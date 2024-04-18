Кучеров завершил регулярку со 144 очками в 81 матче. Он лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 6 баллов от Маккиннона

Никита Кучеров завершил регулярку со 144 очками в 81 матче.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (6:4).

На счету россиянина 144 (44+100) балла в 81 игре. Он стал 5-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 100 передач за сезон.

лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя – из «Колорадо» (138 очков в 81 игре, 51+87). У «Эвеланш» осталась одна игра – с «Эдмонтоном» (дома, начало – 19 апреля в 04:30 по московскому времени).

Капитан « » Коннор Макдэвид занимает 3-е место – 132 (32+100) очка в 75 играх. У «Ойлерс» осталось два гостевых матча (с «Аризоной» сегодня и с «Колорадо»).

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.