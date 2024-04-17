Аршавин о книгах: «Ни одной не прочитал, как закончил карьеру. Работа в «Зените» и на ТВ отнимает уйму времени. Жирков с ними не расстается, про лагерь СС «Травники» на днях читал»

Теги Зенит Юрий Жирков Андрей Аршавин премьер-лига Россия РФС книги YouTube Спорт-Экспресс Чисто Питер (хоккей) Футбол

Андрей Аршавин признался, что давно не читает книги.

– Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последний год?

– Ох... Мне кажется, как закончил карьеру и вернулся из Казахстана в ноябре 2018-го, ни одной книжки не прочитал.

Работа в «Зените» и на телевидении отнимает уйму времени, приходится много матчей смотреть. Плюс учеба в академии РФС, постоянные разъезды... Когда рано утром сажусь в «Сапсан», либо сплю, либо включаю что-то в YouTube.

В общем, до Жиркова мне далеко. Вот он с книгой не расстается. На днях захожу в раздевалку хоккейной медиакоманды «Чисто Питер», за которую мы с ним играем, – Юра сидит в уголке, спокойно книжечку читает. Я не особо удивился, а ребята, которые его плохо знают, были поражены.

Еще и название зловещее: «Профессия – смерть». Учебный лагерь СС «Травники». Преступления и возмездия». Автор – Арон Шнеер, – рассказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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86 комментариев
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Жирков - яркий пример того, что чтение само по себе не даёт мозгов
+130
-34
+96
— А ты сейчас какую-нибудь книгу читаешь?
— Читаю.
— А когда дочитаешь - дашь почитать?
— Нет… Не дочитаю…
+43
-5
+38
Ответ Tun
Жирков - яркий пример того, что чтение само по себе не даёт мозгов
Так Юра читает на бразильском. Всяких там Коэльо...
+41
-8
+33
Ответ Tun
Жирков - яркий пример того, что чтение само по себе не даёт мозгов
ну чтение по любому полезно)для любого человека
+26
0
+26
Ответ Romano1985
Да я помню его в камеди с женой ) на вопрос на каком языке общались в Анжи , с иностранцами , жена сказала на бразильском, а Юра потом только узнал вместе с ней , что язык то португальский )
Юра тогда как раз все правильно сказал, что бразильский существует и он отличен от португальского)))
+28
-2
+26
Как будто во время карьеры чмтал)))
+24
-3
+21
Ответ Tun
Жирков - яркий пример того, что чтение само по себе не даёт мозгов
Жирков читает ради удовольствия, такие как ты ради "ума". И кто после этого с мозгами? Уверен, Юрий по тем темам, которыми он увлекается, даст вам фору. А вы только промычать про бразильский в ответ сможете.
+22
-1
+21
Ответ Уся Ваткин
— А ты сейчас какую-нибудь книгу читаешь? — Читаю. — А когда дочитаешь - дашь почитать? — Нет… Не дочитаю…
Книгу писать буду.
Зачем?
Читать нечего.
+20
-1
+19
Андрюха, сколько книг прочитал? Две. Первая- букварь. А вторая- какая то синяя.
+21
-3
+18
Ох... Мне кажется, как закончил карьеру и вернулся из Казахстана в ноябре 2018-го, ни одной книжки не прочитал.
Несколько лет до Казахстана :
— Как вам последняя прочитанная книга?
— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков. Какая мама? Какая рама? Зачем ее мыть?!
+17
0
+17
Ответ тренер с района
Тут 👉 его умнейшим футболистам под одной новостью назвали 😂😂😂
Ум и не обязательно коррелирует с количеством прочитанных книг. К тому же он, возможно, уже в своё время прочитал всё что его интересовало
+29
-13
+16
Ответ Tun
Жирков - яркий пример того, что чтение само по себе не даёт мозгов
А че не так с Жирковым? Думаю, по истории 2МВ он разбирается значительно лучше нас с вами
+10
-1
+9
Зачем читать книги, когда есть комментарии на спортсру.
+9
0
+9
Ответ Egobrain
Юра, в отличие от тебя, прекрасно знает про такую вещь, как "диалект" И что разные диалекты довольно сильно отличаются Что он и пытался оьъяснить там же, но разве гыгыкающие интеллектуалы слушают других людей?
Проблема в том, что Юра, судя по всему, не знает само слово "диалект", поэтому и породил знаменитый мем.
+8
-2
+6
Ответ Тарас Гладушин
Ум и не обязательно коррелирует с количеством прочитанных книг. К тому же он, возможно, уже в своё время прочитал всё что его интересовало
Что то я не видел не одного дурака который прочитал тысячи книг . Что его интересовала если только азбука.
+12
-8
+4
Ответ Romano1985
Да я помню его в камеди с женой ) на вопрос на каком языке общались в Анжи , с иностранцами , жена сказала на бразильском, а Юра потом только узнал вместе с ней , что язык то португальский )
В защиту Жиркова могу сказать что в Бразилии говорят на диалекте португальского, который довольно сильно отличается
+4
0
+4
Шава - не читатель, Шава - писатель.
+8
-4
+4
Зачем футболисту читать книги? Мяч попинал, жизнь удалась, и напрягаться не надо.
+5
-1
+4
Ответ гилберт
Так Юра читает на бразильском. Всяких там Коэльо...
Зато он хотя бы в курсе, что бразильский португальский отличается от обычного португальского.
+5
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+4
Ответ Tun
Книгу писать буду. Зачем? Читать нечего.
Даа, раньше Пельмени умели в юмор...
+6
-3
+3
Ответ Wiley Fox
По-моему, жирков к тренерской карьере готовится Вот у немцев порядку и учится Кстати, он же ещё собирает артефакты времён Второй мировой Будет первый тренер с парабеллумом
это книга о тех, кто прошел учебный лагерь СС для бывших советских солдат, в основном военнопленных или просто перебежчиков, которых вермахт готовил к работе надзирателями и о том, как за ними потом бегали спецслужбы десятки лет для возмездия
+4
-1
+3
Ответ Tun
Жирков - яркий пример того, что чтение само по себе не даёт мозгов
У того,кто оскорбляет другого, ума точно не много.
+3
0
+3
важно ещё и какие книги читаешь

