Мэттьюс завершил регулярку НХЛ с 69 голами в 81 игре. Форвард «Торонто» нанес 12 бросков в створ в матче с «Тампой»
Остон Мэттьюс завершил регулярку с 69 голами в 81 игре.
Форвард «Торонто» не забил в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:6). Он нанес 12 бросков в створ и 1 мимо.
27-летний американец остался без очков в двух последних играх регулярки. На его счету 107 (69+38) баллов в 81 игре. Остон лидирует в гонке снайперов.
Результат Мэттьюса по голам стал лучшим за последние 28 лет. В сезоне-1995/96 Марио Лемье забросил 69 шайб в 70 играх.
Таким образом, в списке игроков с 70+ шайбами за одну регулярку НХЛ осталось 8 человек.
Это Уэйн Гретцки (4 раза, рекорд – 92 в 80 играх, 1981/82, «Эдмонтон»), Бретт Халл (3), Лемье (2), Фил Эспозито (1), Яри Курри (1), Берни Николлс (1), Теему Селянне (1) и Александр Могильный (1).
Последние двое забросили по 76 шайб в сезоне-1992/93 – это последний случай достижения такой отметки на данный момент.
Добавим, что 69 шайб Мэттьюса за сезон стали новой планкой рекорда для игроков НХЛ в XXI веке, игроков «Торонто» за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги.
Но и ещё есть возможность повторить)
Это потому что команда вышла не выигрывать, а Мэттьюсу помогать. ТБЛ тоже вышли помогать Кучерову сотку ассистов выбить, но в тоже время и выигрывать последнюю игру регулярки для своих зрителей, в итоге PP помогло.
И вообще, Остон, с такой рожей 70-й гол не забивают, надо было в кайф играть, на расслабоне, с улыбкой. А не с таким лицом, будто ты на этот гол поставил все свои деньги, всю недвигу, и ещё свою задницу))