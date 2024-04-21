Официально: Павлович и Волков подерутся 22 июня в Саудовской Аравии
UFC официально объявил бой между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.
Поединок пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Последний раз Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе. Он третий номер тяжелого дивизиона.
Александр Волков идет на серии из трех побед. Он занимает шестое место в рейтинге тяжеловесов.
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