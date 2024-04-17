НБА пожизненно дисквалифицировала за ставки центрового «Торонто» Портера

Центровой «Торонто» Джонтэй Портер получил наказание за нарушение беттинговых правил НБА.

24-летнего американца дисквалифицировали пожизненно. Согласно заявлению лиги, в ходе расследования обнаружилось, что Портер раскрыл конфиденциальную информацию о собственном состоянии здоровья человеку, который делал ставки на НБА, перед игрой 20 марта.

Другой человек, с которым Портер был знаком и который, как ему было известно, делал ставки на НБА, впоследствии сделал экспресс-ставку на сумму 80 тысяч долларов и выиграл 1,1 миллиона долларов, поставив на то, что Портер не сыграет в матче 20 марта.

Вдобавок к этому, в период с января по март 2024 года, когда Портер играл за «Рэпторс» и «Рэпторс 905», фарм-клуб «Торонто» в G-лиге, он совершил как минимум 13 ставок на матчи НБА, используя аккаунт другого человека. Размер этих ставок варьировался от 15 долларов до 22 тысяч долларов, общая сумма составила 54 094 доллара.

Общая сумма выплат по этим ставкам составила 76 059 долларов, в результате чего чистый выигрыш составил 21 965 долларов. Ни одна из ставок не касалась игры, в которой участвовал Портер, однако он ставил на поражение собственной команды в матче, в котором не участвовал.

На счету баскетболиста 23 матча в составе «Торонто» в НБА в этом сезоне, в которых он в среднем проводил на паркете 14 минут и 23 секунды, набирая 4,6 очка за матч.

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