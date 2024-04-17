Кубок Харламова. Финал. «Локо» обыграл «СКА-1946» в первом матче – 6:3

Теги Локомотив СКА результаты матчей МХЛ СКА-1946 Локо Кубок Харламова Хоккей

«Локо» победил «СКА-1946» в 1-м матче финальной серии Кубка Харламова.

Клуб из Ярославля трижды выигрывал главный трофей Olimpbet Молодежной хоккейной лиги (2016, 2018, 2019 годы), клуб из Санкт-Петербурга – 1 раз (2022). 

Кубок Харламова

Финал

«Локо» – «СКА-1946» – 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

1:0 – 10 Лабуткин (Сурин, Конов), ГБ

1:1 – 19 Синяткин (Романов)

2:1 – 20 Роговский (Ульев, Коростелев)

3:1 – 29 Ябелов (Сурин, Коростелев), ГБ

3:2 – 34 Короткий (Синяткин)

3:3 – 40 Демидов (Егоров, Романов), ГБ

4:3 – 41 Коростелев (Роговский, Пирогов)

5:3 – 43 Мальцев (Дудоров, Пирогов)

6:3 – 59 Сурин (Лутцев), ПВ

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За золотой дубль Ярославля!
+64
-3
+61
Двух мнений быть не может - за паровозиков.
+44
-4
+40
Лишь бы снова ветераны СКА не влезли!
+23
-2
+21
Ответ Ёшкин Ёшкин-Кот
Комментарий удален модератором
О чем ты ? Я вот забил первую попавшуюся фамилию Лазутин Даниил воспитанник Динамо Москва, Короткий Матвей - Красноярский Сокол, Ваня Демидов- тут все понятно , опять Питер мимо. А Серебряков воспитанник АНО или ОХК или это другое? Сказа бы я кто ты , да в бан не хочется .
+20
-2
+18
С первой Победой! Парни молодцы. Еще три победы до кубка!
+19
-1
+18
За Локо! Приходите поболеть..
+16
-2
+14
Нижний за Локо. Давайте пацаны, уделайте мажоров!
+14
-1
+13
От души рад за молодых железнодорожников !
+13
-1
+12
Ответ amur.
В техникуме железнодорожном играют штоле?
Ну как бы, как ты назвал техникумом, это Государственное училище олимпийского резерва. Где есть еще 2 арены, правда без трибун, это место, где созданы все условия для воспитания и роста мальчишек. Думаю на Арене не стали проводить по той причине, что битком не забить. Все же наш болельщик хоть и любит хоккей, но на молодежку сложно собрать. А тут все заполнено.
+11
0
+11
За Локо!
+10
-3
+7
У 1946 тот же лозунг? Раз, два, взяли? 🤣🤣🤣. Если тот же, то можно быть спокойным😁
+11
-4
+7
Ярославль с победой . Начало положено.
+7
-2
+5
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Играют на Арене-2000?
Нет. На МФСК Локомотив с вместимостью в 640 зрителей.
СКА-1946, кстати, будет принимать в Ледовом.
+5
0
+5
На мой дилетантский взгляд Чайка была более серьёзным соперником.
+6
-1
+5
Ждём Ротенберга на тренерском мостике
+6
-1
+5
Ответ Алексей Тор
Локо легко победит молодёж СКАзочников.
Не торопись загадывать. Тут ведь и наоборот может быть.
+4
0
+4
Ответ Ми Ша
Ждём Ротенберга на тренерском мостике
Самая главная интрига
+5
-1
+4
Вчера за 20 мин билеты раскупили,будет интересно
+6
-2
+4
Ответ Алексей Тор
Локо легко победит молодёж СКАзочников.
У СКА состав сильный очень
+4
-1
+3
чистейшее удаление питерских пропустили. Видимо, больше удалять не будут, а то системное меньшинство не могет ничего
+5
-2
+3
В принципе живенько играют... бегают... 2 паса и вошли в зону... куда это всё потом девается в КХЛ?
+5
-3
+2
Класс, матч надо посмотреть обязательно
+2
0
+2
А кто в ска 1946 из основного состава воспитанники ска?
+4
-2
+2
Ответ amur.
В принципе живенько играют... бегают... 2 паса и вошли в зону... куда это всё потом девается в КХЛ?
В КХЛ защитники уже играют совершенно по-другому.
+2
0
+2
Ответ Shamarin
Комментарий скрыт
вообще-то это самый современный (с точки зрения даты постройки) хоккейный корт в радиусе 250км👌🏽
+3
-2
+1
Ответ цэсемьэр
в ГУОРЕ на втором льду есть трибуны😌
В углу. Человек на 30🤣. Если не меньше. Я играл на этих площадках😉
+1
0
+1
Ответ Ми Ша
Ждём Ротенберга на тренерском мостике
Зря прождёшь только, у СКА-1946 есть тренер.
+1
0
+1
локомотив молодец и там, и там в финале
+2
-1
+1
Так держать!👍
+2
-1
+1
Играют на Арене-2000?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий