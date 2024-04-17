«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, победив «Арсенал» (1:0)
«Бавария» победила «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 1:0.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственный гол забил Йозуа Киммих на 63-й минуте.
В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью (2:2). Мюнхенцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» – «Реал».
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 63 Киммих.
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Бавария –
Нойер, Дайер, де Лигт, Мазрауи (Ким Мин Чжэ, 76), Геррейру, Горетцка, Лаймер, Киммих, Сане (Упамекано, 89), Мусиала, Кейн.
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Нкетиа, 86), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 68), Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли (Троссард, 68), Сака.
- Предупреждения:
- Лаймер (54), Уайт (84), Киммих (90+2), Габриэл Жезус (90+3).
Глоры обычно у команд-победителей.
Или я что-то путаю?
Поздравляю фанатов Баварии! Немецкий финал реален, будем верить!
Я спросил,какие глоры?
Глоры,у команд победителей,у Реала,у Барсы с Месси,у МЮ при Ферги.
Понимаешь?
Откуда у Арсенала взяться глорам?
Ясно...
У Арсенала,только хардкорщики.
Которые когда-то начали болеть за эту команду и за другую уже не смогут.
А глоры,как раз и есть те,кто болеет за победителей и если те перестают побеждать,они мигрируют 😁
Браво, Мюнхен! Особенно Киммих, Геррейро, Нойер, Дайер!
Болельщики Арсенала, ваша команда была хороша! Конечно, у многих будут вопросы по поводу неназначенного углового, но в принципе это единственный просчет арбитров.
Теперь осталось выявить победителя в противостоянии Реала и Сити, в любом случае это будет пара полуфиналистов будет замечательной.