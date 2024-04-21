Официально: Павлович и Волков подерутся 22 июня в Саудовской Аравии

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

UFC официально объявил бой между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

Поединок пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Последний раз Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе. Он третий номер тяжелого дивизиона.

Александр Волков идет на серии из трех побед. Он занимает шестое место в рейтинге тяжеловесов.

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17 комментариев
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Ответ Крыс Пол
Двух русских свели в день начала ВОВ. Вряд ли это совпадение.
Чего ты разжигаешь?
В одноклассниках посмотри, что за праздники будут 22 июня
Вообще с ума сойдешь
+11
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+10
Ответ Комнатный Герой
Волков отлетит на своё законное место - в самый конец десятки))) Надеюсь Павлович хорошенько ему кабину обстучит)))
Каким образом Волков должен отлетать на 10 место если он и Тыбуру(8 место) и Туивасу(10 место) побеждал,как он может ниже них быть по твоей фантастической женской логике?
+7
0
+7
Ответ Breadslicer88
Комментарий скрыт
🤡
+5
0
+5
Ответ Виталий Попов
Буду болеть за россиянина! Пусть победит!
Россиянин будет драться 2-го июня, а тут два РУССКИХ будут драться
+8
-5
+3
Буду болеть за россиянина! Пусть победит!
+4
-2
+2
Волков победит удушающим)
+4
-2
+2
Ответ Крыс Пол
Двух русских свели в день начала ВОВ. Вряд ли это совпадение.
Крыс, да никто не знает день начала ВОВ, у всех есть дата начала Второй Мировой, а это 1 сентября.
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Ответ Чигорин
Дата не очень, конечно... день памяти всё-таки. Не какой-то там рамадан..
Надо было с тобой проконсультироваться Дане :(
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Тут Павлович без вариантов
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Волкову думаю стоит пытаться переводить Павлович. Всё же у него нет превосходства на ногах, а удар однозначно мощнее у Сергея
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не стоило им соглашаться на этот бой
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Ответ MoRo
Волков победит удушающим)
🤣
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Ответ hustler420
Надо было с тобой проконсультироваться Дане :(
Ага... твоё мнение тоже для меня жутко ценно(нет)..:)
+1
-1
0
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