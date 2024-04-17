Царукян о том, что футболисты тратят 150 000 рублей в месяц: «Да они за один поход в кафе столько оставляют. Я трачу 500-800 тысяч»

Теги Ростов премьер-лига Россия UFC MMA Данил Глебов Арман Царукян деньги Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян прокомментировал слова российских футболистов о ежемесячных тратах.

– Касательно трат, есть российские футболисты, которые говорят, что в месяц тратят на себя 100–150 тысяч.

– Рублей?

– Да.

– Футболист 150 тысяч только в кафе оставит за один день, чего они рассказывают. Вот вчера мы пошли с командой на ужин, я закрыл счет на $1850.

– А зачем они лукавят? Чтобы показать, что они ближе к обычным людям?

– Да. Я уверен, что футболист в России тратит не меньше 500 тысяч в месяц, а за границей – все 2 млн.

– А ты?

– В России я трачу 500-800 тысяч. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе.

Полетел в Москву – это уже 100 тысяч. Иногда 200 тысяч можно и за четыре-пять дней потратить, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Сколько стоит быть бойцом UFC?

Тактаров – о Царукяне: «У него есть характер, желание. Язык подвешен – не так, как у Конора, но для среднестатистического армянина нормально»

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33 комментария
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Учитывая, как армяне отделывают квартиры, ему можно и поверить)
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+46
Ну так это ты на всю команду закрыл ужин или только на себя? Если на себя, то дороговато, если на всю команду, то надо понимать, сколько это человек.
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ну в целом я тоже не верю в рассказы про 150 тысяч в среднем от футболистов московских клубов, но при этом, точно не все оставляют по 150 тысяч в ресторанах. Ну и в месяцы когда много игр и тренировок вполне возможно что им некогда тратить деньги особо, а питаются на базе
+23
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Иногда стульями головы разбивают.
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Какой гениальный человек, и морды бить успевает, и проверять расходы футболистов.
Кстати, скажите ему, что футболисты играют и в низких лигах.
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Люди разные. Кто-то таскает с собой по кабакам тех, кого называют "окружение", а кто-то спокойно живет, без мотания по кабакам и клубам.
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Ответ Кармоид
Учитывая, как армяне отделывают квартиры, ему можно и поверить)
Они пол жизни либо копят на свадьбу либо рассчитываются за нее
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Ответ Vatikan
ну я тоже могу себе позволить тысяч 100 оставить в ресторане. и это не в Москве
За какую команду играешь?
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Ответ korysh
ну в целом я тоже не верю в рассказы про 150 тысяч в среднем от футболистов московских клубов, но при этом, точно не все оставляют по 150 тысяч в ресторанах. Ну и в месяцы когда много игр и тренировок вполне возможно что им некогда тратить деньги особо, а питаются на базе
Тем более они посещают места где бутылочка воды б/г 0.75 стоит в меню не менее 1000-1500 ре, вполне могут быть такие траты.
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А потом все удивляются почему футболисты к 35 становятся диджеями, тренерами, депутатами, "Тв-экспертами", ведь можно было деньгами распоряжаться нормально, а не ходить по дорогущим московским ресторанам
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Дак вроде у нас футбол дотационный, за счёт бюджета существует. Пустые и вредные траты народных денег. Хотя, уж лучше на это бездарное занятие, чем на более ужасные дела.
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Футболист футболисту рознь

Игрок основного состава топ-5-7 команд РПЛ - конечно, игрок команды ФНЛ середины таблицы - нет
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Математика от Царукяна: футболист три раза в месяц ходит в кафе и 50 тыс еще на продукты, наверное, тратит.
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Ответ Санни Соколов
В дубле знакомый, оставлял по 150 тысяч- 200 , человека 4 , так посидеть суши поесть попить.
вы все мне приводите частные примеры. Я что сказал, что никто столько не тратит в ресторанах? почему нельзя допустить, что кто-то так не делает?)
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Ответ korysh
ну в целом я тоже не верю в рассказы про 150 тысяч в среднем от футболистов московских клубов, но при этом, точно не все оставляют по 150 тысяч в ресторанах. Ну и в месяцы когда много игр и тренировок вполне возможно что им некогда тратить деньги особо, а питаются на базе
В дубле знакомый, оставлял по 150 тысяч- 200 , человека 4 , так посидеть суши поесть попить.
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Ответ korysh
ну в целом я тоже не верю в рассказы про 150 тысяч в среднем от футболистов московских клубов, но при этом, точно не все оставляют по 150 тысяч в ресторанах. Ну и в месяцы когда много игр и тренировок вполне возможно что им некогда тратить деньги особо, а питаются на базе
Скорее 100-150 и могут оставить, допустим с семьей, но в разгар сезона они просто редко там бывают.
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Ответ StarkO
За какую команду играешь?
За вьетнамскую. Там в донгах все.
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Ответ Vatikan
ну я тоже могу себе позволить тысяч 100 оставить в ресторане. и это не в Москве
в ватикане? да, там дороговато у папы.
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Ответ korysh
вы все мне приводите частные примеры. Я что сказал, что никто столько не тратит в ресторанах? почему нельзя допустить, что кто-то так не делает?)
Возможно, люди с правильным мышлением на жизнь, многие зарабатывающие такие деньги, спускают их и не парятся по балансу и я уж точно не думаю, подсчитывают деньги на месячную прожитачнусть! Просто не парятся
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Ответ _FoX-
Математика от Царукяна: футболист три раза в месяц ходит в кафе и 50 тыс еще на продукты, наверное, тратит.
три раза в день. в ресторан.
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Ответ StarkO
За какую команду играешь?
сейчас прям я так и раскрыл свою личность
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Хватит чужие деньги считать, кто ихнее дело сколько тратить, почему они должны тратить как мы, больше зарабатываю и больше тратят
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Хватит чужие деньги считать, кто ихнее дело сколько тратить, почему они должны тратить как мы, больше зарабатываю и больше тратят
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https://m.sports.ru/football/1115968981-glebov-o-tratax-v-mesyacz-gde-to-150-tysyach-rublej-vmeste-s-semej-300.html?
Это для тех, кто не читал слова Глебова. От себя добавлю: лично у меня нет повода не верить его словам. А вообще классика жанра, только дурак будет говорить о всех футболистах сразу: разные зарплаты, разные способы тратить деньги.
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как говорили в Англии и Италии о советских/российских футболистах - западный ищет куда бы вложить, а эти - куда бы потратить...
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Он говорит об игроках из Москвы и Питера наверное.У большинства футболистов в России зарплата как Царукян говорит ,что тратят.
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Я как-то 200 000 оставил. Потом пришел и забрал. Хорошо, что дома.
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💯
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Так и шëл бы футбол, но ты предпочëл ходить с битой физиономией, кто же виноват?
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