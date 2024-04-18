Кучеров – 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон. Он 1-й вингер в компании с Гретцки, Лемье, Орром и Макдэвидом
Никита Кучеров – 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон.
Форвард «Тампы» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:1, третий период).
В этой игре россиянин также забросил 44-ю шайбу в сезоне. На счету лидера гонки бомбардиров лиги 144 (44+100) очка в 81 игре.
До Кучерова в истории лиги только 4 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.
Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»; последний раз – 122 в 78 играх, 1990/91, «Лос-Анджелес»), Марио Лемье (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург»), Бобби Орр (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон») и Коннор Макдэвид (1 раз, 100 в 75 играх, 2023/24, «Эдмонтон»).
Отметим, что Никита стал первым крайним нападающим в этом списке.
1. Никита Кучеров
144 очков сезон 2023-24
128 очков сезон 2018-19
113 очков сезон 2022-23
100 очков сезон 2017-18
2. Александр Могильный
127 очков сезон 1992-93
107 очков сезон 1995-96
3. Артемий Панарин
120 очков сезон 2023-24
4. Сергей Федоров
120 очков сезон 1993-94
107 очков сезон 1995-96
5. Евгений Малкин
113 очков сезон 2008-09
109 очков сезон 2011-12
106 очков сезон 2007-08
6. Александр Овечкин
112 очков сезон 2007-08
110 очков сезон 2008-09
109 очков сезон 2009-10
106 очков сезон 2005-06
7. Павел Буре
110 очков сезон 1992-93
107 очков сезон 1993-94
8. Кирилл Капризов
108 очков сезон 2021-22