IFAB предложил назначать вбрасывания и угловые за удержание мяча вратарем более 8 секунд. Правило могут ввести с сезона-2026/27

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Угловые и вбрасывания могут начать выполнять в случае задержки времени вратарем.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, разработал протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов.

В случае, если вратарь держит мяч слишком долго, затягивая время, предлагается предоставить сопернику право подать угловой или вбросить мяч из аута.

Предложенные изменения в правилах IFAB объясняет тем, что судьи неохотно следуют действующему правилу, согласно которому в случае удержания мяча вратарем более 6 секунд назначается штрафной удар.

По новому правилу предлагается увеличить это время до 8 секунд, которые судья начинает отсчитывать после того, как вратарь берет в руки мяч. Угловой или вбрасывание будут выполняться с ближайшего к нарушившему правила голкиперу фланга.

Как передает ESPN, нововведения будут тестироваться в течение сезона-2024/25. IFAB обсудит изменения в конце 2025 года, и в случая успешных испытаний новое правило может начать применяться во всех турнирах с сезона-2026/27.

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80 комментариев
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А как решить, когда вбрасывание, когда угловой? Просто надо судьи яички собрать в кулак, и начать давать карточки, жёлтые, красные таким вратарям.
+51
-15
+36
Ответ Marcus-light
А как решить, когда вбрасывание, когда угловой? Просто надо судьи яички собрать в кулак, и начать давать карточки, жёлтые, красные таким вратарям.
так они предлагают утвердить единое правило - либо со штрафным, либо с аутом.
Не на выбор судьи. Обсуждают именно само правило, это ж очевидно
+29
0
+29
Ответ Заборостроитель
Свободный удар сразу, чего уж там
Так именно свободный сейчас и должен назначаться по действующим правилам. Но арбитры это игнорят. В статье кстати ошибка, написано штрафной.
+23
0
+23
Сейчас некоторые вратари держат мяч в руках секунд по 15-20 и им ничего за это нет. Давно пора взяться за это дело.

Запретить бы заодно брать мяч в руки после скидки головой от своего, тоже явный инструмент затягивания времени.
+28
-6
+22
Ответ Игорь Новиков
Звучит неплохо - чтобы время не тянули. Но кто будет считать? Судьи и сейчас это особо не делают.
Ну баскете же есть правило 3 секунд в краске, поставят судью за воротами и будет считать
+13
0
+13
Здравое решение, свободный в штрафной за затяжку слишком сильное наказание, которое никто и не назначает. Только нужно отфильтровывать те эпизоды, когда вратарю мешают ввести мяч, а вот когда он ложится, это учитывать во времени ожидания
+14
-2
+12
По-моему просто нужно применять существующие правила и вратари быстро перестанут это делать.
+11
-1
+10
"согласно которому в случае удержания мяча вратарем более 6 секунд назначается штрафной удар."
Свободный же)
+10
0
+10
Ответ Marcus-light
А как решить, когда вбрасывание, когда угловой? Просто надо судьи яички собрать в кулак, и начать давать карточки, жёлтые, красные таким вратарям.
Зависит от команды, чей вратарь затягивает
+10
-1
+9
Так может быть как-то обязать судей соблюдать нынешние правила?
+9
0
+9
А почему не исполняется существующее правило? Его же никто не отменял.
+7
0
+7
лучше бы сделали так, чтобы текущее правило работало
+5
0
+5
Ответ Заборостроитель
Да, точно, штрафной удар в штрафной это и будет свободный удар.😅
штрафной удар в штрафной это пенальти
+5
0
+5
Звучит неплохо - чтобы время не тянули. Но кто будет считать? Судьи и сейчас это особо не делают.
+6
-4
+2
соперники будут мешать ввести мяч в игру вовремя. Но правило хорошее. просто считать 6 секунд надо с момента выхода из штрафной последнего соперника
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Звучит неплохо - чтобы время не тянули. Но кто будет считать? Судьи и сейчас это особо не делают.
Как в футзале пусть делают: главный будет на пальцах считать и ассистент на бровке дублировать.
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Ответ Pro_Zenit_7
Как в футзале пусть делают: главный будет на пальцах считать и ассистент на бровке дублировать.
ну какие пальцы?)
считать будет таймер с ии каким нибудь будь (ии будет определять что мяч в руках у голкипера) и сигналить вибрацией на часы арбтру
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Ответ StarkO
Интересное правило. Поручить боковому отсчитывать время. Проблема только, что вратарь после свистка еще больше затянет время, не отдавая мяч. А судья всегда добавляет меньше времени, чем затратили его на споры.
Для этого есть карточки. Не отдаешь мяч - неспортивное поведение - желтая карточка.
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Ответ Детрит
Чем плоха нынешняя система желтых карточек? Показывайте просто чаще и в соответствии с "правилом 8 секунд" и никто не будет задерживать.
по текущим правилам жк за это не положена, положен свободный
только это не работает
ну и правило не восьми, а шести секунд
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Ответ Under
по текущим правилам жк за это не положена, положен свободный только это не работает ну и правило не восьми, а шести секунд
дают же вратарям ЖК за затяжку времени при вводе от ворот и прочее. Просто подвести, что удержание мяча дольше 8 секунд (именно такой срок указан в новости) приравнивается к затяжке времени - и все, показывай ЖК.
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Ответ Детрит
дают же вратарям ЖК за затяжку времени при вводе от ворот и прочее. Просто подвести, что удержание мяча дольше 8 секунд (именно такой срок указан в новости) приравнивается к затяжке времени - и все, показывай ЖК.
так это два разных правила
затяжка времени при вводе - да, жёлтая и вводи заново
держать мяч в руках дольше шести секунд - свободный без жёлтой
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а за три угловых- назначать пенальти)))
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Я вообще не понимаю, почему судьи игнорируют правило 6 секунд. Надо не новое правило вводить, а заставить судей исполнять действующее
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Ответ mascinista
8 секунд уже убил, пока арбитр до него добежит, выпишет карту, убежит обратно, свистнет и ещё 8 секунд есть. Так минуту можно съесть.
ну 1 раз за игру проканает. А дальше все - красная. Так и с угловыми. 8 секунд убил, пока всейтолпой все подбегут на подачу углового - еще дольше получится, чем ЖК вратарю выписать.
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Давно пора. А для контроля включать как под НГ обратный отчет через громкоговорители - Шесть....Пять...Четыре...

