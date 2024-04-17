Аршавин о книгах: «Ни одной не прочитал, как закончил карьеру. Работа в «Зените» и на ТВ отнимает уйму времени. Жирков с ними не расстается, про лагерь СС «Травники» на днях читал»
Андрей Аршавин признался, что давно не читает книги.
– Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последний год?
– Ох... Мне кажется, как закончил карьеру и вернулся из Казахстана в ноябре 2018-го, ни одной книжки не прочитал.
Работа в «Зените» и на телевидении отнимает уйму времени, приходится много матчей смотреть. Плюс учеба в академии РФС, постоянные разъезды... Когда рано утром сажусь в «Сапсан», либо сплю, либо включаю что-то в YouTube.
В общем, до Жиркова мне далеко. Вот он с книгой не расстается. На днях захожу в раздевалку хоккейной медиакоманды «Чисто Питер», за которую мы с ним играем, – Юра сидит в уголке, спокойно книжечку читает. Я не особо удивился, а ребята, которые его плохо знают, были поражены.
Еще и название зловещее: «Профессия – смерть». Учебный лагерь СС «Травники». Преступления и возмездия». Автор – Арон Шнеер, – рассказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
— Читаю.
— А когда дочитаешь - дашь почитать?
— Нет… Не дочитаю…
Зачем?
Читать нечего.
Несколько лет до Казахстана :
— Как вам последняя прочитанная книга?
— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков. Какая мама? Какая рама? Зачем ее мыть?!
вот, Островский пишет про нашу жизнь!
Волки и овцы - идеальное пособие по менеджменту в России
крутейший драматург!
Ту же дюну снимают по книгам, ну, в какой-то степени)
Вот у немцев порядку и учится
Кстати, он же ещё собирает артефакты времён Второй мировой
Будет первый тренер с парабеллумом