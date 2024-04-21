«Бавария» до прихода Клоппа может назначить тренера на год – Флика

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«Бавария» может назначить тренера на год до прихода Юргена Клоппа.

Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Сообщалось, что он возьмет паузу на год.

Поиск «Баварией» нового тренера, который принял бы команду летом после ухода Томаса Тухеля, осложняется в связи с тем, что два главных кандидата – Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсманн – отпали: первый решил на сезон остаться в «Байере», который он сделал чемпионом, а второй продлил контракт со сборной Германии до лета 2026 года.

После этого спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль составил список потенциальных кандидатов. Сообщали, что в него вошли Ральф Рангник (сборная Австрии), Роберто Де ДзербиБрайтон»), Зинедин Зидан (без команды) и Унаи Эмери («Астон Вилла»). Однако ни один из этих тренеров не считается идеальным кандидатом, некоторые из них сами не готовы идти в «Баварию» или менять нынешнюю команду.

В этой связи в «Баварии» обсуждается возможность приглашения временного тренера, на один год – до назначения Клоппа. Им может стать Ханс-Дитер Флик, сообщает Kicker.

Однако пока не известно, согласится ли Флик возглавить команду на временной основе. Кроме того, такое назначение, без долгосрочной перспективы, затруднит процесс усиления команды.

напомним, флик завоевал требл с «Баварией» в сезоне-2019/20, выиграв чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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43 комментария
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Слишком как-то неуважительно к Ханси. Только бы не проворонили его. На Алонсо и Клоппе свет клином не сошёлся. Уже уволили одного, чтобы Тухеля не прошляпить.
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При Флике Бавария может заиграть так, что Клопп не нужен будет
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Прямо вижу как Флик мечтает побыть временщиком.
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Для Флика не нужен сменщик, да и не факт что Клопп пойдёт в Баварию после Дортмунда.
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А сам Клопп то в курсе, что Баварию должен будет возглавить? )
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Как-то несправедливо и унизительно такое предложение по отношению к Флику выглядит.
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Ответ Гениальный камень
Для Флика не нужен сменщик, да и не факт что Клопп пойдёт в Баварию после Дортмунда.
он идет после Ливерпуля, а не после Дортмунда, Боруссия уже забыта, прошло 10 лет
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Ответ Bayern2004
Ханси -временщик? Нет. Контракт минимум на 3 года и много таньге на трансферы. Думается Ули после "чудес на виражах" последнего времени всё понимает.
Да Флику лишь бы вернуться в клуб, там и менять ни на кого не захотят. Тем более, никакой договорённости с Клоппом нет, да и не факт, что будет.
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Ответ Рашпель793
А сам Клопп то в курсе, что Баварию должен будет возглавить? )
Новость от 23 мая 2015, 16:30

Тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли он когда-нибудь возглавить «Баварию».
«Да, конечно, могу. Но перейти в «Баварию» непосредственно из «Боруссии» сложно. Об этом знают и в Мюнхене.
В Германии есть еще много других увлекательных проектов», – сказал немец.

P.S.: Полагаю, что, да в курсе!
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Ханси -временщик? Нет.
Контракт минимум на 3 года и много таньге на трансферы.
Думается Ули после "чудес на виражах" последнего времени всё понимает.
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Ответ Гениальный камень
Для Флика не нужен сменщик, да и не факт что Клопп пойдёт в Баварию после Дортмунда.
Юргена уже спрашивали,реально ли,чтобы он был тренером Баварии в будущем,он сказал,почему нет,все реально)
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Ответ Гениальный камень
Для Флика не нужен сменщик, да и не факт что Клопп пойдёт в Баварию после Дортмунда.
Бавария и Боруссия не такие принципиальные соперники, как Ливерпуль и Манчестер Юнайтед или Реал и Барселона.
Оттмар Хитцфельд лучший тренер в истории Боруссии спокойно перешел в Баварию после годичной паузы и стал там, в свою очередь, одним из лучших тренеров в истории клуба, выиграв в обоих клубах Лигу чемпионов.
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Ответ kvn9
Да Флику лишь бы вернуться в клуб, там и менять ни на кого не захотят. Тем более, никакой договорённости с Клоппом нет, да и не факт, что будет.
Полностью согласен.
Да и как мне кажется(видел лицо Юргена после ответки с Аталантой),Клопп может взять длительный перерыв.
Подсели батареи,отдых нужен.
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Нет, Флика в Ливерпуль надо забрать
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Блин это полное неуважение к Флику. Пускай тогда берут Клинсмана на год, он согласится
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Ну наконец-то хоть новости воодушевляющие пошли (правда, пока что только новости, к сожалению), до этого сплошная тоска была.)
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Бедный Флик.
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Клопп об этом знает ?
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Ответ Дмитрий Агалаков
Как-то несправедливо и унизительно такое предложение по отношению к Флику выглядит.
провалом в сборной сильно понизились его акции.
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Ответ Niko W
Новость от 23 мая 2015, 16:30 Тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли он когда-нибудь возглавить «Баварию». «Да, конечно, могу. Но перейти в «Баварию» непосредственно из «Боруссии» сложно. Об этом знают и в Мюнхене. В Германии есть еще много других увлекательных проектов», – сказал немец. P.S.: Полагаю, что, да в курсе!
Новость от 13 мая 2000, 03:45

Полузащитник Барселоны Луиш Фигу ответил на вопрос о том, может ли он когда нибудь перейти в Реал.
Нет никогда что за вопрос!!!...
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Ответ Ophiomorph
Прямо вижу как Флик мечтает побыть временщиком.
Так все зависит от Флика.При хороших результатах его никто не уволит.Это тоже мотивация для тренера.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Слишком как-то неуважительно к Ханси. Только бы не проворонили его. На Алонсо и Клоппе свет клином не сошёлся. Уже уволили одного, чтобы Тухеля не прошляпить.
Тухель имеет все шансы выиграть ЛЧ
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Флик в Баварии может выстрелить как прошлый раз. Его надо брать, есть есть такая возможность.
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Дело не во Флике, кто сказал что Юрген будучи знаковым тренером Дортмунда, пойдет в Баварию? Думаю шансы минимальные
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То есть, в том, что, Клопп через год возглавит команду они уверены, а в согласии Флика нет?
В чëм такая уверенность в Клоппе?
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Разочаруюсь, если Клопп возглавит Баварию. Он же левак-социалист, а примкнет к самому капиталистичному клубу Германию, а может и Европы
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Клопп вообще в курсе многоходовочки мюнхенцев?
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Проблема с назначением решается очень просто - Флик возвращается и строит команду под себя.

В приход Клоппа верится максимально с трудом, вероятнее всего Флик будет тем, кто подхватит место Тухеля на постоянной основе. Он или Хенесс. Временщиков назначать смысла не имеет.
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А Клопп говорил, что он хочет в Мюнхен?
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Вспоминается знаменитая цитата Клоппа: "Бавария проиграла? Хахахахаха"
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