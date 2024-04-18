Исхаков сделал передачу в дебютном матче в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 2 броска за 14:11 с «Питтсбургом»

Теги Питтсбург Айлендерс НХЛ Руслан Исхаков Хоккей

Руслан Исхаков сделал передачу в дебютном матче в НХЛ.

Форвард «Айлендерс» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:4). 

23-летний россиянин ассистировал при шайбе защитника Самуэля Болдука. 

Исхаков (14:11, 1:29 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю. 

В этом сезоне Руслан провел 69 матчей в рамках АХЛ и набрал 50 (18+32) очков при показателе полезности «-18».

Летом нападающий может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Сообщалось, что игроком интересуется ЦСКА. 

8 комментариев
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удачно что отскочила от конька защитника, а не от своего, так бы очко за вторую передачу не записали
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+12
Мог даже забить, не реализовал выход 1 на 1
+7
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+5
💪
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0
+3
Ответ Фанат Ференцвароша
Мог даже забить, не реализовал выход 1 на 1
Какие перспективы у него? Сможет закрепиться?
+2
0
+2
Ответ Kazanest
Какие перспективы у него? Сможет закрепиться?
Подтянуть скорость надо. Да и габариты не хоккейные. Бросок ещё подтянуть надо. Но владение у него одно из лучших в команде. Следующий год решающим будет, ибо у многих нападающих Айлов кончаются контракты. Да и самому Руслану нужно решить: подписывать контракт или нет. Все в руках самого Исхакова. То, что Айлы вызвали Исхакова в основу в последней игре сезона - хороший знак и намек
+2
0
+2
Переход в ЦСКА отменяется я так понимаю?
+2
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+1
Ответ Фанат Ференцвароша
Подтянуть скорость надо. Да и габариты не хоккейные. Бросок ещё подтянуть надо. Но владение у него одно из лучших в команде. Следующий год решающим будет, ибо у многих нападающих Айлов кончаются контракты. Да и самому Руслану нужно решить: подписывать контракт или нет. Все в руках самого Исхакова. То, что Айлы вызвали Исхакова в основу в последней игре сезона - хороший знак и намек
Спасибо 👌 Удачи ему.
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вашингтону бы присмотреться на следующий сезон, центр хороший, карбери может поработать с теми, у кого много опыта в ахл
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