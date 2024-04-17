Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Уралмаш» принимает «Самару», «Автодор» сыграет с МБА

Теги результаты Автодор Единая лига ВТБ Самара МБА Уралмаш Баскетбол

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин Единой лиги ВТБ.

Екатеринбургский «Уралмаш» в домашней встрече оспорит с «Самарой» прямой выход в плей-офф. Саратовский «Автодор» дома сыграет со столичной МБА.

Проигравший в первой паре поборется за последнее место в плей-офф с победителем второй пары.

Единая лига ВТБ

Плей-ин

Уралмаш – Самара 41:36 (перерыв)
Дата проведения
17 апреля, 17.00, «ДИВС»
Онлайн матча

Автодор – МБА
Дата проведения
17 апреля, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Вот и в России подоспела апрельская жара плей-ин.) Уралмаш и Самара начинают рубиться.
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