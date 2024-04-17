Надаль впервые за 9 лет проиграл в 1/16 турнира в Барселоне
Рафаэль Надаль уступил №11 рейтинга Алексу де Минауру со счетом 5:7, 1:6 во втором круге турнира в Барселоне.
Он выполнил 42 невынужденные ошибки и 11 ударов навылет.
Это самое раннее поражение на этом турнире для испанца с 2015-го. Надаль выигрывал турнир в Барселоне 12 раз.
Испанец провел первый турнир с января этого года и второй с начала сезона.
Нормуль.
хехе))))
Но будет ли сильно лучше, не знаю. Проблемы в игре есть, конечно.
И даже в таком состоянии Надаль играет интереснее, чем все нынешние топы.
пхх))))