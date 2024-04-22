Тер Стеген об отсутствии системы определения гола в Ла Лиге: «Позор. В этой индустрии хватает денег, только не на главное»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Марк-Андре тер Стеген технологии Класико Ламин Ямаль Футбол

Марк-Андре тер Стеген недоволен уровнем технической оснащенности Ла Лиги.

Голкипер «Барселоны» прокомментировал эпизод матча 32-го тура Ла Лиги, в котором мяч после удара Ламина Ямаля мог пересечь линию ворот «Реала» (2:3).

«Это позор. Почему нет системы определения голов?

В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно», – сказал вратарь.

После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»

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70 комментариев
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Май 2023: В испанской Ла Лиге со следующего сезона не будет технологии определения гола. По информации от El Larguero, руководство чемпионата отказалось платить 3 миллиона евро, чтобы сохранить технологию в турнире.

Октябрь 2023: Зарплата Тебаса увеличится с 3,4 до 5,5 млн евро в год. Против только 2 клуба из 42

🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂️
+100
-3
+97
Ну так голосуйте за Тебаса и дальше. В скором времени и мячей ⚽ не будет
+44
-3
+41
Даже если и не было гола - главное 5 раз кадры с попой Лунина аж в слоу-мо прокрутить,где и мяча то не видно) или остальные в полуразворотах) Зато Мадрид-ТВ потом компромата на всех насобирает) так-то выиграли и выиграли, но трансляция именно этого момента прям позабавила)
+41
-12
+29
Если Испания такая бедная страна, что не может найти 3 миллиона Евро на систему определения гола, то это конечно лютый позор. Не такие большие деньги, думаю могут себе позволить.
+23
-3
+20
Ответ VuNePonimaete
Май 2023: В испанской Ла Лиге со следующего сезона не будет технологии определения гола. По информации от El Larguero, руководство чемпионата отказалось платить 3 миллиона евро, чтобы сохранить технологию в турнире. Октябрь 2023: Зарплата Тебаса увеличится с 3,4 до 5,5 млн евро в год. Против только 2 клуба из 42 🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂️
И эти два клуба Реал Мадрид и Бильбао
И Барса,которая якобы против мадридиста Тебаса не стала голосовать «против» увеличения зп этому колхознику
+21
-3
+18
Вместо того, чтоб ввести её, Тебас будет говорить, что Ла Лига лучше АПЛ
+19
-2
+17
Ответ Pasta
Если Испания такая бедная страна, что не может найти 3 миллиона Евро на систему определения гола, то это конечно лютый позор. Не такие большие деньги, думаю могут себе позволить.
Боже, это месячные траты Азара в Бургер Кинг во время пребывания в Реале
+16
-3
+13
Это позор согласен. Скажи своему руководству чтобы дальше голосовали за Тебаса.
+15
-3
+12
Ответ войд
Комментарий скрыт
Вы наверное девственно чисты, раз думаете, что поражение Баварии как-то перевернёт мою жизнь или почувствую унижение. Я пол сезона Тухеля и игроков сам хаю, и не ожидал, что даж Арсенал пройдут) так что очень мимо)
+13
-2
+11
Ответ VuNePonimaete
Май 2023: В испанской Ла Лиге со следующего сезона не будет технологии определения гола. По информации от El Larguero, руководство чемпионата отказалось платить 3 миллиона евро, чтобы сохранить технологию в турнире. Октябрь 2023: Зарплата Тебаса увеличится с 3,4 до 5,5 млн евро в год. Против только 2 клуба из 42 🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂️
Тебас - местечковый футбольный Палпатин
+11
-2
+9
Фанаты Барселоны, да сезон вышел не очень удачный, но есть большая надежда на наших молодых талантов, через пару лет громко пошумят и в Европе и в Ла Лиге. Ямаль сегодня тащил как мог, возил бедного Камавингу, Фермин забил (а мог и второй), ну а Кубарси сегодня не лучший свой матч провёл. В общем потенциал у этой команды полный вагон и надеемся реализуют его на 200%
+12
-4
+8
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий удален модератором
Второй клуб вроде Атлетик. И позор всем клубам, кто топят за этого убийцу испанского футбола
+9
-2
+7
Ответ Pasta
Если Испания такая бедная страна, что не может найти 3 миллиона Евро на систему определения гола, то это конечно лютый позор. Не такие большие деньги, думаю могут себе позволить.
Тебас зря что ли зп себе увеличил
Пришлось сэкономить на технологии определения гола
+8
-1
+7
Только Реал и Атлетик были против повышения ЗП Тебасу:

