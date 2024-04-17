Кубок Харламова. Финал. «Локо» обыграл «СКА-1946» в первом матче – 6:3
«Локо» победил «СКА-1946» в 1-м матче финальной серии Кубка Харламова.
Клуб из Ярославля трижды выигрывал главный трофей Olimpbet Молодежной хоккейной лиги (2016, 2018, 2019 годы), клуб из Санкт-Петербурга – 1 раз (2022).
Финал
«Локо» – «СКА-1946» – 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
1:0 – 10 Лабуткин (Сурин, Конов), ГБ
1:1 – 19 Синяткин (Романов)
2:1 – 20 Роговский (Ульев, Коростелев)
3:1 – 29 Ябелов (Сурин, Коростелев), ГБ
3:2 – 34 Короткий (Синяткин)
3:3 – 40 Демидов (Егоров, Романов), ГБ
4:3 – 41 Коростелев (Роговский, Пирогов)
5:3 – 43 Мальцев (Дудоров, Пирогов)
6:3 – 59 Сурин (Лутцев), ПВ
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
СКА-1946, кстати, будет принимать в Ледовом.