НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Майами», «Клипперс» встретятся с «Далласом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Даллас Индиана Клипперс Майами Милуоки Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Бостон» встретится с «Майами». Команды играли в финале Восточной конференции прошлого года, серия закончилась в пользу «Хит» (4-3).

«Клипперс» примет «Даллас» в третьей серии между командами за последние пять лет. Предыдущие два раза победителем становился клуб из Лос-Анджелеса.

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Первые матчи

Бостон – Майами
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Клипперс – Даллас
Дата проведения
21 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Индиана
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Новый Орлеан
Дата проведения
22 апреля, 04.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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27 комментариев
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Удачи любимому Далласу
+10
-3
+7
Бакс без Янниса против Индианы. В регулярке было 1-4 в пользу Инди без Сиакама. Единственную победу они одержали с помощью матча жизни Янниса. Он набрал 64 очка и побежал в подтрибунку убивать игроков Индианы за тот самый мяч. Это правда интересно, что придумает Чок Риверс. Потому что кроме отдай мяч Лилларду, он что-нибудь придумает - вариантов пока нет. Портленд V2.0 сегодня будет, 100%. Только форма другая и конференция Восточная.
+10
-4
+6
Штош, всех поздравляю с самым жарким временем в сезоне! Всем командам обойтись без травм и да будет битва! От Кельтов жду только 18 баннер в этом году.
+4
-1
+3
Побед майами далласу и зайону
+5
-3
+2
Вперёд парусники! На удачу бороду с 13 декабря не брил, так что, дело в шляпе)) то есть в Бороде)
+6
-4
+2
Ответ DirkMavs
Удачи любимому Далласу
Это уже классика Даллас с Клиперс) Притоплю конечно же за Даллас!
+3
-1
+2
22 30 ЛАК Маверикс это нам надо!
+2
-1
+1
Первый день плей-офф был огненный! Ждём не менее интересного вечера) жаль только, что завтра понедельник 😄
+1
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Ответ Temer
Сегодня начинается поход Бакс за титулом! Fear the deer 🦌 (Не смейтесь, пожалуйста)
Премией Дарвина?
0
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0
Ответ Nightyork97
Бакс без Янниса против Индианы. В регулярке было 1-4 в пользу Инди без Сиакама. Единственную победу они одержали с помощью матча жизни Янниса. Он набрал 64 очка и побежал в подтрибунку убивать игроков Индианы за тот самый мяч. Это правда интересно, что придумает Чок Риверс. Потому что кроме отдай мяч Лилларду, он что-нибудь придумает - вариантов пока нет. Портленд V2.0 сегодня будет, 100%. Только форма другая и конференция Восточная.
А когда Яннис вернётся?
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Ответ Nightyork97
Бакс без Янниса против Индианы. В регулярке было 1-4 в пользу Инди без Сиакама. Единственную победу они одержали с помощью матча жизни Янниса. Он набрал 64 очка и побежал в подтрибунку убивать игроков Индианы за тот самый мяч. Это правда интересно, что придумает Чок Риверс. Потому что кроме отдай мяч Лилларду, он что-нибудь придумает - вариантов пока нет. Портленд V2.0 сегодня будет, 100%. Только форма другая и конференция Восточная.
Так ты сегодня за Портленд болеешь?
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0
Ответ Nightyork97
Бакс без Янниса против Индианы. В регулярке было 1-4 в пользу Инди без Сиакама. Единственную победу они одержали с помощью матча жизни Янниса. Он набрал 64 очка и побежал в подтрибунку убивать игроков Индианы за тот самый мяч. Это правда интересно, что придумает Чок Риверс. Потому что кроме отдай мяч Лилларду, он что-нибудь придумает - вариантов пока нет. Портленд V2.0 сегодня будет, 100%. Только форма другая и конференция Восточная.
Думаю против Индианы этого достаточно
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Ответ Kirill HG
Зеленая Мафия☘️ День настал, общий сбор!
И отозвалось лишь гулкое эхо.
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Ответ Алекс Баландин
Вперёд парусники! На удачу бороду с 13 декабря не брил, так что, дело в шляпе)) то есть в Бороде)
Так, и какая у тебя сейчас борода?
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Ответ DirkMavs
Удачи любимому Далласу
У Далласа все впереди, надеюсь старички из ЛА все же возьмут гайку в этом сезоне
+3
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ради парней со спортс Камоныч обязан повести 3-1 или хотя бы 3-2
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Сегодня за Бостон и Даллас
+1
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За Клипперс и Маверикс 💪
0
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0
Бостону надо озаботиться, где в Новой Англии рыбные места. Им скоро понадобится эта информация
+1
-1
0
Ждем 40+10 +10 от Луки по классике 😁
+2
-2
0
Зеленая Мафия☘️

День настал, общий сбор!
+4
-4
0
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