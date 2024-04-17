«Зенит» – «Спартак». Ахметов, Вендел, Сергеев, Литвинов и Соболев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Зенит» примет «Спартак» во 2-м матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ» в Окко.

В первом матче в Москве « » обыграл « » со счетом 2:1.

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