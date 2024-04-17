Царукян о том, что футболисты тратят 150 000 рублей в месяц: «Да они за один поход в кафе столько оставляют. Я трачу 500-800 тысяч»
Арман Царукян прокомментировал слова российских футболистов о ежемесячных тратах.
– Касательно трат, есть российские футболисты, которые говорят, что в месяц тратят на себя 100–150 тысяч.
– Рублей?
– Да.
– Футболист 150 тысяч только в кафе оставит за один день, чего они рассказывают. Вот вчера мы пошли с командой на ужин, я закрыл счет на $1850.
– А зачем они лукавят? Чтобы показать, что они ближе к обычным людям?
– Да. Я уверен, что футболист в России тратит не меньше 500 тысяч в месяц, а за границей – все 2 млн.
– А ты?
– В России я трачу 500-800 тысяч. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе.
Полетел в Москву – это уже 100 тысяч. Иногда 200 тысяч можно и за четыре-пять дней потратить, – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Сколько стоит быть бойцом UFC?
Тактаров – о Царукяне: «У него есть характер, желание. Язык подвешен – не так, как у Конора, но для среднестатистического армянина нормально»
Кстати, скажите ему, что футболисты играют и в низких лигах.
Игрок основного состава топ-5-7 команд РПЛ - конечно, игрок команды ФНЛ середины таблицы - нет
Это для тех, кто не читал слова Глебова. От себя добавлю: лично у меня нет повода не верить его словам. А вообще классика жанра, только дурак будет говорить о всех футболистах сразу: разные зарплаты, разные способы тратить деньги.