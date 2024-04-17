НБА пожизненно дисквалифицировала за ставки центрового «Торонто» Портера

Теги дисквалификации Торонто НБА Джонтэй Портер Ставки

Центровой «Торонто» Джонтэй Портер получил наказание за нарушение беттинговых правил НБА.

24-летнего американца дисквалифицировали пожизненно. Согласно заявлению лиги, в ходе расследования обнаружилось, что Портер раскрыл конфиденциальную информацию о собственном состоянии здоровья человеку, который делал ставки на НБА, перед игрой 20 марта. 

Другой человек, с которым Портер был знаком и который, как ему было известно, делал ставки на НБА, впоследствии сделал экспресс-ставку на сумму 80 тысяч долларов и выиграл 1,1 миллиона долларов, поставив на то, что Портер не сыграет в матче 20 марта.

Вдобавок к этому, в период с января по март 2024 года, когда Портер играл за «Рэпторс» и «Рэпторс 905», фарм-клуб «Торонто» в G-лиге, он совершил как минимум 13 ставок на матчи НБА, используя аккаунт другого человека. Размер этих ставок варьировался от 15 долларов до 22 тысяч долларов, общая сумма составила 54 094 доллара.

Общая сумма выплат по этим ставкам составила 76 059 долларов, в результате чего чистый выигрыш составил 21 965 долларов. Ни одна из ставок не касалась игры, в которой участвовал Портер, однако он ставил на поражение собственной команды в матче, в котором не участвовал.

На счету баскетболиста 23 матча в составе «Торонто» в НБА в этом сезоне, в которых он в среднем проводил на паркете 14 минут и 23 секунды, набирая 4,6 очка за матч.

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17 комментариев
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Ответ Максим Макеев
во лукмекеры щедрые лям челу вывести
пфф, лям победителю, 100 лямов с проигравших. Казино всегда в выигрыше.
+19
0
+19
Ответ LittleBigDen
А Майлз Бриджес все еще в лиге
Кстати да. Очень хороший, показательный пример о приоритете(ах) лиги
+18
-2
+16
Ответ andrushapumba
Кстати да. Очень хороший, показательный пример о приоритете(ах) лиги
В целом понять можно, ставки ставят под удар саму игру, откуда идут миллиарды долларов. Не наказывая жестко людей связанных с этим ставит под сомнение честность/справедливость происходящего на площадке, что может вылиться в непредсказуемые последствия. Скандалы же о насилии не влияют на то что происходит в игре/ на площадке, поэтому лига пытается всегда максимально сглаживать подобные скандалы, если игрок ценен плюс/минус. Забанив этого игрока и посадка того же Тима Донахи это сигнал что со ставками шутки плохи. Но всё равно я думаю в лиге это существует, просто делают это очень осторожно и редко.
+16
0
+16
Может вы лучше забаните сотрудничество с буками?
Да не, бред какой-то
+19
-7
+12
А Майлз Бриджес все еще в лиге
+6
0
+6
Ответ The Don Killuminati
Может вы лучше забаните сотрудничество с буками? Да не, бред какой-то
Сотрудничество с буками - один из источников дохода лиги; от реклам и прочих штук, не от слива договорняков))
Так и зачем бизнесмены будут пилить сук, на котором в том числе сидят? Лучше наказать хитрого жука-короеда, который портит этот самый сук))
+5
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+5
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Лол, в самой НБА, как минимум, в двух последних сезонах, через два матча на третий — дог. Лицемеры...
Срочно сообщите факты, подтверждающие вашу информацию.
+5
-1
+4
Ответ Tumypu4
В целом понять можно, ставки ставят под удар саму игру, откуда идут миллиарды долларов. Не наказывая жестко людей связанных с этим ставит под сомнение честность/справедливость происходящего на площадке, что может вылиться в непредсказуемые последствия. Скандалы же о насилии не влияют на то что происходит в игре/ на площадке, поэтому лига пытается всегда максимально сглаживать подобные скандалы, если игрок ценен плюс/минус. Забанив этого игрока и посадка того же Тима Донахи это сигнал что со ставками шутки плохи. Но всё равно я думаю в лиге это существует, просто делают это очень осторожно и редко.
Кратко звучит так : не пытайся кинуть большого дядю на бабки
+2
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+2
Жадность фраера сгубила
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+1
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Лол, в самой НБА, как минимум, в двух последних сезонах, через два матча на третий — дог. Лицемеры...
Доказательства будут какие-нибудь?
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во лукмекеры щедрые
лям челу вывести
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Как же он на Слима похож
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если на этом всё закончится, пусть радуется. На полноценное мошеничество делов наворотил, а там сроки конские за такое
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