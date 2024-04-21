Эмери – фаворит на пост тренера «Баварии», он опережает Де Дзерби. Зидана не рассматривают

Унаи Эмери стал фаворитом на пост главного тренера «Баварии».

Главными кандидатами мюнхенского клуба сейчас считаются Эмери («Астон Вилла») и из « ». Спортивному директору Максу Эберлю нравятся оба тренера.

Однако в отношении Де Дзерби есть сомнения из-за того, что он пока не работал в топ-клубе. В этой связи именно – фаворит и самый «горячий» кандидат «Баварии», сообщает Bild.

Что касается , то руководство баварцев дистанцировалось от варианта с назначением экс-тренера «Реала». Встречи с ним не было, вопрос приглашения француза не стоит на повестке клуба.

Напомним, что покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. Клуб сохраняет шансы лишь на один трофей – в 1/2 финала Лиги чемпионов предстоит встреча с «Реалом».