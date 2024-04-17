Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Уралмаш» принимает «Самару», «Автодор» сыграет с МБА
Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин Единой лиги ВТБ.
Екатеринбургский «Уралмаш» в домашней встрече оспорит с «Самарой» прямой выход в плей-офф. Саратовский «Автодор» дома сыграет со столичной МБА.
Проигравший в первой паре поборется за последнее место в плей-офф с победителем второй пары.
Единая лига ВТБ
Плей-ин
- Дата проведения
- 17 апреля, 17.00, «ДИВС»
- Дата проведения
- 17 апреля, 18.00, «ДС Кристалл»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.