«Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Лунин сделал два сэйва в серии, Модрич не забил

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Родриго открыл счет на 12-й минуте. Кевин де Брюйне на 76-й сравнял счет.

Основное и дополнительное время не выявили победителя.

В серии пенальти успеха добились мадридцы – 4:3. Голкипер Андрей Лунин дважды спас команду.

В первом матче в команды сыграли вничью (3:3).

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