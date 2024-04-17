«Ювентус» выплатит Роналду 9,77 млн евро и проценты. Криштиану хотел отсудить 19,9 млн, но сам был признан виновным в бездействии
«Ювентус» проиграл дело против Криштиану Роналду.
У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. В рамках этой сделки «бьянконери» до сих пор не перевели форварду обещанные 19,9 млн евро, хотя выплату обещали даже в случае ухода Криштиану. В сентябре прошлого года стало известно о намерении форварда обратиться в суд.
Sport Mediaset сообщает, что по итогам разбирательств футболист получит 9,77 млн евро и проценты. При этом арбитражная коллегия постановила, что ответственность несут обе стороны. Роналду признан виновным в бездействии и в халатности и поэтому получит лишь половину суммы.
Решение было принято большинством голосов.
Какая то странная формулировка. А разве то что он в суд подал не означает действие? Или что они хотели чтобы он сделал?
То есть пока остальные шли на сокращения, этому вы пообещали 20 лямов в рассрочку?
Я очень рад, что причастные к этому позорному решению покинули клуб. Вы бы и у Дель Пьеро отобрали штрафные и повязку в угоду наёмнику Криштиану
В группах ЛЧ он выдал огненный перфоманс, в 1/8 ПО и во всех остальных турнирах за исключением пары игр был ленивым балластом. Играл на стату и портил любые потуги на командное движение или прессинг.
В НБА таких про таких Драммондов говорят «мусорная статистика».
Береардеапи и Бентанкура помнишь?
Вот они должны были обыорывать Реал, Баварию, ПСЖ и английских топов?
Уровень Бернардески это вообще МЛС получается.
Кто его должен был заменить они не решили, до сих пор причем .