«Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Лунин сделал два сэйва в серии, Модрич не забил
«Манчестер Сити» уступил «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Родриго открыл счет на 12-й минуте. Кевин де Брюйне на 76-й сравнял счет.
Основное и дополнительное время не выявили победителя.
В серии пенальти успеха добились мадридцы – 4:3. Голкипер Андрей Лунин дважды спас команду.
В первом матче в Мадриде команды сыграли вничью (3:3).
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи (Стоунз, 112), Гвардиол, Фоден, Грилиш (Доку, 72), де Брюйне (Ковачич, 112), Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 90).
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль (Милитао, 110), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич, 79), Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор (Васкес, 102), Родриго (Браим Диас, 84).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Любой тренер - ставит автобус
Анчелотти - грамотно выбрал план на игру.
Вам шашечки или ехать)? Анчелотти вот ехать.
Результат на табло, болельщиков Реала с победой.
Удачи «Реалу», пора уже побеждать на «Этихаде»!💪
ГЕРОЙ МАТЧА!
Но это Реал, у них в ДНК вытаскивать даже такие безнадежные серии.