https://x.com/mariagarridos/status/1758473724565557715

https://www.sport.es/en/news/laliga/laliga-president-javier-tebas--93741671

Лапорте привет
+12
-7
+5
Я вообще думал, что после ЧМ 2010 и гола - фантома Лэмпарда, во всех высших лигах мячи с чипами. Видимо, нет
+6
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+5
Ответ Александр Северный
Комментарий удален пользователем
Поэтому они на пару с Атлетиком были единственными, кто против повышения его зп?
+6
-2
+4
Тут полностью согласен с МАТШем
+5
-1
+4
Ответ HenocpegcTbeHHoKaxa
Тут тоже скорее не было? https://x.com/MundoDespectivo/status/1782143256639279579
Нет, более того этот кадр не может вообще рассматриваться, так как сильно большой угол у камеры
+5
-2
+3
Надо увеличить зп Тебасу до 7млн
+3
-1
+2
Гола скорее не было, но отсутствие этой системы выглядит как экономия на спичках.
+5
-3
+2
Ответ SaH4r.
Когда же выгонят ручного мадридисту Тебаса?
а ты в курсе, что Реал один из двух клубов Ла Лиги не поддержавших повышение зарплаты тебаса и голосовавших против его переизбрания? Хотя нет, таким как ты не нужны факты. знаю, что тебе нужно .держи🧯
+1
0
+1
Ответ Александр Северный
Комментарий удален пользователем
Тебас за Мадрид но судится с ним почему то один Перес
+3
-2
+1
Ответ Real_v_dushe
Абсолютно некорректный ракурс, где точно ничего не видно. По оценкам Canal+ мяч пересёк линию только на 70%, так что то, что гола нет, не чья-то выдумка. А вы голосуйте дальше за Тебаса и поднимайте ему зарплату, можете кстати его в суде защищать ещё по иску Реала.
Ну понятно, корректный ракурс - это когда задница Лунина мяч загораживает.
+1
0
+1
Тер штегену лучше всех было видно
+4
-3
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Пусть Лапорта продолжает топить за Тебаса и поднимать ему зарплату.
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Ответ Real_v_dushe
Вы за это голосовали и подняли этому зарплату на 2 млн евро в год, но я лично считаю, что гола не было, но понимаю тех, кто считает иначе.
Это барса так «борется» против Тебаса
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Ответ Caterina
Ложись спать, завтра с утра тебе в детсад.
Клоун как там дноселона? 4 классико подряд проиграны. 4 ЛА лиги подряд проиграны. Месси твой уже давно никчемный, даже на ЧМ пешком ходил и представители УЕФА признали что была установка арбитрам, чтоб Аргентина выиграла ЧМ. Еще вопросы?))
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Ответ Caterina
Что значит даже?? Тут вообще ноль информации.
Близко к голу, большая часть мяча точно пересекла линию, но пересёк ли весь мяч: скорее нет, чем да.

А камера, например, вот такая

https://pbs.twimg.com/media/GLuDZWHWwAAxtDB?format=jpg&name=small

не даёт точной оценки. Только датчик в самом мяче может дать точные координаты мяча.
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Ответ Михаил Пономарёв
Плак плак(( еще липовых ЗМ месси пусть получит
Ложись спать, завтра с утра тебе в детсад.
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Ответ Real_v_dushe
Даже этот ракурс некорректен https://pbs.twimg.com/media/GLtnz7dXYAAEGBm?format=jpg&name=small Что говорить о Вашем видосе с таким гигантским углом, под которым стоит камера к линии ворот.
Что значит даже?? Тут вообще ноль информации.
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