Ромарио возобновил карьеру в 58 лет. Он будет играть за «Америку» из 2-й лиги штата Рио-де-Жанейро вместе с сыном

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига Ромарио Америка Рио-де-Жанейро Ромариньо Соуза чемпионат Кариока Футбол

Ромарио возобновил футбольную карьеру в 58 лет.

Как передает Globo Esporte, экс-игрок «Барселоны» и чемпион мира в составе сборной Бразилии включен в заявку клуба «Америка», выступающего во втором дивизионе штата Рио-де-Жанейро, где он занимает должность президента клуба.

По контракту с «Америкой» Ромарио будет получать минимальную возможную зарплату, которую вернет клубу в качестве пожертвования.

«Готов попытаться немного помочь любимой «Америке» в некоторых матчах.

Я также хочу осуществить еще одну свою мечту – сыграть вместе со своим сыном Ромариньо. Спасибо всем за поддержку!» – написал Ромарио в твиттере.

Ромарио и Бебето должны были ненавидеть друг друга – но стали главным дуэтом нашего времени и выиграли для Бразилии чемпионат мира

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27 комментариев
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2034 год: Ромарио возобновил карьеру в 68 лет. Он будет играть со своим внуком
+52
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Такими темпами и Жирков возобновит
+18
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там сыну-то не то чтобы сильно долго играть осталось
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Так и Мостовой же может под шумок в "Спартак" пробраться. Сначала "сыграть пару матчей", а там, глядишь, и тренером назначат, когда увидят, сколько он чеканит.
+12
0
+12
Ответ Peter Parker
2034 год: Ромарио возобновил карьеру в 68 лет. Он будет играть со своим внуком
У него внукам сейчас 2-3 года, поэтому наверно придется подождать до 2036. )
+11
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+11
Я так чувствую мой сын когда вырастет еще будет читать новости про то как Ромарио где то еще играет
+6
0
+6
Ответ bevooch
Такими темпами и Жирков возобновит
Может, и правда о Файзулине всплывёт
+5
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+5
Ответ bsv067
Умница! Конечно, это символический шаг, но очень важный.
так его сыну 30 лет уже )
+3
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А что такого-то? Молодец легенда, .
+2
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Решил до 2000 голов добить
+2
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Слишком громкая фраза "возобновил карьеру". Выйдет символически с сыном на 15 минут, ну, может, ещё пенки побьёт, как Тумаев.
+2
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+2
Будет играть на позиции Тумаева.
+1
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+1
Умница! Конечно, это символический шаг, но очень важный.
+1
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+1
Неужто Бразилия оскудела талантами, что приходится сдувать пыль со стариков-ветеранов?
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Ответ Deluxo
Мы же привыкли, что все бразильцы любят и умеют играть в футбол. Это их религия, они без этого не могут жить. Мы привыкли, что у них таланты есть в каждом дивизионе.
Объективно, бразильцы в плане талантов поизмельчали. Это видно даже по результам сборной.
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Ответ Eddenonkas
Да какие таланты. Это второй дивизион ШТАТА. Это как у нас 4-5 лига, любители
Мы же привыкли, что все бразильцы любят и умеют играть в футбол. Это их религия, они без этого не могут жить. Мы привыкли, что у них таланты есть в каждом дивизионе.
0
0
0
Ответ Deluxo
Неужто Бразилия оскудела талантами, что приходится сдувать пыль со стариков-ветеранов?
Да какие таланты. Это второй дивизион ШТАТА. Это как у нас 4-5 лига, любители
0
0
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Ответ Peter Parker
2034 год: Ромарио возобновил карьеру в 68 лет. Он будет играть со своим внуком
Ромарио в сборную!)))
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Ответ Peter Parker
2034 год: Ромарио возобновил карьеру в 68 лет. Он будет играть со своим внуком
"...где он занимает должность президента клуба" - так что делает, что хочет
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
У него внукам сейчас 2-3 года, поэтому наверно придется подождать до 2036. )
2034 тоженорм. За былые заслуги в молодежку пустят поиграть )
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Ответ Peter Parker
2034 год: Ромарио возобновил карьеру в 68 лет. Он будет играть со своим внуком
По приколу.
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Ромарио в порядке
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сыграть вместе с Сыном...что для Отца не Цель...
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Раньше за Бразилию играл.
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Была бы Америка в Серии А, то вряд ли бы это произошло.

Но тут решили дедушку уважить парой появлений на поле перед окончательной футбольной пенсией.

Хотя какая там пенсия, наверняка Ромарио до сих пор на пляжах играет с молодыми. Все-таки в Бразилии футбол это не просто игра.
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Роналду видимо тоже отдохнет и в 46-47 снова пойдет за рекордами
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