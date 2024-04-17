«Любитель сосать яйца гринго». Неймар написал под постом с похвалой Мбаппе после игры с «Барселоной»

Неймар дал понять, что не лучшим образом относится к Килиану Мбаппе.

Представляющий «Аль-Хилаль» бразилец отреагировал на видео в Instagram, выставляющее француза в хорошем свете.

В посте, опубликованном на странице Fiqueiputomesmo, было показано, как нападающий «ПСЖ» помогает подняться защитнику «Барселоны» , у которого возникли судороги во время матча между командами в чемпионов на прошлой неделе.

«Мбаппе снова показывает, что он прекрасный человек, но выставлен злодеем в плохо рассказанной истории», – сказано в описании. Также отмечается, что свойственен «спортивный дух».

Неймар резко отреагировал на этот ролик, написав в комментариях: «Любитель сосать яйца гринго».

Словом «гринго» в Бразилии зачастую с презрением называют иностранца не из Южной Америки, чаще всего туриста из США и Европы, использующего английский язык в качестве основного.

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