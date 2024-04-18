Кучеров завершил регулярку со 144 очками в 81 матче. Он лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 6 баллов от Маккиннона

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров завершил регулярку со 144 очками в 81 матче.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:4). 

На счету россиянина 144 (44+100) балла в 81 игре. Он стал 5-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 100 передач за сезон. 

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (138 очков в 81 игре, 51+87). У «Эвеланш» осталась одна игра – с «Эдмонтоном» (дома, начало – 19 апреля в 04:30 по московскому времени). 

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид занимает 3-е место – 132 (32+100) очка в 75 играх. У «Ойлерс» осталось два гостевых матча (с «Аризоной» сегодня и с «Колорадо»). 

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

78 комментариев
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Ответ Dan Boyle
Я поражаюсь, Куч сегодня выдал передач 5 конфеток в игре, но всякий раз бросающие попадали то во вратаря, то в каркас ворот, то вообще куда-то в сторону. Это сколько таких нереализованных ассистов по сезону, если посчитать? Если бы половину с этих передач забрасывали, у Куча ассистов набралось бы за 200+
Давайте посчитаем промахи, штанги Никиты. У него и голов тогда больше 92 было бы. Это ж игра.
+120
-8
+112
Я поражаюсь, Куч сегодня выдал передач 5 конфеток в игре, но всякий раз бросающие попадали то во вратаря, то в каркас ворот, то вообще куда-то в сторону. Это сколько таких нереализованных ассистов по сезону, если посчитать? Если бы половину с этих передач забрасывали, у Куча ассистов набралось бы за 200+
+119
-12
+107
#Ross4Kuch
#Hart4Kuch
Заранее Росс пока не вручаем...подождем Нефтяников с Лавинами, чтобы наверняка. Куч заслуживает обе награды и Росс, и Харт! ХартРосс!
+73
-6
+67
Ответ Dan Boyle
#Ross4Kuch #Hart4Kuch Заранее Росс пока не вручаем...подождем Нефтяников с Лавинами, чтобы наверняка. Куч заслуживает обе награды и Росс, и Харт! ХартРосс!
Да и Везину, чего уж мелочиться
+71
-5
+66
Легендарный! Столько рекордов уже в Тампе поставил.
А 100 передач для крайнего форварда, это вообще космос. Такое никому не удавалось!
+58
-4
+54
Жаль, что Коннор вылетал на несколько матчей - это гонка на троих была эпохальной. Двое выбили 100 передач за сезон, для крайка же это вообще невероятный показатель! Спасибо за эту интригующую регулярку - надеемся на не менее эпичный плов!
+38
-4
+34
Ответ Ответ года
"В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты." И это кто?
Да какая разница? Равенства по голам не будет.
+25
0
+25
Кучеров в плане хоккейного IQ безусловно величайший игрок со времён Гретцки.Тот самый случай когда всё гениальное просто.С заслуженным Артом тебя, Никита, и 5 в истории 🇷🇺. Надеюсь будет и 7 Харт^^^
+30
-6
+24
Ответ Dan Boyle
#Ross4Kuch #Hart4Kuch Заранее Росс пока не вручаем...подождем Нефтяников с Лавинами, чтобы наверняка. Куч заслуживает обе награды и Росс, и Харт! ХартРосс!
еще 42 очка в плей офф и лучшим действующим в плове и смайта в придачу,будет трудно очень но возможно,удачи Кучерову...
+25
-3
+22
Маккинону 6 очков надо набирать это значит, что Колорадо надо 6 забивать как минимум нефти, это вряд ли конечно. Ну и макдевиду 12 очей тоже непросто. Гораздо проще было бы забить сегодня ещё кому нибудь из тампы, но все таки куч их выводил на пустые ворота почти, а это сложно для них.
+23
-3
+20
Завтра супер открыто-безбашенный матч закрытия. Шайб будет дохренища, так что не замайте с хартом и артом) От себя добавлю, все-таки одноклубники Микиты те еще мудикане, не могли сподобить своему лидеру, который вывел их в плов, еще пару баллов. Стымкос вообще в пустые промазал, снайпер, млин ..
+23
-4
+19
Ответ Ответ года
"В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты." И это кто?
Кучеров, он забил вообще самый первый гол в этом сезоне
+16
-1
+15
Ответ Сергей Носков
Да и Везину, чего уж мелочиться
и резину вдогонку летнюю!
+15
-2
+13
До начала сезона Кучеров был на 230-м месте, а сейчас на 140-м, среди бомбардиров, за всю историю.
+12
-1
+11
Ответ UnforgivenX2
и резину вдогонку летнюю!
Лучше зимнюю, он же на льду всё-таки.
+10
0
+10
Ответ Dan Boyle
Я поражаюсь, Куч сегодня выдал передач 5 конфеток в игре, но всякий раз бросающие попадали то во вратаря, то в каркас ворот, то вообще куда-то в сторону. Это сколько таких нереализованных ассистов по сезону, если посчитать? Если бы половину с этих передач забрасывали, у Куча ассистов набралось бы за 200+
Да что 200+ там все 500+
Мог бы налегке обойти грецки
+22
-13
+9
Куч могуч!
Куч - космос!
144 (44-100) - лучший в сезоне
144 очка - собственный и российский рекорд
44 гола - собственный рекорд
100 передач - собственный и российский рекорд, рекорд НХЛ для вингеров и для 30летних!
УРА!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html
+9
-1
+8
Наблюдали трепетно цифры сезона.
Как наши более молодые, но уже маститые бомбардиры обновили показатели наших же более старших в соответствующих сезонах по возрастам.
Попутно обновив некоторые достижения действующих игроков по данному возрасту.
1.(38лет) Всех наших игроков обошел Овечкин по сезонным показателям в 38летнем возрасте.
И по голам и по очкам. 65(31+34).
У 38летнего Ларионова в 1999 году у него было 63(14+49).
Всех действующих игроков лиги в 38летнем возрасте обошел Ови по голам - 31. Павелски на год старше- 28 голов забил в прошлом сезоне. В истории выше только 38летний Бретт Халл - 37 голов в 2003.
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/38-year-old-nhl-players.html

