери Боттас («Заубер»)

11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

12. Даниэль Риккардо («РБ»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Пьер Гасли («Альпин»)

16. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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