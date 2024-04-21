«Бавария» до прихода Клоппа может назначить тренера на год – Флика
«Бавария» может назначить тренера на год до прихода Юргена Клоппа.
Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Сообщалось, что он возьмет паузу на год.
Поиск «Баварией» нового тренера, который принял бы команду летом после ухода Томаса Тухеля, осложняется в связи с тем, что два главных кандидата – Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсманн – отпали: первый решил на сезон остаться в «Байере», который он сделал чемпионом, а второй продлил контракт со сборной Германии до лета 2026 года.
После этого спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль составил список потенциальных кандидатов. Сообщали, что в него вошли Ральф Рангник (сборная Австрии), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Зинедин Зидан (без команды) и Унаи Эмери («Астон Вилла»). Однако ни один из этих тренеров не считается идеальным кандидатом, некоторые из них сами не готовы идти в «Баварию» или менять нынешнюю команду.
В этой связи в «Баварии» обсуждается возможность приглашения временного тренера, на один год – до назначения Клоппа. Им может стать Ханс-Дитер Флик, сообщает Kicker.
Однако пока не известно, согласится ли Флик возглавить команду на временной основе. Кроме того, такое назначение, без долгосрочной перспективы, затруднит процесс усиления команды.
напомним, флик завоевал требл с «Баварией» в сезоне-2019/20, выиграв чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли он когда-нибудь возглавить «Баварию».
«Да, конечно, могу. Но перейти в «Баварию» непосредственно из «Боруссии» сложно. Об этом знают и в Мюнхене.
В Германии есть еще много других увлекательных проектов», – сказал немец.
P.S.: Полагаю, что, да в курсе!
Контракт минимум на 3 года и много таньге на трансферы.
Думается Ули после "чудес на виражах" последнего времени всё понимает.
Оттмар Хитцфельд лучший тренер в истории Боруссии спокойно перешел в Баварию после годичной паузы и стал там, в свою очередь, одним из лучших тренеров в истории клуба, выиграв в обоих клубах Лигу чемпионов.
Да и как мне кажется(видел лицо Юргена после ответки с Аталантой),Клопп может взять длительный перерыв.
Подсели батареи,отдых нужен.
Полузащитник Барселоны Луиш Фигу ответил на вопрос о том, может ли он когда нибудь перейти в Реал.
Нет никогда что за вопрос!!!...
В чëм такая уверенность в Клоппе?
В приход Клоппа верится максимально с трудом, вероятнее всего Флик будет тем, кто подхватит место Тухеля на постоянной основе. Он или Хенесс. Временщиков назначать смысла не имеет.