НХЛ. «Тампа» принимает «Торонто», «Айлендерс» против «Питтсбурга», «Даллас» играет с «Сент-Луисом»

Теги результаты матчей Питтсбург Айлендерс Торонто Тампа-Бэй Сент-Луис Эдмонтон Даллас Аризона НХЛ Хоккей

«Тампа» дома играет с «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Айлендерс» встречаются с «Питтсбургом», «Даллас» принимает «Сент-Луис», «Аризона» противостоит «Эдмонтону».

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Тампа-Бэй – Торонто 2:1 (перерыв)
Дата проведения
18 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Пол (Дамба, Дюклер)
2:0 – 6 Кучеров (Стэмкос, Хэйгл)
2:1 – 13 Ривс (Дьюар, Кемпф)

 

Айлендерс – Питтсбург 1:1 (2 период)
Дата проведения
18 апреля, 02.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Нелсон (Хольмстрем)
1:1 – 18 Ракелль (Малкин, Бантинг)

 

Даллас – Сент-Луис
Дата проведения
18 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Эдмонтон
Дата проведения
18 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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104 комментария
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Никита. На всё плевать. Просто сделай этот грёбаный ассист, пожалуйста!
+60
-5
+55
Ответ culpa
Никита. На всё плевать. Просто сделай этот грёбаный ассист, пожалуйста!
Но желательно очёчка три, для железного Арта)
+32
-1
+31
Торонто Тампа - матч как будто создан, чтобы Усатый набрал 70 шайб, а Куч 100 передач
Ну плюс Нюландер может 3 очка нашакалить до сотни
+30
-2
+28
Нам мужикам только одно надо, 100 асистов Куча
+28
-4
+24
Сыграть без травм, Кучерову зайти в пятерку.
Ну и страховка Арта не помешает, набрать пару-тройку очков.
Вспоминаю, что Кучеров, когда к Могильному (127 очков) подобрался вплотную, ему нужно было набрать 2 очка в последней игре сезона с Бостоном. И он сделал это, тем самым установив рекорд регулярки для российских игроков. И команда помогла в этом.
Так должно быть и сейчас. Во-всяком случае, надеюсь на это. Ждём 💯!
И возможно, мы увидим ещё и 70-й гол Мэтьюса. Тоже уникальное достижение.
Так что, будем посмотреть.
Гоу, Тампа, гоу.
+17
-3
+14
Куч чем-то не тем занимается
+9
0
+9
Последняя игра франшизы Койотис... Надо уж постараться команде
+12
-3
+9
Куч давай, одну передачу надо, а в идеале дежурные 3 передачи
+11
-3
+8
За сотку Куча! За Арт Росс! За Тампу!
+9
-1
+8
Куч забил! А нужен ассист)
+8
0
+8
На кону 170 очков, лучший распасовщик Востока против лучшего снайпера лиги. Усы против мозга. Арт-Росс против Морис Ришара. Маки с дикого Запада затаили дыхание. Репетиция полуфинальной серии плей-офф. Не подведи братцы.
Куч - могуч (с)
+7
0
+7
Кучу куча очков))
+7
0
+7
Ответ ABarca
Нет там никаких чудес. Куч и без этих очков уже Арт выиграл. Просто до 100 ассистов надо доработать
Почему выиграл. Если Колорадо набросает авоську, 4 очка, на которые Маккиннон отстаёт от Куча, это не фантастика. Вот очков 6 – уже (практически) фантастика, а 4 –сложно, но может быть. И даже 5, чего хватит для Арта Мака, даже если Никита доберёт ровную сотню. Так что лучше взять вопрос в свои руки, и набрать очёчка 2, с обязательным ассистом среди них, и всё будет клёво. Тут, кстати, если продолжить заниматься ерундой, и просить профессиональных хоккеистов через комменты на Спортсе сделать то-то и то-то, в не меньшей степени к партнёрам Куча просьба, а то раздавать-то можно от души, но так забросить ещё надо)
+7
-1
+6
А вот пофиг сегодня на ПП и Айлендерс!
+6
0
+6
Куч, 2+1, пожалуйста.
Это будет очень красиво. И дальше за Кубком.
+7
-2
+5
Малкин Хет трик на 500
+5
0
+5
Ответ Сергей Чумак
Нам мужикам только одно надо, 100 асистов Куча
Как часто вы думаете о Флоридской империи? ;)
+6
-1
+5
Ответ Рита Ктинидина
Комментарий скрыт
хейт обычный, ничего нового от вас...общие фразы, шаблоны, штампы.
+10
-5
+5
Не люблю мекса, но 70 шайб - это МАЙЛСТОУНИЩЕ и будет скорее неправильно, если он не случится.
По Никите и так все понятно: 100 ассистов = реальное величие. Желаю 2-3 очков, чтобы закрыть все вопросы.
Малкину - также приблизиться к заветной цифре. Членский билет под №48 в закрытый клуб уже ждет.
+4
0
+4
Ждём сотую передачу Кучерова.
+5
-1
+4
Ответ paha
Куч давай, одну передачу надо, а в идеале дежурные 3 передачи
2+1 😁
+5
-1
+4
Ответ Рита Ктинидина
Комментарий скрыт
Лють то какая)
+3
0
+3
Ответ Барин
Сыграть без травм, Кучерову зайти в пятерку. Ну и страховка Арта не помешает, набрать пару-тройку очков. Вспоминаю, что Кучеров, когда к Могильному (127 очков) подобрался вплотную, ему нужно было набрать 2 очка в последней игре сезона с Бостоном. И он сделал это, тем самым установив рекорд регулярки для российских игроков. И команда помогла в этом. Так должно быть и сейчас. Во-всяком случае, надеюсь на это. Ждём 💯! И возможно, мы увидим ещё и 70-й гол Мэтьюса. Тоже уникальное достижение. Так что, будем посмотреть. Гоу, Тампа, гоу.
Я не слежу, но так понял, что у Никитоса 99 передач сейчас? У эдмундского Бегуна уже 100 или больше, вроде? Но по очкам Никитос впереди всех?
+3
0
+3
Ответ Кармоид
Торонто Тампа - матч как будто создан, чтобы Усатый набрал 70 шайб, а Куч 100 передач Ну плюс Нюландер может 3 очка нашакалить до сотни
Двух до 100
+4
-1
+3
Ответ Рита Ктинидина
Комментарий скрыт
Дифирамбы были уже, к чему сей пафос?
+8
-5
+3
Кучеров решил вместо ста передач полтинник выбить?
+2
0
+2
44 и 99 визуально прикольно выглядит, но..
+2
0
+2
Ответ Кармоид
Куч чем-то не тем занимается
Хотя еще 1+1 и будет 45+100
Тоже красиво
+2
0
+2
Гол забил, теперь полирнуть праймери с секондари и все в шоколаде)
+2
0
+2
Все болеем за Кучерова! Даёшь 100+ передач и конечно первое местоив гонке бомбардиров!
+3
-1
+2
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