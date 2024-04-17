«Любитель сосать яйца гринго». Неймар написал под постом с похвалой Мбаппе после игры с «Барселоной»

Теги Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Рональд Араухо контент Футбол

Неймар дал понять, что не лучшим образом относится к Килиану Мбаппе.

Представляющий «Аль-Хилаль» бразилец отреагировал на видео в Instagram, выставляющее француза в хорошем свете.

В посте, опубликованном на странице Fiqueiputomesmo, было показано, как нападающий «ПСЖ» помогает подняться защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, у которого возникли судороги во время матча между командами в Лиге чемпионов на прошлой неделе.

«Мбаппе снова показывает, что он прекрасный человек, но выставлен злодеем в плохо рассказанной истории», – сказано в описании. Также отмечается, что Килиану свойственен «спортивный дух».

Неймар резко отреагировал на этот ролик, написав в комментариях: «Любитель сосать яйца гринго».

Словом «гринго» в Бразилии зачастую с презрением называют иностранца не из Южной Америки, чаще всего туриста из США и Европы, использующего английский язык в качестве основного.

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69 комментариев
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Не судите строго. Все же человек с ДНК Барселоны
+261
-46
+215
Проверим.
редакторы спорта, постящие подобные "новости"- любители сосать яйца гринго.
+114
-6
+108
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не судите строго. Все же человек с ДНК Барселоны
Забавно, что во время того как в той тройке ПСЖ кипели страсти все считали, что там самый токсичный это Мбаппе, но по факту это все выдумки и ничем не подтвержденные домыслы. На деле мы помним как Месси улыбался на пару с Мартинесом с той самой куклой Мбаппе и вот сейчас такое высказывание Неймара. От Киллиана никаких ответов не было. И кто там на самом деле был токсиком ?
+121
-30
+91
Ответ Amroyan
Проверим. редакторы спорта, постящие подобные "новости"- любители сосать яйца гринго.
слово "гринго" - лишнее
+38
0
+38
Он хотя бы чемпион мира, в отличие от покериста.
+30
-3
+27
Конченный
+27
-8
+19
Ответ Amroyan
Проверим. редакторы спорта, постящие подобные "новости"- любители сосать яйца гринго.
«По самые яйца, бро» - добавил Орье
+18
0
+18
чем яйца гринго хуже арабских?
+19
-1
+18
Три дня бана Неймару :)
+15
-2
+13
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавно, что во время того как в той тройке ПСЖ кипели страсти все считали, что там самый токсичный это Мбаппе, но по факту это все выдумки и ничем не подтвержденные домыслы. На деле мы помним как Месси улыбался на пару с Мартинесом с той самой куклой Мбаппе и вот сейчас такое высказывание Неймара. От Киллиана никаких ответов не было. И кто там на самом деле был токсиком ?
Пиарщики Барсы и, в частности, Месси, свое дело знают. Одна история начала отношений с женой чего стоит - бросила парня, как приехал Месси с цацками.
+14
-5
+9
Когда прохерил свою карьеру, остается только оскорблять других.
Бразил конечно попал в самое дно, хоть и с деньгами , но ментальные проблемы по завершению карьеры сделают из него человека не лучше Робиньо
+11
-3
+8
Хорошо что ПСЖ избавился от двух латиноамериканских примадонн и теперь команда вышла в полуфинал лч и имеет шансы на финал
+12
-6
+6
Это их дела,Что и у кого пробует.
+6
-1
+5
по Неймару все предельно ясно
+5
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+4
Ну Мбаппе-то прям эталонный гринго)
+3
0
+3
Тень Черепахи не дает покоя.😬
+4
-1
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не судите строго. Все же человек с ДНК Барселоны
Новость про игрока Аль Хиляла, перешедшего из ПСЖ, и его отношения с игроком ПСЖ. Причём тут Барселона?
+2
0
+2
Неймар эксперт по сосанию яиц
+3
-1
+2
Неймар мало того развалил Барсу, покинув великое трио из за денег, так он ещё и в Псж разваливал изнутри. Видите ли Неймар рассчитывал быть в Париже главной примадонной, но тут появился Мбаппе, ставший главной мегазвездой Парижа
+4
-2
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавно, что во время того как в той тройке ПСЖ кипели страсти все считали, что там самый токсичный это Мбаппе, но по факту это все выдумки и ничем не подтвержденные домыслы. На деле мы помним как Месси улыбался на пару с Мартинесом с той самой куклой Мбаппе и вот сейчас такое высказывание Неймара. От Киллиана никаких ответов не было. И кто там на самом деле был токсиком ?
Получается токсик, Бенисио Дель Пьера
+4
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не судите строго. Все же человек с ДНК Барселоны
Где то тебя Барса крепко обидела ))
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Наверное Неймар что-то знает
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Ответ wshnmn
Он хотя бы чемпион мира, в отличие от покериста.
И речь не о голах...
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Ней походу за деньги готов вообще на все.
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Сейчас протрезвеет, удалит пост и скажет что его аккаунт взломали.
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О чем эта новость? Можно переводчика с желтушного на нормальный язык?
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Обиженный
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не судите строго. Все же человек с ДНК Барселоны
Больше, чем 46 хромосом
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Ответ Under
чем яйца гринго хуже арабских?
Во, профессионал в этом деле и тот не видит разницы.
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Ответ Amroyan
Проверим. редакторы спорта, постящие подобные "новости"- любители сосать яйца гринго.
Меня забанили дня на 3))) после повторения новости)))
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