Кучеров – 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон. Он 1-й вингер в компании с Гретцки, Лемье, Орром и Макдэвидом

Никита Кучеров – 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон.

Форвард « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (5:1, третий период).

В этой игре россиянин также забросил 44-ю шайбу в сезоне. На счету лидера гонки бомбардиров лиги 144 (44+100) очка в 81 игре.

До Кучерова в истории лиги только 4 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.

Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»; последний раз – 122 в 78 играх, 1990/91, «Лос-Анджелес»), (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург»), (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон») и Коннор Макдэвид (1 раз, 100 в 75 играх, 2023/24, «Эдмонтон»).

Отметим, что стал первым крайним нападающим в этом списке.