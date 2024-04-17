«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, победив «Арсенал» (1:0)

«Бавария» победила «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 1:0.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный гол забил Йозуа Киммих на 63-й минуте.

В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью (2:2). Мюнхенцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» – «Реал».

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