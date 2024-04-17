Хави назвал арбитра Ковача сыном шлюхи, резервного судью – ублюдком. Тренер «Барселоны» получил красную в матче с «ПСЖ»

Хави оскорблял судью матча «Барселона» – «ПСЖ».

Главный тренер «блауграны» был удален на 56-й минуте игры чемпионов, завершившейся победой гостей со счетом 4:1.

44-летний специалист был наказан за эмоциональную реакцию на действия главного судьи Иштвана Ковача.

Сперва со словами «Ах ты сын шлюхи!» Хави пнул часть ограждения, закрывающего оператора матча. Затем он сказал: «Не доводи меня, мужик. Сын шлюхи».

Увидев, что румынский рефери собирается показать ему карточку, начал тренер кричать, размахивая правой рукой: «Давай, мужик! Доставай! Доставай! Шлюхин сын!»

Затем обратился к резервному судье: «Четвертый! Твою мать! Эй! Ублюдок!» – после чего ушел в подтрибунное помещение, швырнув куртку.