2. (32 года) Панарин провёл рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. В этом 120 (49+71)!
Впервые 100+ очков!
Больше, чем в лучшие сезоны Овечкина-112 и Малкина-113.
Догнал Федорова-120.
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
Голов у 32летнего Панарина - 49, больше, чем у Гретцки (38).
И столько же, сколько у 32летнего Ови 49-49!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html

3.(30 лет) Кучеров провёл рекордный сезон 144! (Среди всех наших и действующих по 30летнему возрасту). Победа в гонке бомбардиров!(Отметим завтра)
Забил 44 гола, лучший показатель для себя. 100 передач, лучший показатель для вингеров, лучший среди всех в 30летнем возрасте, и действующих и закончивших!
Рекорды 30-тилетнего Кучерова в НХЛ в этом возрасте:
144(44+100)
Больше всех наших 30летних по очкам и передачам. Дацюк - 97 очков, Панарин 74 передачи в 30летнем возрасте.
И всех действующих по очкам. Патрик Кейн - 110 очков 5 лет назад.
Куч круче Гретцки того же возраста -121 очко и 31 гол у того было в 30летнем возрасте. Лидер - Лемье в 1996, 161 очко.. Кучеров в 30летнем возрасте через 31 год обошёл Оутса-142. Оутс только рад, потому что в межсезонье тренеровал Куча!
Вот и натренировал, рекордный сезон!
Куч не дошёл до 50 шайб 30-тилетнего Ови, но!
Куч могуч!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html
Болеем за наших в плейофф!
+11
-3
+8
Пожелаю Никите долгой игровой карьеры нашему хоккейному интеллекту, гордость нашего хоккея
+9
-1
+8
Ответ Rio de Janeiro
Кучеров в плане хоккейного IQ безусловно величайший игрок со времён Гретцки.Тот самый случай когда всё гениальное просто.С заслуженным Артом тебя, Никита, и 5 в истории 🇷🇺. Надеюсь будет и 7 Харт^^^
Как можно поздравлять с тем, чего пока ещё нет?
+7
-2
+5
Ответ el ruso guapo
Маккинону 6 очков надо набирать это значит, что Колорадо надо 6 забивать как минимум нефти, это вряд ли конечно. Ну и макдевиду 12 очей тоже непросто. Гораздо проще было бы забить сегодня ещё кому нибудь из тампы, но все таки куч их выводил на пустые ворота почти, а это сложно для них.
13 макдаку
+6
-1
+5
Ответ Spartak16(region)
Сколько осталось очков до Сан-Луи???
Если в истории Тампы, то 80 очков. 1 очко до Лекавалье осталось...
По карьере до Сан-Луи осталось 160 очков
+5
0
+5
Надеюсь, этого хватит.
+6
-2
+4
Ответ el ruso guapo
Маккинону 6 очков надо набирать это значит, что Колорадо надо 6 забивать как минимум нефти, это вряд ли конечно. Ну и макдевиду 12 очей тоже непросто. Гораздо проще было бы забить сегодня ещё кому нибудь из тампы, но все таки куч их выводил на пустые ворота почти, а это сложно для них.
Счас договорятся типа "играем без защиты" и устроят перестрелку типа 12-7, и один мак наберет 7 очков, второй 12 и приехали ))
+4
0
+4
Ответ Звезда Мага
Завтра супер открыто-безбашенный матч закрытия. Шайб будет дохренища, так что не замайте с хартом и артом) От себя добавлю, все-таки одноклубники Микиты те еще мудикане, не могли сподобить своему лидеру, который вывел их в плов, еще пару баллов. Стымкос вообще в пустые промазал, снайпер, млин ..
Пойнт расстреливавший три большинства подряд вратаря Торонто в упор не лучше, хорошо хоть на всю команду сподобились на 1 гол с его передач.
+5
-1
+4
Снайперы за всю историю.
1. Грецки 894.
2. Овечкин 853.
....
201. Блейк Уилер 321.
202. Кучеров 320.
+5
-1
+4
Очень надеюсь, что Арт получит Никита.
+5
-1
+4
Пожелаю Кучу Конн Смайт
+5
-1
+4
(30 лет) Кучеров провёл рекордный сезон 144! (Среди всех наших и действующих по 30летнему возрасту). Победа в гонке бомбардиров!(Отметим завтра)
Забил 44 гола, лучший показатель для себя. 100 передач, лучший показатель для вингеров, лучший среди всех в 30летнем возрасте, и действующих и закончивших!
Рекорды 30-тилетнего Кучерова в НХЛ в этом возрасте:
144(44+100)
Больше всех наших 30летних по очкам и передачам. Дацюк - 97 очков, Панарин 74 передачи в 30летнем возрасте.
И всех действующих по очкам. Патрик Кейн - 110 очков 5 лет назад.
Куч круче Гретцки того же возраста -121 очко и 31 гол у того было в 30летнем возрасте. Лидер - Лемье в 1996, 161 очко.. Кучеров в 30летнем возрасте через 31 год обошёл Оутса-142. Оутс только рад, потому что в межсезонье тренеровал Куча!
Вот и натренировал, рекордный сезон!
Куч не дошёл до 50 шайб 30-тилетнего Ови, но!
Куч могуч!
Болеем за наших в плейофф!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html
+5
-2
+3
на Арт задел солидный👍🏽
а вот для Харта может не хватить
+3
0
+3
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