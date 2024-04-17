Властимил Петржела: «Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать развитие с нуля. Болельщики живут воспоминаниями – это их главная проблема»
Властимил Петржела высказался о результатах «Спартака» в последние годы.
«Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. А болельщики еще живут воспоминаниями о том «Спартаке», который выигрывал подряд чемпионства.
Поэтому в каждом новом сезоне они ждут титул и расстраиваются, когда команда выпадает из борьбы так рано – это их главная проблема», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
В текущем розыгрыше Мир РПЛ «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 23 турах. В воскресенье клуб объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.
Понятно, что вспоминать историю приятно, и временами Яшина можно гордиться, но динамикам в целом это все-таки не мешает трезво оценивать текущую ситуацию. В итоге клуб не без проблем, но развивается, и в качестве потенциального чемпиона в обозримом будущем "Динамо" выглядит существенно перспективнее "Спартака".