IFAB предложил назначать вбрасывания и угловые за удержание мяча вратарем более 8 секунд. Правило могут ввести с сезона-2026/27
Угловые и вбрасывания могут начать выполнять в случае задержки времени вратарем.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, разработал протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов.
В случае, если вратарь держит мяч слишком долго, затягивая время, предлагается предоставить сопернику право подать угловой или вбросить мяч из аута.
Предложенные изменения в правилах IFAB объясняет тем, что судьи неохотно следуют действующему правилу, согласно которому в случае удержания мяча вратарем более 6 секунд назначается штрафной удар.
По новому правилу предлагается увеличить это время до 8 секунд, которые судья начинает отсчитывать после того, как вратарь берет в руки мяч. Угловой или вбрасывание будут выполняться с ближайшего к нарушившему правила голкиперу фланга.
Как передает ESPN, нововведения будут тестироваться в течение сезона-2024/25. IFAB обсудит изменения в конце 2025 года, и в случая успешных испытаний новое правило может начать применяться во всех турнирах с сезона-2026/27.
Не на выбор судьи. Обсуждают именно само правило, это ж очевидно
Запретить бы заодно брать мяч в руки после скидки головой от своего, тоже явный инструмент затягивания времени.
Свободный же)
считать будет таймер с ии каким нибудь будь (ии будет определять что мяч в руках у голкипера) и сигналить вибрацией на часы арбтру
только это не работает
ну и правило не восьми, а шести секунд
затяжка времени при вводе - да, жёлтая и вводи заново
держать мяч в руках дольше шести секунд - свободный без жёлтой
И Табло на башку судьи с визуальным контролем для вратарей как на светофорах - 6...5...4...3 ))
В жизни тоже можно чуть скорректировать правила и начать наказывать за их неисполнение, все просто. Ауты/штрафные - бред, т.к. потом придется придумывать правила и наказания за задержку во время ввода мяча с этих положений.
Говоря проще, вместо наказания за нарушения текущих правил, придумывают неработоспособные нагромождения других правил, которые также не будут исполнять.