Мэттьюс завершил регулярку НХЛ с 69 голами в 81 игре. Форвард «Торонто» нанес 12 бросков в створ в матче с «Тампой»

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс завершил регулярку с 69 голами в 81 игре.

Форвард «Торонто» не забил в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:6). Он нанес 12 бросков в створ и 1 мимо. 

27-летний американец остался без очков в двух последних играх регулярки. На его счету 107 (69+38) баллов в 81 игре. Остон лидирует в гонке снайперов.

Результат Мэттьюса по голам стал лучшим за последние 28 лет. В сезоне-1995/96 Марио Лемье забросил 69 шайб в 70 играх. 

Таким образом, в списке игроков с 70+ шайбами за одну регулярку НХЛ осталось 8 человек.

Это Уэйн Гретцки (4 раза, рекорд – 92 в 80 играх, 1981/82, «Эдмонтон»), Бретт Халл (3), Лемье (2), Фил Эспозито (1), Яри Курри (1), Берни Николлс (1), Теему Селянне (1) и Александр Могильный (1).

Последние двое забросили по 76 шайб в сезоне-1992/93 – это последний случай достижения такой отметки на данный момент.

Добавим, что 69 шайб Мэттьюса за сезон стали новой планкой рекорда для игроков НХЛ в XXI веке, игроков «Торонто» за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги. 

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34 комментария
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Жаль конечно этого усача (
Но и ещё есть возможность повторить)
+60
-6
+54
Да, Усы как псих бросал в этом матче.
+38
0
+38
Ответ Maksmen1995
Жаль конечно этого усача ( Но и ещё есть возможность повторить)
Удивлён, что Таварес за 30 секунд до конца игры решил бросить сам, а не отдать на клюшку стоящего перед воротами Мэтьюса. Капитан :(
+27
-3
+24
Красивые могли быть юбилейные циферки в заключительном матче сезона для команд - у Кучерова 100, у Мэттьюса 70. Нацелен был максимально, бросал со всех позиций, старался как мог, но не зашло.
+25
-2
+23
Да хорошие цифры, мои любимые
+15
-2
+13
70 видимо не судьба! У Хлебушка тоже с полтинником не срослось! Главное, что в остальном у обоих и их команд всё в порядке!!)
+11
-2
+9
Томкинс и штанги лишили Мэттьюса 70-й шайбы.
+8
-1
+7
Ответ Seema
Комментарий скрыт
ну какие пара, тройка...там херачить и херачить еще
+8
-2
+6
Больно было на Остона смотреть этой ночью, так старался и переживал бедняга, чуть ли не плакал.
Это потому что команда вышла не выигрывать, а Мэттьюсу помогать. ТБЛ тоже вышли помогать Кучерову сотку ассистов выбить, но в тоже время и выигрывать последнюю игру регулярки для своих зрителей, в итоге PP помогло.
И вообще, Остон, с такой рожей 70-й гол не забивают, надо было в кайф играть, на расслабоне, с улыбкой. А не с таким лицом, будто ты на этот гол поставил все свои деньги, всю недвигу, и ещё свою задницу))
+9
-3
+6
😔😔😔
+5
-2
+3
Красавец Остон, что ни говори, и отлично для хоккея, что за Ови есть преследователь. Других на горизонте и близко нет. А по этому сезону, не знаю как кому, а мне 69 вообще больше всех других цифр нравится.
+5
-3
+2
Ответ antineutrino
Удивлён, что Таварес за 30 секунд до конца игры решил бросить сам, а не отдать на клюшку стоящего перед воротами Мэтьюса. Капитан :(
канадцы с детства заточены - есть возможность бросить, то бросай
+4
-2
+2
Переживаю за мигранта
+9
-8
+1
Вот и сказочке конец. Какое разочарование.
+6
-5
+1
Ответ antineutrino
Ну так себе объяснение, Макдэвид и Грецки тоже канадцы. А тут счёт 6:3, шансов на победу никаких, открытый Мэтьюс перед воротами, а Таварес забить пытается.
все на автомате и опыте, у него секунда оценить и принять решение. Сколько раз было, вдвоем выходят на одного и вместо розыгрыша - тупой бросок в пузо вратарю. Мак и Гретцки - это элита канадского хоккея, Кучеров тоже в пас бы сыграл, Овечкин 100 % бросил бы, Таварес бросил и забил, значит принял правильное решение в той ситуации.
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+1
Не хватило чутка Остону ,чтобы оказаться в компании с такими великими хоккеистами.Но умница конечно и мастер
+4
-3
+1
Ответ Bambus
Не совсем понятно огорчение некоторых болельщиков,Мэтьюс ведь все равно оказался лучшим снайпером 21-ого века.
Первой четверти 21-го века.
+3
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+1
Еще и Нюландер всего 2 балла до сотни недобрал.
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Что значит уроженцев США за всю историю лиги , если Бред Халл трижды 70+ делал??
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Был близок ... Больше может и не приблизиться к этой цифре ( 70 ) .
+2
-2
0
Ответ antineutrino
Удивлён, что Таварес за 30 секунд до конца игры решил бросить сам, а не отдать на клюшку стоящего перед воротами Мэтьюса. Капитан :(
Безобразие, чёужтам. США срочно должны ввести санкции против Канады.
+4
-4
0
Ответ Seema
канадцы с детства заточены - есть возможность бросить, то бросай
Ну так себе объяснение, Макдэвид и Грецки тоже канадцы. А тут счёт 6:3, шансов на победу никаких, открытый Мэтьюс перед воротами, а Таварес забить пытается.
+1
-1
0
Ответ upuckuH
Что значит уроженцев США за всю историю лиги , если Бред Халл трижды 70+ делал??
Бретт родился в Канаде.
+4
-4
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