Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Уралмаш» принимает «Самару», «Автодор» сыграет с МБА

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин Единой лиги ВТБ.

Екатеринбургский « » в домашней встрече оспорит с «Самарой» прямой выход в плей-офф. Саратовский « » дома сыграет со столичной .

Проигравший в первой паре поборется за последнее место в плей-офф с победителем второй пары.

лига ВТБ

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.