«Бавария» до прихода Клоппа может назначить тренера на год – Флика

«Бавария» может назначить тренера на год до прихода Юргена Клоппа.

Клопп покинет пост главного тренера « » по окончании сезона. Сообщалось, что он возьмет паузу на год.

Поиск «Баварией» нового тренера, который принял бы команду летом после ухода , осложняется в связи с тем, что два главных кандидата – и – отпали: первый решил на сезон остаться в « », который он сделал чемпионом, а второй продлил контракт со сборной Германии до лета 2026 года.

После этого спортивный директор мюнхенцев составил список потенциальных кандидатов. Сообщали, что в него вошли (сборная Австрии), (« »), Зинедин Зидан (без команды) и Унаи Эмери («Астон Вилла»). Однако ни один из этих тренеров не считается идеальным кандидатом, некоторые из них сами не готовы идти в «Баварию» или менять нынешнюю команду.

В этой связи в «Баварии» обсуждается возможность приглашения временного тренера, на один год – до назначения . Им может стать Ханс-Дитер Флик, сообщает Kicker.

Однако пока не известно, согласится ли Флик возглавить команду на временной основе. Кроме того, такое назначение, без долгосрочной перспективы, затруднит процесс усиления команды.

напомним, флик завоевал требл с «Баварией» в сезоне-2019/20, выиграв чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов.