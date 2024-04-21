Эмери – фаворит на пост тренера «Баварии», он опережает Де Дзерби. Зидана не рассматривают

Теги Бавария Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Зинедин Зидан Унаи Эмери Роберто Де Дзерби Брайтон Томас Тухель Макс Эберль Футбол

Унаи Эмери стал фаворитом на пост главного тренера «Баварии».

Главными кандидатами мюнхенского клуба сейчас считаются Эмери («Астон Вилла») и Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Спортивному директору Максу Эберлю нравятся оба тренера.

Однако в отношении Де Дзерби есть сомнения из-за того, что он пока не работал в топ-клубе. В этой связи именно Эмери – фаворит и самый «горячий» кандидат «Баварии», сообщает Bild.

Что касается Зинедина Зидана, то руководство баварцев дистанцировалось от варианта с назначением экс-тренера «Реала». Встречи с ним не было, вопрос приглашения француза не стоит на повестке клуба.

Напомним, что Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. Клуб сохраняет шансы лишь на один трофей – в 1/2 финала Лиги чемпионов предстоит встреча с «Реалом».

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59 комментариев
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Раздевалка его сольет, Эмери не умеет контролировать игроков с авторитетом
+50
-2
+48
Ответ alexey102rus
До сих пор удивляет, как его когда-то подписал Спартак
И слили в угоду хотелкам Валеры Карпенса, которому надоела административная работа.
+29
-1
+28
До сих пор удивляет, как его когда-то подписал Спартак
+27
0
+27
Ответ Кирилл Голивец
Раздевалка его сольет, Эмери не умеет контролировать игроков с авторитетом
Дзюба не даст соврать)
+21
-1
+20
Если правда, то кажется ошибкой. Неужели не поняли до сих пор, что Эмери не умеет работать со звездными командами? ПСЖ, Арсенал, Спартак, мало примеров чтоле ?
+20
-1
+19
Ответ Кирилл Голивец
Раздевалка его сольет, Эмери не умеет контролировать игроков с авторитетом
Раздевалка и папу Карло слила, не все однозначно
+15
0
+15
Потом обратно в Испанию с Севильей ЛЕ брать. У мужика только дела пошли в гору, отцепитесь от него.
+13
0
+13
Ответ Кудри Гендузи
Если правда, то кажется ошибкой. Неужели не поняли до сих пор, что Эмери не умеет работать со звездными командами? ПСЖ, Арсенал, Спартак, мало примеров чтоле ?
Да ладно ПСЖ и арсенал ,но вот эта московская звезда тут что делает )
+14
-2
+12
Ответ Vanek1411
И слили в угоду хотелкам Валеры Карпенса, которому надоела административная работа.
Что ещё раз доказывает полную некомпетентность Леонида Салихова, по прозвищу Федун. Денег пригласить такого специалиста хватило, ума поддерживать его и сделать правильный выбор в тот момент не хватило
+11
0
+11
Ответ Кирилл Голивец
Раздевалка его сольет, Эмери не умеет контролировать игроков с авторитетом
Не думаю, есть опыт работы с суперзвездой Рукаку , а там всего лишь какие то Чемпионы Мира.
+11
-1
+10
Цель Баварии на сезон - Лига Европы!
+8
0
+8
Ответ Кирилл Голивец
Раздевалка его сольет, Эмери не умеет контролировать игроков с авторитетом
Киммих в середине сезона: "Fragen Sie den Trainerishka"
+6
0
+6
Ответ Кудри Гендузи
Если правда, то кажется ошибкой. Неужели не поняли до сих пор, что Эмери не умеет работать со звездными командами? ПСЖ, Арсенал, Спартак, мало примеров чтоле ?
ПСЖ тот ещё цирк, особенно в годы когда там Эмири работал. Спартак один Дзюба чего стоит
+5
0
+5
Ответ Кудри Гендузи
Если правда, то кажется ошибкой. Неужели не поняли до сих пор, что Эмери не умеет работать со звездными командами? ПСЖ, Арсенал, Спартак, мало примеров чтоле ?
А теперь как в том приколе: что тут делает Дмитрий Харатьян (Спартак)???😆😆😆
+5
0
+5
Крутяк, ЛЕ возьмут через пару лет
+4
0
+4
Эмери давно зарекомендовал себя как специалист, который успешно тренирует среднего уровня клубы, от которых не ждут ничего сверхъестественного. Ему Бавария явно не нужна, как и он Баварии
+3
0
+3
Я за Эмери. Он заслуживает большего чем Вилла. Но ему естественно надо купить новых игроков.
+6
-3
+3
Ответ Усатый КозлоБык
Гуд ибнинг насерит в штаны уронив салатницу в жидкарь
У болельщиков Спартака видимо особая неприязнь к Эмери, особенно к последующим его успехам в тренерской карьере.
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Голивец
Раздевалка его сольет, Эмери не умеет контролировать игроков с авторитетом
А раздевалка Баварии любит сливать тренеров
+2
0
+2
Ответ Amalfitano
Я за Эмери. Он заслуживает большего чем Вилла. Но ему естественно надо купить новых игроков.
Он был в Арсенале, и?
+3
-2
+1
Ответ T622222
Где трениришка Эмери, и где наш Де Дзюба 🤣💦💦💦
С такими клованами в составе и Гвардиола тренеришкой там бы стал
+1
0
+1
Дзюбишка, как дела?
+1
0
+1
Ответ Артем Фенькин
ПСЖ тот ещё цирк, особенно в годы когда там Эмири работал. Спартак один Дзюба чего стоит
а чем бавария отличнается? вечно всплывают какие-то кулуарные интрижки, как команда то крысит на журналистов, то пытается слить тренера
+1
0
+1
Ответ Кудри Гендузи
Если правда, то кажется ошибкой. Неужели не поняли до сих пор, что Эмери не умеет работать со звездными командами? ПСЖ, Арсенал, Спартак, мало примеров чтоле ?
Да, его стихия - амбициозный середняк с большой вариативностью состава и хорошим сплавом молодости и опыта.
+1
0
+1
Странно, что не рассматривают Зидана, ведь он отлично умеет работать с футболистами. Пишут, что выбор Эмери будет ошибкой, поскольку не может работать со звёздами, но Бавария как раз и хороша тем, что там никто свою звёздность и не выпячивает. В ПСЖ же было ровно наоборот.
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Какие разные судьбы: "игрочишка" в китай просится, а "трениришка" рассматривается Баварией.
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Ответ Андрей Арсентьев
Цель - ЛЕ три раза подряд)
За сезон)
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
У болельщиков Спартака видимо особая неприязнь к Эмери, особенно к последующим его успехам в тренерской карьере.
Наоборот, вполне лояльное, по крайней мере у большинства, как мне кажется. Негатив скорее к Карпину за его махинации.
+1
0
+1
Причем тут болельщики Спартака?
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Ясно, Бавария решила пару лет отдохнуть от ежегодных трофеев
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