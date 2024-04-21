НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Майами», «Клипперс» встретятся с «Далласом» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Бостон» встретится с «Майами». Команды играли в финале Восточной конференции прошлого года, серия закончилась в пользу «Хит» (4-3).
«Клипперс» примет «Даллас» в третьей серии между командами за последние пять лет. Предыдущие два раза победителем становился клуб из Лос-Анджелеса.
Плей-офф
Первый раунд (до четырех побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 22 апреля, 04.30, «Paycom Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
День настал, общий сбор!