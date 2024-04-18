НХЛ. «Тампа» принимает «Торонто», «Айлендерс» против «Питтсбурга», «Даллас» играет с «Сент-Луисом»
«Тампа» дома играет с «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Айлендерс» встречаются с «Питтсбургом», «Даллас» принимает «Сент-Луис», «Аризона» противостоит «Эдмонтону».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 18 апреля, 02.00, «UBS Arena»
- 1:0 – 4 Нелсон (Хольмстрем)
- 1:1 – 18 Ракелль (Малкин, Бантинг)
- Дата проведения
- 18 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 18 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ну плюс Нюландер может 3 очка нашакалить до сотни
Ну и страховка Арта не помешает, набрать пару-тройку очков.
Вспоминаю, что Кучеров, когда к Могильному (127 очков) подобрался вплотную, ему нужно было набрать 2 очка в последней игре сезона с Бостоном. И он сделал это, тем самым установив рекорд регулярки для российских игроков. И команда помогла в этом.
Так должно быть и сейчас. Во-всяком случае, надеюсь на это. Ждём 💯!
И возможно, мы увидим ещё и 70-й гол Мэтьюса. Тоже уникальное достижение.
Так что, будем посмотреть.
Гоу, Тампа, гоу.
Куч - могуч (с)
Это будет очень красиво. И дальше за Кубком.
По Никите и так все понятно: 100 ассистов = реальное величие. Желаю 2-3 очков, чтобы закрыть все вопросы.
Малкину - также приблизиться к заветной цифре. Членский билет под №48 в закрытый клуб уже ждет.
Тоже красиво