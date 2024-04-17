Надаль впервые за 9 лет проиграл в 1/16 турнира в Барселоне

Теги Рафаэль Надаль ATP Barcelona Open BancSabadell Алекс де Минаур Теннис

Рафаэль Надаль уступил №11 рейтинга Алексу де Минауру со счетом 5:7, 1:6 во втором круге турнира в Барселоне.

Он выполнил 42 невынужденные ошибки и 11 ударов навылет.

Это самое раннее поражение на этом турнире для испанца с 2015-го. Надаль выигрывал турнир в Барселоне 12 раз. 

Испанец провел первый турнир с января этого года и второй с начала сезона. 

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21 комментарий
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Ответ Nagatomo
Местами был не плох, но сложно тягаться пока, надо игровую практику, войти в серовноватильный режим, а мастерство при нем, никуда не делось и не дениться , если будет без травм может что то и получисья на дистанции
На какой дистанции? Он уже прошел весь путь
+21
-2
+19
"В прошлом году он играл в финале." Простите, что? Последний раз Надаль играл в Барселоне 3 года назад.
+17
-1
+16
Пора завершать карьеру, песок в труханы сыпется уже...
+27
-12
+15
Ответ Nagatomo
Местами был не плох, но сложно тягаться пока, надо игровую практику, войти в серовноватильный режим, а мастерство при нем, никуда не делось и не дениться , если будет без травм может что то и получисья на дистанции
Что такое "серовноватильный"?
+14
-3
+11
42 НО это обычно у него было за весь турнир в Барселоне, но таков путь сейчас..
+7
0
+7
я честно говоря удивился когда узнал что орги Рафузаю к Минору поставили(это настоящий профессионал и никому просто так за красивые титулы ничего не отдаст)- видимо поддались всеобщему улюлюканью что великий Рафа вернется и всем наваляет 😁
+9
-3
+6
Местами был не плох, но сложно тягаться пока, надо игровую практику, войти в серовноватильный режим, а мастерство при нем, никуда не делось и не дениться , если будет без травм может что то и получисья на дистанции
+15
-9
+6
В 2015 году Надаль проиграл в Барселоне в третьем круге, а не во втором. Единственный раз Надаль проигрывал на этом турнире до третьего круга в 2003 году, когда играл там впервые.
+6
-2
+4
Первый сет внушил надежды , второй оставил много вопросов . Играл очень активно , отсюда такое количество НО, но видимо свой фирменный тягучий и контратакующий стиль надаль сейчас не тянет. Здоровья и с надеждой жду короля грунта в мадриде или Риме. РГ 2024 просто мечтаю увидеть там Рафаэля
+4
-1
+3
Есть ещё Мадрид и Рим, чтобы подготовиться к Парижу, естественно, о титулах на мастерсах и речи быть не может, главное, сыграть как можно больше матчей. Игра цельная была в Барселоне, местами, был просто превосходен. Нужна игровая практика. Если без травм подойдёт к РГ, то как минимум до 1/4 финала РГ дойдёт. А там дальше, как удача будет благоволить.
+6
-4
+2
Ответ Доминик
Что такое "серовноватильный"?
Вас только это слово напрягло?)
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Ну норм, дальше - больше. Все-таки играл с нуля и с одним из лучших в текущем сезоне
Ага, больше. В Мадриде 2 матча выиграет, в Риме 3, на РГ 4.
Нормуль.
хехе))))
+6
-4
+2
Ну так если попался нормальный теннисист, а не Флавио Коболли, вот и проиграл.
+2
-1
+1
Для второго матча нормально.
Но будет ли сильно лучше, не знаю. Проблемы в игре есть, конечно.
И даже в таком состоянии Надаль играет интереснее, чем все нынешние топы.
+9
-8
+1
Ответ Доминик
Что такое "серовноватильный"?
видимо довести до автоматизма вытаскивание труселей из ж, для более свободного серовнования
+2
-2
0
Ответ Евгений Птицын
В 2015 году Надаль проиграл в Барселоне в третьем круге, а не во втором. Единственный раз Надаль проигрывал на этом турнире до третьего круга в 2003 году, когда играл там впервые.
Подозреваю, что в 2015 Рафа был по рейтингу выше и его путь полегче))) Хотя, подробности смотреть не хочу, Рафа к моим любимым игрокам не относится))
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Ответ Stas Salesov
Ну то есть забирает Уим и ОИ.. Говорю же, норм)
Что он там с Уима заберёт за 5 матчей? От мёpтвого ocла уши разве что
пхх))))
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