вот, Островский пишет про нашу жизнь!

Волки и овцы - идеальное пособие по менеджменту в России

крутейший драматург!
+5
-2
+3
Ответ diocletian
А в России ему Путин запрещал порнуху смотреть?
нет, но он книги не читает,.. зачем, если порнуха есть...
+3
0
+3
Интересно как он запомнил такое название книги и автора? Я пока комменты читал успел забыть.
+4
-1
+3
Ну,на названия книг и их авторов у Аршавина память на зависть,если нас в очередной раз не обманывают
+2
0
+2
ну как можно не читать книги?
+3
-1
+2
Ответ Leganessi
Всегда думал что книги распиарены и это просто ретро-источник для получения информации, что художественные произведения в 1000 страниц также распиарены, где 800 страниц рассказывают о том как переливаются лучи солнца на травке и описание во что одет тот человек, какое у него настроение и прочие ненужные детали. Прочитав первые 40 страниц из фантастики, я понял что только по этим 40 страницам можно снять сериал в 10 сезонов, причем настолько эпический, что ни один фильм до сих пор и рядом не стоял. Ведь реально можно такие сюжеты отбахать в кино из книг, но видимо режиссеры никогда не читали книг и всеми силами пытаются оказуалить/упростить свои фильмы, просто потому что у них нет настоящего опыта в создании действительно эпического произведения. Потому что непонятно почему фильмы и сериалы настолько ущербны в сравнении с книгами. И дело вовсе не в хронометраже, ведь можно растянуть в сериал. Просто киноделы не умные, им некогда абстрактно мыслить и создавать что-то неординарное, они даже качественно скопировать книгу не в состоянии, потому что не понимают сути прочитанного произведения и акцентрируют внимание на мелочах, когда писатель писал о нечто возвышенном, неосязаемом. Хотите ощутить весь спектр эмоций и содержания, читайте хорошие книги. Ну а футболисты вновь доказывают что дальше Рэпа они ничего не в состоянии осилить.
Первый день живешь?
Ту же дюну снимают по книгам, ну, в какой-то степени)
+3
-1
+2
Ответ Кармоид
Юра тогда как раз все правильно сказал, что бразильский существует и он отличен от португальского)))
Дураки уже несколько лет носятся с одним эпизодом, не разобравшись в теме.
+2
-1
+1
По-моему, жирков к тренерской карьере готовится

Вот у немцев порядку и учится

Кстати, он же ещё собирает артефакты времён Второй мировой

Будет первый тренер с парабеллумом
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