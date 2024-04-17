«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, победив «Арсенал» (1:0)

Теги Бавария Лига чемпионов УЕФА Арсенал Йозуа Киммих онлайны Футбол

«Бавария» победила «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 1:0.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный гол забил Йозуа Киммих на 63-й минуте. 

В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью (2:2). Мюнхенцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» – «Реал». 

Бавария Германия – Арсенал Англия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 63 Киммих.
БаварияНойер, Дайер, де Лигт, Мазрауи (Ким Мин Чжэ, 76), Геррейру, Горетцка, Лаймер, Киммих, Сане (Упамекано, 89), Мусиала, Кейн.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Нкетиа, 86), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 68), Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли (Троссард, 68), Сака.
Предупреждения:
Лаймер (54), Уайт (84), Киммих (90+2), Габриэл Жезус (90+3).

Статистика ЛЧ

112 комментариев
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Получается безногая Бавария, опять вытерла ноги об Арсенал!
+43
-5
+38
Слабейшая Бавария за много лет против сильнейшего Арсенала за много лет, но всё равно идёт дальше Бавария. Против традиций не попрёшь
+27
0
+27
Ответ Инсаф Галиуллинн
Сколько же в комментах "глоров" Арсенала нашлось
Глоры Арсенала?
Глоры обычно у команд-победителей.
Или я что-то путаю?
+29
-5
+24
Оптимизма мало,но если Арсенал не впадет в кому от страха,то можно побороться за выход
+22
-4
+18
Как и ожидалось Бавария в полуфинале.
Поздравляю фанатов Баварии! Немецкий финал реален, будем верить!
+20
-3
+17
Бавария криптонит для доминатора 😁
+13
0
+13
Ответ Инсаф Галиуллинн
А у нас разве спор, чтобы аргументы приводить?
Ты написал,глоры Арсенала.
Я спросил,какие глоры?
Глоры,у команд победителей,у Реала,у Барсы с Месси,у МЮ при Ферги.
Понимаешь?
Откуда у Арсенала взяться глорам?
+14
-2
+12
Клопп и Артета показали как просрать отличный сезон за неделю.
+15
-3
+12
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
То есть аргументов нет,просто ляпнул...
Ясно...
+14
-2
+12
Ответ Доминатор3000
Ты написал,глоры Арсенала. Я спросил,какие глоры? Глоры,у команд победителей,у Реала,у Барсы с Месси,у МЮ при Ферги. Понимаешь? Откуда у Арсенала взяться глорам?
Ему нужно было сначала объяснить значение слова "глор".
+11
0
+11
Артетим КОЙГ
+14
-3
+11
С победой баварцев, проход в полуфинал заработан путём суицида идентичности. Тухель капитально засушил игру, ну что же - победителей не судят.)
+10
0
+10
Не знаю кто выйдет из пары РеалМанСити, но вывеска с Баварией по любому будет шикарная
+11
-2
+9
Ответ S H A R K
Неужели Ким и Упамекано настолько плохи, что в старте играет Дайер?
Дайер хорошо играет за Баварию.
+9
0
+9
Немецкий финал всё ближе!
+8
-1
+7
Пока уровень Арсенала это 1/4, получается. Возвращаемся в АПЛ и пробуем выиграть борьбу за титул там. А летом усиляться забивным форвардом и идти в новый поход за трофеями. Поздравляю болел Баварии!
+7
0
+7
Неужели Ким и Упамекано настолько плохи, что в старте играет Дайер?
+8
-1
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
А у нас разве спор, чтобы аргументы приводить?
У Арсенала нет глоров.
У Арсенала,только хардкорщики.
Которые когда-то начали болеть за эту команду и за другую уже не смогут.
А глоры,как раз и есть те,кто болеет за победителей и если те перестают побеждать,они мигрируют 😁
+10
-4
+6
у Арсенала на Альянце одна единственная победа, в сезоне когда Бавария стала победителем ЛЧ). Интригующая пара)
+7
-1
+6
Ответ Мафусаил Бен
Получается безногая Бавария, опять вытерла ноги об Арсенал!
Привычки они такие
+7
-1
+6
Мюнхен, вперёд!
+17
-12
+5
Захватывающая- наилучшее описание данной игры. Можно, конечно, критиковать Лаймера за опасную игру рядом со штрафной, Сане за непродуманные передачи, Киммиха за медлительность и потерю позиции, но баварцы победили, выстояли в последние минуты, причем нельзя сказать, что мюнхенцы долго были в автобусе ( фактически он сформировался лишь когда Упамекано заменил Сане, тот же Ким неоднократно забегал, пытаясь обострить атаку), но как такового финального похода со стороны канониров на ворота Нойера не было.
Браво, Мюнхен! Особенно Киммих, Геррейро, Нойер, Дайер!
Болельщики Арсенала, ваша команда была хороша! Конечно, у многих будут вопросы по поводу неназначенного углового, но в принципе это единственный просчет арбитров.
Теперь осталось выявить победителя в противостоянии Реала и Сити, в любом случае это будет пара полуфиналистов будет замечательной.
+5
0
+5
Ответ eftomolgy
Слабейшая Бавария за много лет против сильнейшего Арсенала за много лет, но всё равно идёт дальше Бавария. Против традиций не попрёшь
Слабейшая Бавария не прошла бы в полуфинал ЛЧ.И Тухель опытный тактик который умеет нейтрализовывать сильные стороны соперника,а не тренеришка каким его здесь представляют.Сильнейший Арсенал будет в будущем,это команда очень молода и обладает талантливыми игроками.Опыта пока не хватает,пропустив гол командная игра совсем разладилась.
+5
0
+5
Ответ Dmitriy43
Оптимизма мало,но если Арсенал не впадет в кому от страха,то можно побороться за выход
Получился выход из ЛЧ)...как и всегда
+4
0
+4
Ответ che kaif
Сетка спасает бавар проект дальше будет полная авоська уже от топ клуба
Ахах, великий Реал Сосьедад, Барса вдесятером (чистая красная) и Боруссия, но именно Баварии повезло с сеткой)))
+4
0
+4
Нам нужен Дер Классикер 2.0 на Уэмбли. Удачи Баварии!
+11
-7
+4
Ответ Dmitriy43
Оптимизма мало,но если Арсенал не впадет в кому от страха,то можно побороться за выход
Да уже нет смысла бояться и нервничать))) ноги бы бегали, с виллой совсем мрак был после перерыва, при том, что диаби и бейли качественные, конечно, ребята, но далеко не мусиала и сане. Тут уже отступать некуда. Пан или пропал.
+6
-2
+4
Ответ che kaif
Арсенал проход чекайте))
Ау где ты воин???
+4
0
+4
Впервые с 2020 есть хорошая возможность выйти в полуфинал.Надеюсь на победу Баварцев.
+10
-6
+4
Можно и бухнуть нормально)
+4
0
+4
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