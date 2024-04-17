Ромарио возобновил карьеру в 58 лет. Он будет играть за «Америку» из 2-й лиги штата Рио-де-Жанейро вместе с сыном

Ромарио возобновил футбольную карьеру в 58 лет.

Как передает Globo Esporte, экс-игрок «Барселоны» и чемпион мира в составе сборной включен в заявку клуба « », выступающего во втором дивизионе штата Рио-де-Жанейро, где он занимает должность президента клуба.

По контракту с «Америкой» будет получать минимальную возможную зарплату, которую вернет клубу в качестве пожертвования.

«Готов попытаться немного помочь любимой «Америке» в некоторых матчах.

Я также хочу осуществить еще одну свою мечту – сыграть вместе со своим сыном Ромариньо. Спасибо всем за поддержку!» – написал Ромарио в твиттере.

Ромарио и Бебето должны были ненавидеть друг друга – но стали главным дуэтом нашего времени и выиграли для Бразилии чемпионат мира