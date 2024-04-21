НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Майами», «Клипперс» встретятся с «Далласом» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.

« » встретится с « ». Команды играли в финале Восточной конференции прошлого года, серия закончилась в пользу «Хит» (4-3).

« » примет « » в третьей серии между командами за последние пять лет. Предыдущие два раза победителем становился клуб из Лос-Анджелеса.

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.