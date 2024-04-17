IFAB предложил назначать вбрасывания и угловые за удержание мяча вратарем более 8 секунд. Правило могут ввести с сезона-2026/27

Угловые и вбрасывания могут начать выполнять в случае задержки времени вратарем.

Международный совет футбольных ассоциаций ( ), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, разработал протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов.

В случае, если вратарь держит мяч слишком долго, затягивая время, предлагается предоставить сопернику право подать угловой или вбросить мяч из аута.

Предложенные изменения в правилах IFAB объясняет тем, что судьи неохотно следуют действующему правилу, согласно которому в случае удержания мяча вратарем более 6 секунд назначается штрафной удар.

По новому правилу предлагается увеличить это время до 8 секунд, которые судья начинает отсчитывать после того, как вратарь берет в руки мяч. Угловой или вбрасывание будут выполняться с ближайшего к нарушившему правила голкиперу фланга.

Как передает ESPN, нововведения будут тестироваться в течение сезона-2024/25. IFAB обсудит изменения в конце 2025 года, и в случая успешных испытаний новое правило может начать применяться во всех турнирах с сезона-2026/27.