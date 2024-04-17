Кубок Харламова. Финал. «Локо» обыграл «СКА-1946» в первом матче – 6:3

«Локо» победил «СКА-1946» в 1-м матче финальной серии Кубка Харламова.

Клуб из Ярославля трижды выигрывал главный трофей Olimpbet Молодежной хоккейной лиги (2016, 2018, 2019 годы), клуб из Санкт-Петербурга – 1 раз (2022).

Финал

« » – « » – 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

1:0 – 10 Лабуткин (Сурин, Конов), ГБ

1:1 – 19 Синяткин (Романов)

2:1 – 20 Роговский (Ульев, Коростелев)

3:1 – 29 Ябелов (Сурин, Коростелев), ГБ

3:2 – 34 Короткий (Синяткин)

3:3 – 40 Демидов (Егоров, Романов), ГБ

4:3 – 41 Коростелев (Роговский, Пирогов)

5:3 – 43 Мальцев (Дудоров, Пирогов)

6:3 – 59 Сурин (Лутцев), ПВ

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.