Кучеров завершил регулярку со 144 очками в 81 матче. Он лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 6 баллов от Маккиннона
Никита Кучеров завершил регулярку со 144 очками в 81 матче.
Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:4).
На счету россиянина 144 (44+100) балла в 81 игре. Он стал 5-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 100 передач за сезон.
Кучеров лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (138 очков в 81 игре, 51+87). У «Эвеланш» осталась одна игра – с «Эдмонтоном» (дома, начало – 19 апреля в 04:30 по московскому времени).
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид занимает 3-е место – 132 (32+100) очка в 75 играх. У «Ойлерс» осталось два гостевых матча (с «Аризоной» сегодня и с «Колорадо»).
Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).
В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.
#Hart4Kuch
Заранее Росс пока не вручаем...подождем Нефтяников с Лавинами, чтобы наверняка. Куч заслуживает обе награды и Росс, и Харт! ХартРосс!
А 100 передач для крайнего форварда, это вообще космос. Такое никому не удавалось!
Мог бы налегке обойти грецки
Куч - космос!
144 (44-100) - лучший в сезоне
144 очка - собственный и российский рекорд
44 гола - собственный рекорд
100 передач - собственный и российский рекорд, рекорд НХЛ для вингеров и для 30летних!
УРА!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html
Как наши более молодые, но уже маститые бомбардиры обновили показатели наших же более старших в соответствующих сезонах по возрастам.
Попутно обновив некоторые достижения действующих игроков по данному возрасту.
1.(38лет) Всех наших игроков обошел Овечкин по сезонным показателям в 38летнем возрасте.
И по голам и по очкам. 65(31+34).
У 38летнего Ларионова в 1999 году у него было 63(14+49).
Всех действующих игроков лиги в 38летнем возрасте обошел Ови по голам - 31. Павелски на год старше- 28 голов забил в прошлом сезоне. В истории выше только 38летний Бретт Халл - 37 голов в 2003.
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/38-year-old-nhl-players.html
2. (32 года) Панарин провёл рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. В этом 120 (49+71)!
Впервые 100+ очков!
Больше, чем в лучшие сезоны Овечкина-112 и Малкина-113.
Догнал Федорова-120.
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
Голов у 32летнего Панарина - 49, больше, чем у Гретцки (38).
И столько же, сколько у 32летнего Ови 49-49!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
3.(30 лет) Кучеров провёл рекордный сезон 144! (Среди всех наших и действующих по 30летнему возрасту). Победа в гонке бомбардиров!(Отметим завтра)
Забил 44 гола, лучший показатель для себя. 100 передач, лучший показатель для вингеров, лучший среди всех в 30летнем возрасте, и действующих и закончивших!
Рекорды 30-тилетнего Кучерова в НХЛ в этом возрасте:
144(44+100)
Больше всех наших 30летних по очкам и передачам. Дацюк - 97 очков, Панарин 74 передачи в 30летнем возрасте.
И всех действующих по очкам. Патрик Кейн - 110 очков 5 лет назад.
Куч круче Гретцки того же возраста -121 очко и 31 гол у того было в 30летнем возрасте. Лидер - Лемье в 1996, 161 очко.. Кучеров в 30летнем возрасте через 31 год обошёл Оутса-142. Оутс только рад, потому что в межсезонье тренеровал Куча!
Вот и натренировал, рекордный сезон!
Куч не дошёл до 50 шайб 30-тилетнего Ови, но!
Куч могуч!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html
Болеем за наших в плейофф!
По карьере до Сан-Луи осталось 160 очков
1. Грецки 894.
2. Овечкин 853.
....
201. Блейк Уилер 321.
202. Кучеров 320.
Забил 44 гола, лучший показатель для себя. 100 передач, лучший показатель для вингеров, лучший среди всех в 30летнем возрасте, и действующих и закончивших!
Рекорды 30-тилетнего Кучерова в НХЛ в этом возрасте:
144(44+100)
Больше всех наших 30летних по очкам и передачам. Дацюк - 97 очков, Панарин 74 передачи в 30летнем возрасте.
И всех действующих по очкам. Патрик Кейн - 110 очков 5 лет назад.
Куч круче Гретцки того же возраста -121 очко и 31 гол у того было в 30летнем возрасте. Лидер - Лемье в 1996, 161 очко.. Кучеров в 30летнем возрасте через 31 год обошёл Оутса-142. Оутс только рад, потому что в межсезонье тренеровал Куча!
Вот и натренировал, рекордный сезон!
Куч не дошёл до 50 шайб 30-тилетнего Ови, но!
Куч могуч!
Болеем за наших в плейофф!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html
а вот для Харта может не хватить