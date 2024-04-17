Аршавин о книгах: «Ни одной не прочитал, как закончил карьеру. Работа в «Зените» и на ТВ отнимает уйму времени. Жирков с ними не расстается, про лагерь СС «Травники» на днях читал»

Андрей Аршавин признался, что давно не читает книги.

– Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последний год?

– Ох... Мне кажется, как закончил карьеру и вернулся из Казахстана в ноябре 2018-го, ни одной книжки не прочитал.

Работа в « » и на телевидении отнимает уйму времени, приходится много матчей смотреть. Плюс учеба в академии РФС, постоянные разъезды... Когда рано утром сажусь в «Сапсан», либо сплю, либо включаю что-то в YouTube.

В общем, до мне далеко. Вот он с книгой не расстается. На днях захожу в раздевалку хоккейной медиакоманды «Чисто Питер», за которую мы с ним играем, – Юра сидит в уголке, спокойно книжечку читает. Я не особо удивился, а ребята, которые его плохо знают, были поражены.

Еще и название зловещее: «Профессия – смерть». Учебный лагерь СС «Травники». Преступления и возмездия». Автор – Арон Шнеер, – рассказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.