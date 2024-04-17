Ферстаппен, Эрмосо и Махоумс попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time

Теги Ред Булл Ла Лига рейтинги сборная ЮАР НФЛ Формула-1 Канзас-Сити сборная Испании жен Макс Ферстаппен Сийя Колиси Патрик Махоумс Дженнифер Эрмосо Авто

Макс Ферстаппен включен в топ-100 влиятельных людей мира по версии Time.

Для трехкратного чемпиона «Формулы-1» это стало первым подобным достижением.

Кроме Ферстаппена в топ-100 попали еще трое спортсменов – звезда НФЛ Патрик Махоумс, капитан сборной ЮАР по регби Сийя Колиси и футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Журнал Time начал составлять список ста самых влиятельных людей в мире в 1999 году.

Ферстаппен стал третьим гонщиком «Формулы-1» в истории, попавшим в данный список. Ранее попаданием в него в 2005 году отметился Михаэль Шумахер, а в 2020 году Льюис Хэмилтон.

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24 комментария
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Эрмосо понятно почему. Такое тяжкое изнасилование пережила и не сломалась
+56
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Позорище какое (я про Эрмосо)
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+27
Любой спортсмен в списке 100 самых влиятельных людей в мире, несусветная глупость априори. То же самое касается актеров,певцов, телеведущих и любых других селебрити.
+16
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+13
Ответ Дмитрий Литвинов
Шота далёк я от таких списков, был уверен, после прочтения заголовка, что Хэм туда каждый год попадал.
Шота Арвеладзе
+10
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+9
Эрмосо... Мир сошёл с ума
+6
-1
+5
Ответ Великий Алонсо
АХАХАХАХА. И чем он влияет? Своей скучной внешностью и отсутствием харизмы? Номер один тут должен быть Алонсо - маскулинная внешность, ярко-выраженная квадратная челюсть с щетиной, умнейший и смелый взгляд, бесконечная харизма и интеллект. Человек закончивший эпоху Красного Барона (Шумахера). Самый быстрый гонщик в истории, Фернандо все знают и уважают. Кто вообще этот рейтинг составлял? 🖕🖕🖕
Фернандо даже среди Алонсо не первый, уступая Хаби)
+6
-1
+5
Настолько влиятельные что я о них впервые слышу
+4
0
+4
Шота далёк я от таких списков, был уверен, после прочтения заголовка, что Хэм туда каждый год попадал.
+4
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как же все-такм прославили эту мужеподобную женщину)
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ещё Иоланда попала, только вопрос на кого она повлияла?
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Для Эрмосо небольшое утешение после вылета из лч
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Бедняжка Эрмосо
Пережила такое потрясение, дай бог здоровья
Не спиться бы,особенно,помня что было в автобусе на обратной дороге
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Ладно Ферстаппен хоть спортсмен действительно топовый, но включить суда эрмосу- это полное днище.
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Ответ Андрей Балабаев
Эрмосо понятно почему. Такое тяжкое изнасилование пережила и не сломалась
Скорее, понятнр, что этот рейтинг - бред. На что она влияет? Что она решает? Там на нее повлияли будь здоров, сказали, как надо правильно оскорбляться.
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Ответ FS19
Любой спортсмен в списке 100 самых влиятельных людей в мире, несусветная глупость априори. То же самое касается актеров,певцов, телеведущих и любых других селебрити.
Отчего певцы там не могут быть? Они вполне могут двигать социальную повестку, менять культуру, влиять на ход военных конфликтов, как те же The Cranberries.
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