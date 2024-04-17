Хави назвал арбитра Ковача сыном шлюхи, резервного судью – ублюдком. Тренер «Барселоны» получил красную в матче с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Иштван Ковач судья брань контент Футбол

Хави оскорблял судью матча «Барселона» – «ПСЖ».

Главный тренер «блауграны» был удален на 56-й минуте игры Лиги чемпионов, завершившейся победой гостей со счетом 4:1.

44-летний специалист был наказан за эмоциональную реакцию на действия главного судьи Иштвана Ковача.

Сперва со словами «Ах ты сын шлюхи!» Хави пнул часть ограждения, закрывающего оператора матча. Затем он сказал: «Не доводи меня, мужик. Сын шлюхи».

Увидев, что румынский рефери собирается показать ему карточку, начал тренер кричать, размахивая правой рукой: «Давай, мужик! Доставай! Доставай! Шлюхин сын!»

Затем Хави обратился к резервному судье: «Четвертый! Твою мать! Эй! Ублюдок!» – после чего ушел в подтрибунное помещение, швырнув куртку.

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104 комментария
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ДНК
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Хави бы в нулевых кино озвучивать
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Если и говорить такие оскорбления, то только своей стене Араухо, который мозг отключил и убил шансы на проход.
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Что то у Хави все вокруг сыновья шлюх.
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Человеку нужно обратиться за помощью к специалистам. Пусть поправляется.
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Ответ Hitgoe Himgob
Что то у Хави все вокруг сыновья шлюх.
Видимо, слишком буквально воспринял фразу "все люди - братья". Думает, что все вокруг тоже сыновья его матери.
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образцовый джентльмен с днк бчк
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Девчонку обидели ( без Негрейды совсем тяжко
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Поехавший
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Типичное днк барселоны
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Хави главная угроза матерей арбитров
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Отлучить за длинный язык от профессии на годик, чтоб другим неповадно было.
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Ответ stason79
Комментарий скрыт
Надеюсь, 79 - это не год рождения
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Ответ abdulkaderkeita
Надеюсь, 79 - это не год рождения
В вас тоже теплится надежда, что это цифра с указанием уровня IQ?
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Ответ los merengues
Человеку нужно обратиться за помощью к специалистам. Пусть поправляется.
ДНК не изменить
+11
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Ответ xQcoW
ДНК
Судя по всему это он у бати своего в 90х научился.
https://vk.com/video181734512_456240319
+8
-1
+7
Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило.
©
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Ответ Hitgoe Himgob
Что то у Хави все вокруг сыновья шлюх.
видать вне работы в дотку катает
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хотел бы я взглянуть на раздевалку Барсы, после удаления Чави 🤣
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Бан на год ему бы по хорошему, совсем поехал уже, бездарный тренеришка
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Не, ну это слишком. Я, конечно, понимаю, нервы, важнейший матч, накал, туды-сюды, но получать КК на ровном месте, тем самым ещё больше подставляя команду - неразумный поступок. Хави надо над своим характером поработать.
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Ответ madaev
Хави бы в нулевых кино озвучивать
На всякий случай поставлю звездочки, а то могут и забанить меня за слова Хави в оригинале:
«Шл**ин сын, мать твою, а ну, иди сюда, го*но румынское, а? Сдуру решил удалить меня, ты? Засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня удалитьь — я тебя сам удалю, убл*док, мадридист чёртов, будь ты проклят! Иди, идиот, удалять тебя и всю твою бригаду! Го*но собачье, жлоб парижский, фекалоидный монстр, собака женского пола, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, го*но, *опа!»
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Что фанаты которые закидали собственный автобус🤡, что этот чапи, барселона больше чем цирк
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Не, ну если действительно было так, то Хави позорное посмешище
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https://www.youtube.com/watch?v=48ULn5o9mMw&ab_channel=%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A2%D0%92
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Хави еще неопытный тренер. Был бы как Моур, который и назовет и в то же время не к чему придраться
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Смысл обвинять арбитра, если шансы на выход в полуфинал похоронил Араухо своим безбашенным фолом
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Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
Впервые на спортсе вижу что человек выставил на аву своё реальное фото
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ничего нового,это бчк
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Ответ Красная стрела
С виду интеллектуал, интеллигент. А по факту оказалось... Не думаю, что он чего - то большого добьётся. Слишком эго раздуто.
ну чемп то уже выиграл))например тот артета на которого молятся болелы арсенала точно чемп англии не выиграет в ближайшее время)так что хави поуспешнее многих современных тренеров.но с нервами да проблема
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