Ферстаппен, Эрмосо и Махоумс попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time

Макс Ферстаппен включен в топ-100 влиятельных людей мира по версии Time.

Для трехкратного чемпиона «Формулы-1» это стало первым подобным достижением.

Кроме Ферстаппена в топ-100 попали еще трое спортсменов – звезда НФЛ Патрик Махоумс, капитан сборной ЮАР по регби Сийя Колиси и футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Журнал Time начал составлять список ста самых влиятельных людей в мире в 1999 году.

Ферстаппен стал третьим гонщиком «Формулы-1» в истории, попавшим в данный список. Ранее попаданием в него в 2005 году отметился Михаэль Шумахер, а в 2020 году Льюис Хэмилтон.

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