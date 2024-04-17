Царукян о том, что футболисты тратят 150 000 рублей в месяц: «Да они за один поход в кафе столько оставляют. Я трачу 500-800 тысяч»

Арман Царукян прокомментировал слова российских футболистов о ежемесячных тратах.

– Касательно трат, есть российские футболисты, которые говорят, что в месяц тратят на себя 100–150 тысяч.

– Рублей?

– Да.

– Футболист 150 тысяч только в кафе оставит за один день, чего они рассказывают. Вот вчера мы пошли с командой на ужин, я закрыл счет на $1850.

– А зачем они лукавят? Чтобы показать, что они ближе к обычным людям?

– Да. Я уверен, что футболист в России тратит не меньше 500 тысяч в месяц, а за границей – все 2 млн.

– А ты?

– В России я трачу 500-800 тысяч. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе.

Полетел в Москву – это уже 100 тысяч. Иногда 200 тысяч можно и за четыре-пять дней потратить, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Сколько стоит быть бойцом UFC?

Тактаров – о Царукяне: «У него есть характер, желание. Язык подвешен – не так, как у Конора, но для среднестатистического армянина нормально»