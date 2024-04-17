«Ювентус» выплатит Роналду 9,77 млн евро и проценты. Криштиану хотел отсудить 19,9 млн, но сам был признан виновным в бездействии

«Ювентус» проиграл дело против Криштиану Роналду.

У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее « » отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. В рамках этой сделки «бьянконери» до сих пор не перевели форварду обещанные 19,9 млн евро, хотя выплату обещали даже в случае ухода . В сентябре прошлого года стало известно о намерении форварда обратиться в суд.

Sport Mediaset сообщает, что по итогам разбирательств футболист получит 9,77 млн евро и проценты. При этом арбитражная коллегия постановила, что ответственность несут обе стороны. Роналду признан виновным в бездействии и в халатности и поэтому получит лишь половину суммы.

Решение было принято большинством голосов.