«Динамо» разгромило «Пари НН» на выезде – 4:1. Москвичи выиграли впервые за 4 матча, у нижегородцев 4 поражения подряд

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Пари НН онлайны Футбол

«Динамо» в гостях разгромило «Пари НН» (4:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Марцела Лички выиграла впервые после трех поражений. Нижегородцы продлили серию проигранных матчей до четырех.

Пари НН – Динамо 1:4 (0:2, 1:2)
Дата проведения
21 апреля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 31 Тюкавин, 0:2 – 44 Фомин, 0:3 – 57 Фернандес, 0:4 – 66 Бителло, 1:4 – 90+1, пенальти Калинский.
Пари НННигматуллин, Тихий, Александров, Глущенков, Стаматов (Кутателадзе, 46), Каккоев (Царукян, 81), Калинский, Ермаков (Живоглядов, 46), Карапузов (Шнапцев, 46), Трошечкин, Боселли (Зе Турбо, 81).
ДинамоШунин, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Чавес (Гладышев, 73), Фомин, Карраскаль (Смолов, 73), Бителло (Лаксальт, 73), Нгамале (Грулев, 90), Тюкавин (Гагнидзе, 82).
Предупреждение:
Тихий (17).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

153 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На стрелку позвали, а сами не явились, не красиво получается.
+41
-1
+40
Интересный будет матч. Сможет ли Бетбум Динамо обыграть Пари НН и приблизится к Винлайн Краснодару.
+28
-2
+26
поставили Юрана в стойло)
+22
-2
+20
Команда Юрана демонстрирует футбол, однозначно доказывающий, что именно Юран должен стать следующим тренером Спартака
+22
-3
+19
как рано про игру напечатали.....хорошая примета)))
только Динамо!!!
+11
-3
+8
В сегодняшней игре Динамо, верим только в победу команды.
Чтобы забылись неудачи, нужно побеждать!!! Удачи и без травм!!!
+10
-2
+8
Хорошую стрелку забили динамовцы команде Юрана. Его команде понты из 90-х годов не помогли.
+8
0
+8
Всех со сверхуверенной победой, давненько такого не было! По традиции, без пропущенного мяча в концовке не обошлось
+7
0
+7
Ну не хотят конкуренты за бронзу обгонять Динамо! Надо пользоваться, "курвецы"! Удачи!
+8
-1
+7
только не расслабляться, Динамо самая команда, которая очки теряет в выигрышных уже матчах..
+8
-1
+7
Ответ Алексей Тор
Давай Юран покажи товар лицом, Спартак сейчас тренера ищет .
Да нет, скорее в Химки, схема проверенная!)))
+6
0
+6
Ответ concon
А в предыдущей игре не верил?
Вера это понятие относительное, когда игра есть только в нападении, а в защите бардак и неуверенные в себе вратари. Верить в чудо если только!
+6
0
+6
Хорошей игры и победного матча Динамо в сегодняшнем матче !!! Только Яшин, только Динамо!!!
+9
-3
+6
Кирдык Юрану 0:3 и какой дурак его в Спартак хотел взять?
+6
0
+6
Всех динамовцев с победой. Жаль потерянных очков. Караскаль лучший игрок матча .
+6
-1
+5
Отличный гол забивает Динамо!!!
0 - 2!!!
+5
-1
+4
Ответ argentina10
привет, Валер!!! да я как то после Спартака еле в себя пришел, тормознул с общением тут))) да нет, радость то все равно есть какая то, хоть парней увидеть, что борются, а не на курорте уже жопу греют....интересные игры все равно еще будут - Зенит, Краснодар, там и видно будет с чем на следующий сезон выходить будем..
После Спартака меня забанили, теперь по оккуратней пишу, а в Нижнем уже 4:0, Фернандес и Бителло.
+4
0
+4
Кубок и второе место , это фантастика! Но надо. Сегодня никакой результат кроме победы не устроит болельщиков Московского клуба !! А Ничья будет равносильна поражению.
+7
-3
+4
Нгамале это вам не какой то Макаров. Хорошо проводит этот матч. Карраскаль конечно же, тоже проводит хороший матч.
+4
0
+4
Удачи Динамо !!! Есть хороший шанс укрепиться на 3-м месте. Надеюсь, динамовцы им воспользуются...
+6
-2
+4
лаже как то неприлично.....не ожидал такого от Нижнего, да и от Динамо подобное вновинку что то)))
+5
-1
+4
После худшей игры этого года с Уралом, выдали лучший матч. Но НН сейчас худшая команда лиги по игре. На это нужно делать скидку и не слишком обольщаться. Показательной будет предстоящая неделя.
ПС: по поводу пенальти - Динамо в этом году ставят все, что хотя бы отдаленно напоминает 11-метровый.
+4
0
+4
Отличная комбинация и прекрасный гол Фомина.
+4
0
+4
Ответ Позитивный
Кубок и второе место , это фантастика! Но надо. Сегодня никакой результат кроме победы не устроит болельщиков Московского клуба !! А Ничья будет равносильна поражению.
Одна фантастика отпала о чемпионстве, теперь другая появилась, кубок и второе место. По игре ни кубка, ни второго места не светит, третье бы не упустить.
+8
-4
+4
Ответ Виталии Пархоменко
Я в приметы не верю. Привет Володь!
привет, Виталии!!! я с утра шуткую, а то уже днем может быть, возможно, другое настроение..
+5
-1
+4
Ответ argentina10
как рано про игру напечатали.....хорошая примета))) только Динамо!!!
Привет Володь, давно не общались, сейчас перерыв, ведем два ноль,но особой радости, как то нет, после такого количества поражений.
+4
0
+4
Ответ Виталии Пархоменко
Одна фантастика отпала о чемпионстве, теперь другая появилась, кубок и второе место. По игре ни кубка, ни второго места не светит, третье бы не упустить.
Вы наверное так и живете. Третье бы….. Может , а может и нет.
+5
-2
+3
Смолов, Гладышев минус. Грулёв та ещё "деревяха". К сожалению конечно.
+3
0
+3
Хороший тайм от Динамо. Пока с ошибками играют Скопинцев и Бителло. Менять никого не надо!
+3
0
+3
Ну как так-то?Эх, Динамо. Такую песню испортили.
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий