Хави назвал арбитра Ковача сыном шлюхи, резервного судью – ублюдком. Тренер «Барселоны» получил красную в матче с «ПСЖ»
Хави оскорблял судью матча «Барселона» – «ПСЖ».
Главный тренер «блауграны» был удален на 56-й минуте игры Лиги чемпионов, завершившейся победой гостей со счетом 4:1.
44-летний специалист был наказан за эмоциональную реакцию на действия главного судьи Иштвана Ковача.
Сперва со словами «Ах ты сын шлюхи!» Хави пнул часть ограждения, закрывающего оператора матча. Затем он сказал: «Не доводи меня, мужик. Сын шлюхи».
Увидев, что румынский рефери собирается показать ему карточку, начал тренер кричать, размахивая правой рукой: «Давай, мужик! Доставай! Доставай! Шлюхин сын!»
Затем Хави обратился к резервному судье: «Четвертый! Твою мать! Эй! Ублюдок!» – после чего ушел в подтрибунное помещение, швырнув куртку.
https://vk.com/video181734512_456240319
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«Шл**ин сын, мать твою, а ну, иди сюда, го*но румынское, а? Сдуру решил удалить меня, ты? Засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня удалитьь — я тебя сам удалю, убл*док, мадридист чёртов, будь ты проклят! Иди, идиот, удалять тебя и всю твою бригаду! Го*но собачье, жлоб парижский, фекалоидный монстр, собака женского пола, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, го*но, *опа!»