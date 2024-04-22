Тер Стеген об отсутствии системы определения гола в Ла Лиге: «Позор. В этой индустрии хватает денег, только не на главное»
Марк-Андре тер Стеген недоволен уровнем технической оснащенности Ла Лиги.
Голкипер «Барселоны» прокомментировал эпизод матча 32-го тура Ла Лиги, в котором мяч после удара Ламина Ямаля мог пересечь линию ворот «Реала» (2:3).
«Это позор. Почему нет системы определения голов?
В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно», – сказал вратарь.
После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»
Октябрь 2023: Зарплата Тебаса увеличится с 3,4 до 5,5 млн евро в год. Против только 2 клуба из 42
🤷♂🤷♂🤷♂🤷♂🤷♂️
И Барса,которая якобы против мадридиста Тебаса не стала голосовать «против» увеличения зп этому колхознику
Пришлось сэкономить на технологии определения гола
https://x.com/mariagarridos/status/1758473724565557715
https://www.sport.es/en/news/laliga/laliga-president-javier-tebas--93741671
Лапорте привет
А камера, например, вот такая
https://pbs.twimg.com/media/GLuDZWHWwAAxtDB?format=jpg&name=small
не даёт точной оценки. Только датчик в самом мяче может дать точные координаты мяча.