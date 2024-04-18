Кучеров – 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон. Он 1-й вингер в компании с Гретцки, Лемье, Орром и Макдэвидом

Теги рейтинги Тампа-Бэй Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров – 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший 100+ передач за сезон.

Форвард «Тампы» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:1, третий период). 

В этой игре россиянин также забросил 44-ю шайбу в сезоне. На счету лидера гонки бомбардиров лиги 144 (44+100) очка в 81 игре. 

До Кучерова в истории лиги только 4 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.

Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»; последний раз – 122 в 78 играх, 1990/91, «Лос-Анджелес»), Марио Лемье (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург»), Бобби Орр (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон») и Коннор Макдэвид (1 раз, 100 в 75 играх, 2023/24, «Эдмонтон»). 

Отметим, что Никита стал первым крайним нападающим в этом списке. 

11 комментариев
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Первый не канадец. Велик
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Первый крайний..Куч ты просто лучший!
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Легенда!
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Офигеть! Даешь 164 в следующем году! Как то Грецки смог. Мы не хуже!
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За всё время выступления русских игроков в регулярке НХЛ 100 и более очков набирали 19 раз:
1. Никита Кучеров
144 очков сезон 2023-24
128 очков сезон 2018-19
113 очков сезон 2022-23
100 очков сезон 2017-18
2. Александр Могильный
127 очков сезон 1992-93
107 очков сезон 1995-96
3. Артемий Панарин
120 очков сезон 2023-24
4. Сергей Федоров
120 очков сезон 1993-94
107 очков сезон 1995-96
5. Евгений Малкин
113 очков сезон 2008-09
109 очков сезон 2011-12
106 очков сезон 2007-08
6. Александр Овечкин
112 очков сезон 2007-08
110 очков сезон 2008-09
109 очков сезон 2009-10
106 очков сезон 2005-06
7. Павел Буре
110 очков сезон 1992-93
107 очков сезон 1993-94
8. Кирилл Капризов
108 очков сезон 2021-22
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Куч отдавуч!!!
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Достойное окончание регулярки,как говорится финальная точка поставлена
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Великий Уэйн. Пропасть. Четыре супер-хоккеиста. И остальные
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Никитос,красава!!!! Безумно рад за него!!!
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он точно наш? точно не Канадец? а то все тут Канадцы в списке :)
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Ответ Хаскерс
Офигеть! Даешь 164 в следующем году! Как то Грецки смог. Мы не хуже!
Так он как-то и 92 шайбы забрасывал, Гретцки уникум.
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