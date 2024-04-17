«Ювентус» выплатит Роналду 9,77 млн евро и проценты. Криштиану хотел отсудить 19,9 млн, но сам был признан виновным в бездействии

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

«Ювентус» проиграл дело против Криштиану Роналду.

У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. В рамках этой сделки «бьянконери» до сих пор не перевели форварду обещанные 19,9 млн евро, хотя выплату обещали даже в случае ухода Криштиану. В сентябре прошлого года стало известно о намерении форварда обратиться в суд.

Sport Mediaset сообщает, что по итогам разбирательств футболист получит 9,77 млн евро и проценты. При этом арбитражная коллегия постановила, что ответственность несут обе стороны. Роналду признан виновным в бездействии и в халатности и поэтому получит лишь половину суммы.

Решение было принято большинством голосов.

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56 комментариев
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Прикольно. Тебе должны деньги, а ты вовремя их не попросил)
+113
-1
+112
Теперь у Роналду будет 1 миллиард и 9.77 миллионов евро.
+73
0
+73
Ответ eRo
Теперь у Роналду будет 1 миллиард и 9.77 миллионов евро.
копейка рубль бережет.
+64
0
+64
>Роналду признан виновным в бездействии и поэтому получит лишь половину суммы.
Какая то странная формулировка. А разве то что он в суд подал не означает действие? Или что они хотели чтобы он сделал?
+57
0
+57
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
Месси думаю даже не дал отсрочку, Барса сейчас отчасти из за него ищет 5й угол
+40
-10
+30
Ответ Михаил Некрасов
копейка рубль бережет.
А миллион - миллиард.
+29
-1
+28
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
представляю как ты приходишь на работу и говоришь, мне не нужна зарплата за год, у вас-же ген менеджер идиот, фанаты не поймут, а я пойду ещё пороаботаю
+23
-3
+20
Ответ Евгений Сидоров
>Роналду признан виновным в бездействии и поэтому получит лишь половину суммы. Какая то странная формулировка. А разве то что он в суд подал не означает действие? Или что они хотели чтобы он сделал?
Чтобы он суду еще раз напомнил что он подал в суд.
+17
-3
+14
Ответ TiGra
Болельщики МЮ тоже могут обвинить Роналду в бездействии в течении 90% времени на поле и просят вернуть в бюджет клуба хотя бы половину зп.
Того, кто их в СОЛО 6 спасительными голами вытащил в плей-офф ЛЧ? И который Топ-3 бомбардир АПЛ? И тот кто им выиграл ЛЧ с 3 АПЛ подряд? Ты хоть вынимай иногда из своего рта Рона фишку прежде чем тупить).
+11
-6
+5
Ответ Михаил Сафонов
Прикольно. Тебе должны деньги, а ты вовремя их не попросил)
Еще прикольнее,что он пошел Юве навстречу во время пандемии и договорился на отложенные платежи своей зарплаты. Оказывается, это называется халатность и бездействие) Басманный суд просто курит в сторонке.
+8
-3
+5
Перес опять гений получается?
+8
-3
+5
Этой мелочи должно хватить пополнить телефон и заправить свой Бугатти Чирон
+4
-1
+3
Ответ Evgenii Tim
Плохо открывался, не отрабатывал в обороне - это бездействие?
Нет, 100+ голов это бездействие по мнению школоты тутошней.
+3
0
+3
Ответ Евгений Сидоров
>Роналду признан виновным в бездействии и поэтому получит лишь половину суммы. Какая то странная формулировка. А разве то что он в суд подал не означает действие? Или что они хотели чтобы он сделал?
Возможно ему следовало обратиться раньше, не пытаясь уладить все за кулисами
+3
0
+3
Ответ Евгений Сидоров
>Роналду признан виновным в бездействии и поэтому получит лишь половину суммы. Какая то странная формулировка. А разве то что он в суд подал не означает действие? Или что они хотели чтобы он сделал?
в бездействии и халатности. Значит, он что-то не сделал и, возможно, ещё что-то сделал не так, как требовалось (халатность). То есть пренебрег своими обязанностями по контракту, допустим, в рекламе не снялся или в благотворительной акции не принял участие. По всей видимости, не вся информация в новости приведена.
+3
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Юве, какое позорище

То есть пока остальные шли на сокращения, этому вы пообещали 20 лямов в рассрочку?

