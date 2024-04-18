НБА. Плей-ин. «Филадельфия» примет «Майами», «Чикаго» – «Атланту»

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин Восточной конференции НБА.

« », занявшая 7-е место на Востоке по итогам регулярного чемпионата, примет на свой арене « » (8). Победитель встречи выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и встретится в первом раунде с «Нью-Йорком».

Во втором матче « » (9) сыграет на своей площадке с «Атлантой» (10). Проигравшая команда завершит сезон. Победитель поборется за 8-й номер посева в плей-офф.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.