«Зенит» – «Спартак». Ахметов, Вендел, Сергеев, Литвинов и Соболев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Зенит» примет «Спартак» во 2-м матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ» в Окко.
В первом матче в Москве «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.30, «Газпром Арена»
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Зенит –
Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Вендел, Мантуан, Артур, Сергеев.
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Спартак –
Максименко, Чернов, Дуарте, Томаш Тавареш, Зиньковский, Пруцев, Игнатов, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Соболев.
А так, очень сомнительно.
Как говорил великий американский писатель Марк Твен, "если бы от выборов хоть что-то зависело, нас бы до них просто не допустили".