Я очень рад, что причастные к этому позорному решению покинули клуб. Вы бы и у Дель Пьеро отобрали штрафные и повязку в угоду наёмнику Криштиану
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10 лямов за деревянную медаль в последнем сезоне.. А также за отлёты Аяксу, Лиону и Порту.. Хе.. Старуха ничему не учится.. 😀😂
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Ответ Евгений Сидоров
>Роналду признан виновным в бездействии и поэтому получит лишь половину суммы. Какая то странная формулировка. А разве то что он в суд подал не означает действие? Или что они хотели чтобы он сделал?
А ты не думал, что соглашаться на тайную выплату ЗП, это нарушение законодательства, а также помощь Юве в уходе от ФФП
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Плохо открывался, не отрабатывал в обороне - это бездействие?
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Ответ Best game on Earth
А миллион - миллиард.
Лям ярд бережет.
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Ответ Lansm
Побольше месси в псж
По факту они оба ничего не показали после Ла Лиги, играли всю жизнь за Реалы и Барсы ведь, где им всё было дозволено.
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Ответ Leganessi
Того, кто их в СОЛО 6 спасительными голами вытащил в плей-офф ЛЧ? И который Топ-3 бомбардир АПЛ? И тот кто им выиграл ЛЧ с 3 АПЛ подряд? Ты хоть вынимай иногда из своего рта Рона фишку прежде чем тупить).
Болельщикам МЮ не рассказывайте эту статистическую чушь)
В группах ЛЧ он выдал огненный перфоманс, в 1/8 ПО и во всех остальных турнирах за исключением пары игр был ленивым балластом. Играл на стату и портил любые потуги на командное движение или прессинг.

В НБА таких про таких Драммондов говорят «мусорная статистика».
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Шалуны.
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Ответ Splin
за напа, за медийность
Да нафиг такую медийность?Без него Юве смотрелся в сто раз ярче и интереснее
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Напомню, что основная цель покупки Роналду для боссов Юве была победа в Лиге Чемпионов, а по факту Криш и близко не тащил в ней после Реала.
Ну да. Но только там у Юве проблема была в том что они так и не подписали норм игроков в полузащиту после ухода Пьянича и Хедиры.
Береардеапи и Бентанкура помнишь?
Вот они должны были обыорывать Реал, Баварию, ПСЖ и английских топов?
Уровень Бернардески это вообще МЛС получается.
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Ответ Дима
Ну да. Но только там у Юве проблема была в том что они так и не подписали норм игроков в полузащиту после ухода Пьянича и Хедиры. Береардеапи и Бентанкура помнишь? Вот они должны были обыорывать Реал, Баварию, ПСЖ и английских топов? Уровень Бернардески это вообще МЛС получается.
Так Юве вылетал при КриРо от Лиона, Аякса и Порту, о каких Реалах и ПСЖ речь, если Юве даже такие команды осилить не мог, хотя без него Юве спокойно до финала ЛЧ доходил с Манджукичем, Дибалой и Игуаином.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Так Юве вылетал при КриРо от Лиона, Аякса и Порту, о каких Реалах и ПСЖ речь, если Юве даже такие команды осилить не мог, хотя без него Юве спокойно до финала ЛЧ доходил с Манджукичем, Дибалой и Игуаином.
когда у тебя в полузащите Бернардески и Бентанкур то ты и от Апоэла улетишь
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Ответ Дима
когда у тебя в полузащите Бернардески и Бентанкур то ты и от Апоэла улетишь
Юве доходил до финала ЛЧ с Пьяничем
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Юве доходил до финала ЛЧ с Пьяничем
Пьянич топ. Он был ключевым в Юве.
Кто его должен был заменить они не решили, до сих пор причем .
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Ответ Дима
Пьянич топ. Он был ключевым в Юве. Кто его должен был заменить они не решили, до сих пор причем .
Он топ, но тут дело даже не в нём, а в том, что Юве же как то умудрялся до финала доходить не имея супербомбардира, так что покупка Кри Ро с этой точки зрения никак себя не оправдала.
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