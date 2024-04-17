Ферстаппен, Эрмосо и Махоумс попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time
Макс Ферстаппен включен в топ-100 влиятельных людей мира по версии Time.
Для трехкратного чемпиона «Формулы-1» это стало первым подобным достижением.
Кроме Ферстаппена в топ-100 попали еще трое спортсменов – звезда НФЛ Патрик Махоумс, капитан сборной ЮАР по регби Сийя Колиси и футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
Журнал Time начал составлять список ста самых влиятельных людей в мире в 1999 году.
Ферстаппен стал третьим гонщиком «Формулы-1» в истории, попавшим в данный список. Ранее попаданием в него в 2005 году отметился Михаэль Шумахер, а в 2020 году Льюис Хэмилтон.
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