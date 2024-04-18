Мэттьюс завершил регулярку НХЛ с 69 голами в 81 игре. Форвард «Торонто» нанес 12 бросков в створ в матче с «Тампой»

Остон Мэттьюс завершил регулярку с 69 голами в 81 игре.

Форвард «Торонто» не забил в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:6). Он нанес 12 бросков в створ и 1 мимо.

27-летний американец остался без очков в двух последних играх регулярки. На его счету 107 (69+38) баллов в 81 игре. Остон лидирует в гонке снайперов.

Результат Мэттьюса по голам стал лучшим за последние 28 лет. В сезоне-1995/96 Марио Лемье забросил 69 шайб в 70 играх.

Таким образом, в списке игроков с 70+ шайбами за одну регулярку НХЛ осталось 8 человек.

Это Уэйн Гретцки (4 раза, рекорд – 92 в 80 играх, 1981/82, «Эдмонтон»), Бретт Халл (3), Лемье (2), Фил Эспозито (1), Яри Курри (1), Берни Николлс (1), Теему Селянне (1) и Александр Могильный (1).

Последние двое забросили по 76 шайб в сезоне-1992/93 – это последний случай достижения такой отметки на данный момент.

Добавим, что 69 шайб Мэттьюса за сезон стали новой планкой рекорда для игроков в XXI веке, игроков « » за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги.