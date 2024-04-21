«Динамо» разгромило «Пари НН» на выезде – 4:1. Москвичи выиграли впервые за 4 матча, у нижегородцев 4 поражения подряд
«Динамо» в гостях разгромило «Пари НН» (4:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Марцела Лички выиграла впервые после трех поражений. Нижегородцы продлили серию проигранных матчей до четырех.
- Дата проведения
- 21 апреля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Голы:
- 0:1 – 31 Тюкавин, 0:2 – 44 Фомин, 0:3 – 57 Фернандес, 0:4 – 66 Бителло, 1:4 – 90+1, пенальти Калинский.
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Пари НН –
Нигматуллин, Тихий, Александров, Глущенков, Стаматов (Кутателадзе, 46), Каккоев (Царукян, 81), Калинский, Ермаков (Живоглядов, 46), Карапузов (Шнапцев, 46), Трошечкин, Боселли (Зе Турбо, 81).
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Динамо –
Шунин, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Чавес (Гладышев, 73), Фомин, Карраскаль (Смолов, 73), Бителло (Лаксальт, 73), Нгамале (Грулев, 90), Тюкавин (Гагнидзе, 82).
- Предупреждение:
- Тихий (17).
только Динамо!!!
Чтобы забылись неудачи, нужно побеждать!!! Удачи и без травм!!!
0 - 2!!!
ПС: по поводу пенальти - Динамо в этом году ставят все, что хотя бы отдаленно напоминает 11-метровый.