И Табло на башку судьи с визуальным контролем для вратарей как на светофорах - 6...5...4...3 ))
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Ответ Under
так это два разных правила затяжка времени при вводе - да, жёлтая и вводи заново держать мяч в руках дольше шести секунд - свободный без жёлтой
ну, я собственно, к этому и веду. чтобы приравнять удержание мяча к задержке игры. как в свое время в хоккее выброс шайбы с площадки из своей зоны приравняли к задержке и стали карать малым штрафом.
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Ответ гилберт
А вообще шотклок нужен везде. Вратарь 10 секунд. От ворот 30 секунд. Аут 20 секунд. Угловой 30 секунд. Штрафной без стенки 20 секунд. Не успел, потеря мяча.
а если в этом момент заклинило судью,что тогда?кто будет считать эти секунды???
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Ответ Vadim Medvedev
жк можно дать только за задержку ввода мяча от ворот. здесь речь идёт про владение мячом руками без остановки игры
В старой фифе в таких случаях был отсчет и через некоторое время вратарь автоматически вводил мяч в игру.

В жизни тоже можно чуть скорректировать правила и начать наказывать за их неисполнение, все просто. Ауты/штрафные - бред, т.к. потом придется придумывать правила и наказания за задержку во время ввода мяча с этих положений.

Говоря проще, вместо наказания за нарушения текущих правил, придумывают неработоспособные нагромождения других правил, которые также не будут исполнять.
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Ответ Evgeny Kataev
Только обратного эффекта добьются. Всего делов-то - заставить исполнять текущие правила, а для этого надо ЖК раздавать, читай - наказывать, а не спускать на тормозах нытье.
жк можно дать только за задержку ввода мяча от ворот. здесь речь идёт про владение мячом руками без остановки игры
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Ответ mascinista
Слишком жестокое наказание за ошибку в секунду. У вратаря нет точных часов в голове. И на табло выводить не вариант, вратарь должен смотреть в поле, а не на него.
Если бы наказание было, вратари быстро научились бы на автомате 6 секунд отсчитывать. 1-2 секунды лишние может и не стоит свистеть, но когда это переваливает за 10 - уже явный перебор
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