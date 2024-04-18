НБА. Плей-ин. «Филадельфия» примет «Майами», «Чикаго» – «Атланту»

Теги результаты Атланта Чикаго Майами Филадельфия НБА НБА плей-ин Баскетбол

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин Восточной конференции НБА.

«Филадельфия», занявшая 7-е место на Востоке по итогам регулярного чемпионата, примет на свой арене «Майами» (8). Победитель встречи выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и встретится в первом раунде с «Нью-Йорком».

Во втором матче «Чикаго» (9) сыграет на своей площадке с «Атлантой» (10). Проигравшая команда завершит сезон. Победитель поборется за 8-й номер посева в плей-офф.

НБА

Плей-ин

Филадельфия – Майами
Дата проведения
18 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Чикаго – Атланта
Дата проведения
18 апреля, 04.30, «United Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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11 комментариев
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Раз Чикаго в плей ине, я жду орущую дочь Дерозана в первом ряду
+22
-2
+20
Вроде за окном 17 апреля, на работе отчетный период, а на душе праздник, который люди далекие от баскетбола не поймут.
Наконец-то нормальная стадия сезона, ура)
+20
-1
+19
Есть большая вероятность, что ’магия’ Хит в этот раз не сработает. Эмбиид, после травмы показывает уровень до. Его сейчас невозможно остановить, как и Николу
Он еще и штрафные хорошо зарабатывает. Макси стал полноценной суперзвездой. Надеюсь ошибаюсь
+7
-3
+4
На Бостон надо Эмбида
Ну чтоб с первого же раунда без расслабухи
+5
-1
+4
Хочу чтобы Майами прошел, хочу увидеть как Никс и хит душат друг друга. Игры со счётом 84-87 только для больших поклонников.
+4
-1
+3
Если Бостону в итоге достанется Майами они будут мстить за финал конференции прошлого сезона.
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9 комментариев ...а че все на ЛЧ что ле?!
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