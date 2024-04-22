Тер Стеген об отсутствии системы определения гола в Ла Лиге: «Позор. В этой индустрии хватает денег, только не на главное»

Марк-Андре тер Стеген недоволен уровнем технической оснащенности Ла Лиги.

Голкипер «Барселоны» прокомментировал эпизод матча 32-го тура , в котором мяч после удара мог пересечь линию ворот «Реала» (2:3).

«Это позор. Почему нет системы определения голов?

В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно», – сказал вратарь.

После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»