«Локо» решил расстаться с Дзюбой летом. Клуб уволит тренера нападающих Климова, выступавшего за то, чтобы Артема ставили в состав (Иван Карпов)

Теги Локомотив Артем Дзюба Валерий Климов премьер-лига Россия возможные трансферы Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» решил расстаться с Артемом Дзюбой летом.

По данным инсайдера Ивана Карпова, руководство клуба не видит форварда в команде в следующем сезоне.

Отмечается, что в личной беседе с Дзюбой главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов объяснил непопадание форварда в основной состав его плохой физической формой. Будущее Артема в команде будет зависеть от ближайших матчей с «Рубином», «Пари НН» и «Спартаком». 

Также сообщается, что по просьбе Галактионова «Локомотив» уволит тренера нападающих Валерия Климова, выступавшего за то, чтобы Дзюба появлялся в составе.

Утверждается, что у главного тренера возникли подозрения, что Климов рассказывает Дзюбе составы на матчи раньше, чем их узнают остальные игроки. Тренер нападающих «Локомотива» может быть уволен на завтрашнем собрании.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 4 гола и 4 ассиста во всех турнирах. Его контракт с «Локомотивом», истекающий летом, автоматически продлится, если форвард совершит 10 голевых действий за сезон. Подробная статистика Дзюбы доступна здесь.

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74 комментария
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Дзюба и Климов воссоединились что ли ?)
+117
0
+117
Михалыч яйца что ли нашёл? ну лучше поздно чем никогда
+84
-2
+82
Ответ Кирилл Соколов
Михалыч яйца что ли нашёл? ну лучше поздно чем никогда
Знаменитые Климовские одолжил
+64
-2
+62
Ответ TiNO
А то они не понимали, кого подписывают
ну в прошлом году Дзюба весной был хорош объективно и помог Локо сильно выбраться из ямы
+52
-4
+48
А то они не понимали, кого подписывают
+31
-4
+27
Ответ Slava Vestiaz
Валере уже 50 лет..
Ну это не приговор
+24
0
+24
Валера Климов - это тот, который со страусиными яйцами?
+25
-2
+23
Люстрация всех причастных к Дзюбизму
+25
-4
+21
а как его судьба может зависеть от ближайших трех матчей, если он не выйдет на поле? типа качественно на лавке посидит, будет улыбаться?
и что страшного от того, что Дзюба на полчаса раньше остальных узнает состав? типа тренеру морду бьет со словами "как ты посмел"?
какие-то все прям нежные, жуть...
+16
-2
+14
Ответ Кирилл Соколов
Михалыч яйца что ли нашёл? ну лучше поздно чем никогда
яицы валеры климова
+15
-1
+14
Ответ Liverpoolart
Дзюба и Климов воссоединились что ли ?)
Валере уже 50 лет..
+13
0
+13
Искренние поздравления паровозам.
+9
-3
+6
Меня одного удивляет, что Валерий Климов - тренер нападающих? Чему он вообще научить может?
+5
0
+5
Ну так-то пора уже, давно с ярмарки поехал Артемка
+6
-2
+4
К этой новости должен быть хэштег #УволенныеЯйцаКлимова
+5
-1
+4
А за слитый матч с ЦСКА Галактионов не хочет никого уволить?) себя, например.
+7
-4
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Неблагодарные. Человек за клуб пашет не покладая рук!...
Не покладая рук он за Зенит "пахал".)))
+3
0
+3
а самому,, кого ставить, а кого не ставить, догадаться по тренировкам и ходу матча понять никак нельзя? Обязательно нужно чьих-то советов слушаться?
+3
0
+3
Неблагодарные. Человек за клуб пашет не покладая рук!...
+4
-1
+3
Парень рукастый, не пропадет.
+3
0
+3
Не ставят,знают что наберёт 10 точно
+5
-2
+3
Ответ Slava Vestiaz
Валере уже 50 лет..
да и Дзюбе не 17 :)))
+2
0
+2
Ответ БляхаджинсКарпина
ну в прошлом году Дзюба весной был хорош объективно и помог Локо сильно выбраться из ямы
Контракт он не на весну подписывал.
+5
-3
+2
От балласта избавляются
+3
-1
+2
Напомнило, как "Спартак" уволил Ананко и Аленичев свалил на него всю ответственность за игру в защите.
+2
0
+2
Почему 10 то?! 12 если меня память не подводит он должен совершить чтоб автоматом ещё на год продлили, но.... хорошо что всё хорошо кончается. Артём, спасибо а прошлую весну, всего хорошего.
+2
0
+2
Тренер по нападающим узнает о своем увольнении из этой заметки сегодня!
+2
0
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ну, так он еще два действия совершит за эти три матча - поминёте моё слово...
+2
0
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Он положил огромный болт на предсезонку, где не сыграл ни одной минуты, отсюда и результат.
+1
0
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Так мы узнали что в "Локо" был тренер по нападающим. А ведь и не скажешь и не подумаешь видя игру нападающих и команды
+1
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+1
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