Властимил Петржела высказался о результатах «Спартака» в последние годы.

«Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. А болельщики еще живут воспоминаниями о том « », который выигрывал подряд чемпионства.

Поэтому в каждом новом сезоне они ждут титул и расстраиваются, когда команда выпадает из борьбы так рано – это их главная проблема», – сказал бывший главный тренер « ».

В текущем розыгрыше Мир «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 23 турах. В воскресенье клуб объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.