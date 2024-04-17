«Локо» решил расстаться с Дзюбой летом. Клуб уволит тренера нападающих Климова, выступавшего за то, чтобы Артема ставили в состав (Иван Карпов)

«Локомотив» решил расстаться с Артемом Дзюбой летом.

По данным инсайдера Ивана Карпова, руководство клуба не видит форварда в команде в следующем сезоне.

Отмечается, что в личной беседе с главный тренер железнодорожников объяснил непопадание форварда в основной состав его плохой физической формой. Будущее Артема в команде будет зависеть от ближайших матчей с «Рубином», «Пари НН» и «Спартаком».

Также сообщается, что по просьбе Галактионова «Локомотив» уволит тренера нападающих , выступавшего за то, чтобы Дзюба появлялся в составе.

Утверждается, что у главного тренера возникли подозрения, что Климов рассказывает Дзюбе составы на матчи раньше, чем их узнают остальные игроки. Тренер нападающих «Локомотива» может быть уволен на завтрашнем собрании.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 4 гола и 4 ассиста во всех турнирах. Его контракт с « », истекающий летом, автоматически продлится, если форвард совершит 10 голевых действий за сезон. Подробная статистика Дзюбы доступна здесь.