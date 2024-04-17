«Зенит» – «Спартак». Ахметов, Вендел, Сергеев, Литвинов и Соболев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Спартак Зенит ФОНБЕТ Кубок России онлайны Футбол

«Зенит» примет «Спартак» во 2-м матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ» в Окко.

В первом матче в Москве «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Зенит – Спартак
Дата проведения
17 апреля, 19.30, «Газпром Арена»
Онлайн матча
ЗенитАдамов, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Вендел, Мантуан, Артур, Сергеев.
СпартакМаксименко, Чернов, Дуарте, Томаш Тавареш, Зиньковский, Пруцев, Игнатов, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Соболев.

Статистика Фонбет Кубка России

33 комментария
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Не питаю особых надежд по поводу положительного результата, но будет очень любопытно глянуть на состав и схему.
+11
-3
+8
Ответ Семен Романов
А кто комментирует? Если опять Черданцев,то может проголосуем об его отмене?
Без референдума такие серьёзные вопросы не решаются
+9
-1
+8
Ответ Jimmifloyd
Не питаю особых надежд по поводу положительного результата, но будет очень любопытно глянуть на состав и схему.
Любопытно, конечно, даже мне, зенитовцу, но состав и схема в этом матче и в ближайших, ничего не значат. Придет новая метла и все по новому.
+9
-2
+7
Думаю, матч будет сложным для обеих команд, после увольнения тренера часто дополнительные эмоции дает, так что Спартак может сыграть хорошо. Жаль, к началу не успею, конец первого тайма/ к началу второго только успею. Ждем интересной игры в первую очередь. А так удачи Зениту, победа очень нужна
+8
-2
+6
Ответ kokakoka
Последний раз на выборах президента в 1996, наверное. Позже не вспомню)
Нет. На тех выборах голосование ничего не решало. Привыкайте к мысли, что в любой стране мира и уже очень давно так называемая "демократия" - это не более, чем красивая легенда. Уж если и верить в сказки, так лучше в "12 месяцев" и "По щучьему веленью" ;)
+7
-2
+5
А кто комментирует? Если опять Черданцев,то может проголосуем об его отмене?
+7
-3
+4
Ответ Jeicob Harlon
Вот сегодня выиграет Спартак 2-0, заскриньте
Ну, если у Зенита будет привоз и автогол, то возможно :)
А так, очень сомнительно.
+5
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+3
Оказывается Слишкович так хорошо говорит по русски, просто круто...
+2
0
+2
Ответ Zenith forever
Любопытно, конечно, даже мне, зенитовцу, но состав и схема в этом матче и в ближайших, ничего не значат. Придет новая метла и все по новому.
Мне всё же хочется верить(а больше ничего и не остаётся), что когда клуб окончательно покинет всё наследие Федуна - трансферы Заремы, её "астрологические" тренера и прочая ересь - то в клубе потихоньку наведут порядок.
+5
-3
+2
Ответ Jimmifloyd
Мне всё же хочется верить(а больше ничего и не остаётся), что когда клуб окончательно покинет всё наследие Федуна - трансферы Заремы, её "астрологические" тренера и прочая ересь - то в клубе потихоньку наведут порядок.
Поддерживаю. Зениту нужны серьезные соперники, а то Динамо с Краснодаром оказались дутыми.
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Ответ Viktor Smolyanin
Когда у нас в стране голосованием что-нибудь решалось?)
Я больше скажу. Когда в любой стране мира что-нибудь голосованием решалось? ;)
Как говорил великий американский писатель Марк Твен, "если бы от выборов хоть что-то зависело, нас бы до них просто не допустили".
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Ответ Вячеслав Припузов
Спартаку только победы!
в Путях Регионов;))
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Ответ Айнур Гайсин
Джикия даже, когда Бабича нет, сидит на банке, вот это наел конечно
Объективная реальность, Джикия полный ноль, Абаскаль тут не при чем
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Ответ Бухгалтер2021
если зенит вылетит они потом все равно будут со спартаком играть в финале ?
Нет, тогда Зенит в финале будет играть с ЦСКА, который выбьет Спартак.
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Ответ Семен Романов
А кто комментирует? Если опять Черданцев,то может проголосуем об его отмене?
да уж,его отменишь,пожалуй🤦‍♂️
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Ответ Циник Петербургский
Я больше скажу. Когда в любой стране мира что-нибудь голосованием решалось? ;) Как говорил великий американский писатель Марк Твен, "если бы от выборов хоть что-то зависело, нас бы до них просто не допустили".
в любой ситуации,начинай вспоминать "любые (другие) страны"👍
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А что за шляпа с коэффициентом у букмекеров? Как сняли абосрулю было 8 с копейкой на победцу Спартака, а сегодня 4,6 - 5 максимум?? Типа команда встряхнется? Сомнительно, ещё и Серёга Бабич не играет, неужели Джикия выдаст лучший матч? Хрень какая-то
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Ответ Jeicob Harlon
Вот сегодня выиграет Спартак 2-0, заскриньте
заскринить,что? как ты ошибался и Спартак идёт в "путь"?;)
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Джикия даже, когда Бабича нет, сидит на банке, вот это наел конечно
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Центральный матч дня, в Европе по крайней мере, в Арабии и в Америке, другие)
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