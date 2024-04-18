Исхаков сделал передачу в дебютном матче в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 2 броска за 14:11 с «Питтсбургом»
Руслан Исхаков сделал передачу в дебютном матче в НХЛ.
Форвард «Айлендерс» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:4).
23-летний россиянин ассистировал при шайбе защитника Самуэля Болдука.
Исхаков (14:11, 1:29 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю.
В этом сезоне Руслан провел 69 матчей в рамках АХЛ и набрал 50 (18+32) очков при показателе полезности «-18».
Летом нападающий может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Сообщалось, что игроком интересуется ЦСКА.