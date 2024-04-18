«Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Лунин сделал два сэйва в серии, Модрич не забил

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Андрей Лунин Родриго онлайны Футбол

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Родриго открыл счет на 12-й минуте. Кевин де Брюйне на 76-й сравнял счет.

Основное и дополнительное время не выявили победителя.

В серии пенальти успеха добились мадридцы – 4:3. Голкипер Андрей Лунин дважды спас команду.

В первом матче в Мадриде команды сыграли вничью (3:3).

Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания 1:1 (0:1, 1:0, 1:1), по пенальти - 3:4
Дата проведения
17 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Родриго, 1:1 – 76 де Брюйне.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи (Стоунз, 112), Гвардиол, Фоден, Грилиш (Доку, 72), де Брюйне (Ковачич, 112), Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 90).
Реал МадридЛунин, Карвахаль (Милитао, 110), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич, 79), Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор (Васкес, 102), Родриго (Браим Диас, 84).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения:
Карвахаль (38), Грилиш (59), Гвардиол (61), Родри (90), Менди (90+4).

Статистика ЛЧ

998 комментариев
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Ответ андрей кольцов
Я не являюсь болельщиком Реала и Сити, игры их не смотрю, но слышал про распиаренного белингема. За два матча я видел, как он симулирует и больше ничего
Глупо такое говорить, если смотрел сегодняшний матч. Очень много черновой работы выполняет, за мячи цепляется лучше Холланда, обводит, раздает передачи, да и в голе поучаствовал.
+161
-13
+148
смех генича хахааххаах
+137
-5
+132
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Четыре палки получили вчера
+140
-15
+125
Конечно я знал, что во втором тайме будет архисложно и что Сити будет давить, но что Мадрид будет настолько беззуб и не искать счастья на контратаках не ожидал, просто отвратительная игра в исполнении команды.
+110
-28
+82
Сити был сильнее на протяжении всего матча. Но этот турнир принадлежит Мадридскому Реалу. Здесь логика не работает.
+84
-6
+78
Лунин просто лучший. За прошлый провальный матч сегодня просто выложился по полной. Красавец
+71
-4
+67
уокер хозяин винисиуса
+95
-31
+64
МанСити надоел своим однотипным перекатом, рад что они вылетели
+76
-15
+61
Ответ Иван Никитенко
уокер хозяин винисиуса
Знатно хозяин будет убирать туалеты и раздевалки после игры , как ещё вылет оправдать привезенный)
+64
-9
+55
Ответ corazon blanco
Конечно я знал, что во втором тайме будет архисложно и что Сити будет давить, но что Мадрид будет настолько беззуб и не искать счастья на контратаках не ожидал, просто отвратительная игра в исполнении команды.
Думаю большинство ожидали именно того что Сити будет давить, а Реал отбиваться. Странно что ты не ожидал.
+57
-4
+53
Реал - красавцы! Не лучший матч по игре провели, но характер титановый! С победой)))
+56
-4
+52
Лютейший отскок... Бернарду-кретин🤣
+79
-28
+51
Ответ garryfsal
Вы что!!!Это Моуринью автобусы ставит,а папа Карло,он блаженный)
Когда команда уходит в глухую защиту:
Любой тренер - ставит автобус
Анчелотти - грамотно выбрал план на игру.
+68
-20
+48
Как же я ненавижу подобный антифутбол и когда он побеждает
+92
-47
+45
Реал страдал-Реал выстрадал.Сити гудбай.Лунин красава.
+41
-2
+39
Великая команда, их рылом возили весь матч а они всё равно прошли дальше!
+46
-8
+38
Я миланиста и зритель относительно нейтральный, чуток за папу Карло приболел по старой памяти.
Вам шашечки или ехать)? Анчелотти вот ехать.
Результат на табло, болельщиков Реала с победой.
+36
-1
+35
Рюдигер просто красавец, топ-защитник, очень сильно вырос, как игрок за этот сезон.
+39
-4
+35
Я не являюсь болельщиком Реала и Сити, игры их не смотрю, но слышал про распиаренного белингема. За два матча я видел, как он симулирует и больше ничего
+103
-69
+34
Ответ people people
Как же я ненавижу подобный антифутбол и когда он побеждает
прекрати смотреть футбол тогда
+45
-11
+34
даже вчера Барселона в 10-ром не играла такой антифутбол! С таким футболом не стоит и лезть в полуфинал! но автобус знатный сегодня и глаза из ннго смотрят испуганно! 😁
+95
-61
+34
Один из главных матчей этого сезона, который определит многое
Удачи «Реалу», пора уже побеждать на «Этихаде»!💪
+62
-29
+33
ЛУНИН!!!
ГЕРОЙ МАТЧА!
+32
-2
+30
Терпение и вера в победу - главные козыри Мадрида ! Ну и гениальная игра их нового героя- Лунина! Браво 👍👍
+31
-1
+30
Не болею за Реал, но удовлетворён горением седалищ про антифутбол Реала. Спасибо Анчи, что напомнил про старое доброе катеначчо
+36
-7
+29
Не по делу, конечно.
Но это Реал, у них в ДНК вытаскивать даже такие безнадежные серии.
+31
-3
+28
Лунин браво 👏👏👏
+29
-1
+28
Ответ Maxim Cerchez
даже вчера Барселона в 10-ром не играла такой антифутбол! С таким футболом не стоит и лезть в полуфинал! но автобус знатный сегодня и глаза из ннго смотрят испуганно! 😁
Почему не стоит лезть в полуфинал? Сити сильнейший клуб мира, если его перехать на автобусе, до победы в ЛЧ рукой подать, а соперники все по силам.
+28
0
+28
Ответ corazon blanco
Конечно я знал, что во втором тайме будет архисложно и что Сити будет давить, но что Мадрид будет настолько беззуб и не искать счастья на контратаках не ожидал, просто отвратительная игра в исполнении команды.
Если честно я ждал это с 1 минуты матча
+28
-3
+25
Кто там хоронил Лунина в первом матче?
+24
0
+24
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