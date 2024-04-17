Властимил Петржела: «Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать развитие с нуля. Болельщики живут воспоминаниями – это их главная проблема»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела высказался о результатах «Спартака» в последние годы.

«Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. А болельщики еще живут воспоминаниями о том «Спартаке», который выигрывал подряд чемпионства.

Поэтому в каждом новом сезоне они ждут титул и расстраиваются, когда команда выпадает из борьбы так рано – это их главная проблема», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

В текущем розыгрыше Мир РПЛ «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 23 турах. В воскресенье клуб объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

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133 комментария
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По факту-то он прав. Хоть спартаковские и накидают сейчас минусов. Но даже они сами в глубине души все понимают. Просто признать не могут.
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+68
Ответ Андрей Валерьевич
Не радуйся,в этом мире всё циклично!
Циклы Спартака вспомнились
+28
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Ответ Pelerin
Эммм... кто-то спорит с тем, что Спартак сейчас исключительно слабо играет? Не, ну в принципе можно всегда найти уникумов. Вопрос, зачем Вам это))
Я имел в виду больше про житие воспоминаниями. Вот в этом Петржела прав.
+24
-11
+13
Динама ментально и вовсе в яшинских временах живет, Спартак хотя бы в романцевских ))
+15
-2
+13
Давно это пытаюсь донести - застряли в прошлом, когда остальные двигаются вперёд.
+25
-13
+12
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
По факту-то он прав. Хоть спартаковские и накидают сейчас минусов. Но даже они сами в глубине души все понимают. Просто признать не могут.
Эммм... кто-то спорит с тем, что Спартак сейчас исключительно слабо играет? Не, ну в принципе можно всегда найти уникумов. Вопрос, зачем Вам это))
+16
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Ответ Андрей Валерьевич
В полуфинале Кубка чемпионов были?Никогда не будете)))
Эталонное подтверждение новости
+9
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Адекватный тезис от Петржелы? Давненько не было
+13
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Цитируют каждого клоуна, который о СПАРТАКЕ и болельщиках высказывает свое ни кому не интересное мнение.
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Для наибольшего эффекта нужно понизить Спартак до Второго дивизиона, Пройдут очищение.
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Начать с нуля - это с ФНЛ.
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Не радуйся,в этом мире всё циклично!
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Ответ Андрей Валерьевич
Это бесспорно,но ещё 4 место в группе)))
У Зенита всего 1 (одно) 4 место в группе за всю историю. У Спартака их так много, что даже считать лень.
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Ответ magentrumen
ну не знаю, Зенит в любое время отлетал то от Осеров, то от Мальмо. Независимо от времени
Это когда это Зенит от Мальмё отлетал? От клубов такого уровня у нас только Спартак с Динамо отлетать умеют))
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Ответ Бомжеватый чипсоед
Цитируют каждого клоуна, который о СПАРТАКЕ и болельщиках высказывает свое ни кому не интересное мнение.
СПАРТАК - это святое что-то? 🤡🐷
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Ответ prosto D.
Пфф, зенитовский чех никогда не бывает прав. Спартак стал чемпионом в 2017, серебряным призером в 2021 и бронзовым в 2023.
За последние 10 лет у Спартака 1 первое место, 1 второе место, 2 третьих места, 2 пятых места, 2 шестых места, 1 седьмое место и 1 десятое место, сейчас на 7 месте. Это ли не показатели очень серенького середнячка?
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Эту разумную мысль спартаковцам пытаются объяснить уже лет 15, не меньше. Но не получается, и клубу это реально создает проблемы: в обстановке постоянной истерики СМИ, болельщиков, ветеранов и т.п. никто работать нормально не сможет - ни тренеры, ни администрация клуба.
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Ответ ТимТалер
Это нормальное состояния болельщиков топ-клуба. Жить воспоминаниями и верить в будущее. Слишком много комментаторов из Питера. Свой клуб не интересен ).
А кто по твоему должен комментировать слова своего бывшего тренера? Болелы Пахтакора?
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Ответ Pelerin
Как будто пан общается с кем-то, кто с этим не согласен. Дед воюет с призраками прошлого, основательно лишив себя настоящего. Классика (
Эти "призраки" прямо здесь в настоящем обитают - причём, не только в комментах, но и в новостях - всякие "ветераны Спартака", когда костерят очередного тренера за то, что в футбол не играл.
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Ответ Андрей Валерьевич
В полуфинале Кубка чемпионов были?Никогда не будете)))
Подтверждение слов Петржелы. =)
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Ну что опять никак не можешь умпокоиться. Тебе то какое дело до Спартака. Вас уже трое - ты, мост и конь чель скис
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Ответ magentrumen
ну не знаю, Зенит в любое время отлетал то от Осеров, то от Мальмо. Независимо от времени
Напомни, когда Зенит отлетал от Мальмо (орфография автора сохранена)?
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« Разруха в головах» менеджмента, сменяющего друг друга последние десятилетия. Увы! Не хватает профессионализма, ментальной прочности, достоинства и спокойствия.
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Ответ Андрей Валерьевич
Не расстраивайся из-за этого,у вас всё впереди.
Чего нам расстраиваться, у нас якобы "второсортные" еврокубки, которые почему-то украшают музеи всех великих клубов, от МЮ до Реала, а у вас какие-то никому неинтересные полуфиналы, про которые ни в одном приличном клубе даже не вспоминают. И вот это действительно навсегда.
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Ответ sanek_rabona
Мне кажется или питерские и бывшие питерские чаще о Спартаке вспоминают, чем о зените?
Так столько поводов ни один другой клуб не даёт. А повеселиться все любят.
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Ответ Pelerin
Эммм... кто-то спорит с тем, что Спартак сейчас исключительно слабо играет? Не, ну в принципе можно всегда найти уникумов. Вопрос, зачем Вам это))
Дело-то не в "_сейчас_ слабо играет". Спартак по уровню организации уже давно середняк, а ожидания у всех, кто связан с клубом, как от чемпиона. Петржела говорит об этом.
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Ответ riverman1980
Динама ментально и вовсе в яшинских временах живет, Спартак хотя бы в романцевских ))
А вот, кстати, нет. Так или иначе, но кажется, что "Динамо" этой болезнью уже переболело. То ли времени больше прошло, то ли реально вылет в ФНЛ благотворно повлиял, но...

Понятно, что вспоминать историю приятно, и временами Яшина можно гордиться, но динамикам в целом это все-таки не мешает трезво оценивать текущую ситуацию. В итоге клуб не без проблем, но развивается, и в качестве потенциального чемпиона в обозримом будущем "Динамо" выглядит существенно перспективнее "Спартака".
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Ответ Жорег Борщофф
Например? В Зените и ЦСКА даже КУЕФА по праздникам вспоминают. Страшно подумать, что было бы в Спартаке.
Постоянно вспоминают.
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Счастливым болельщикам Зенита вспомнить нечего, кроме как чемпионство с помощью чужеземцев. Не понимаю чем можно гордиться и радоваться, когда свои полируют лавку, а пришельцы занимают их место на поле. Стыдоба и позорище!
Интересно, болельщики Реала плачутся о том, что у них в составе один испанец?
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Властимил прав нам нужна перезагрузка
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