Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». Он завершил сезон с 498 голами и 798 передачами в регулярках НХЛ
Евгений Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс».
Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5).
Россиянин завершил сезон с 67 (27+40) очками в 82 играх.
За карьеру в рамках регулярок у Малкина 1296 (498+798) очков в 1145 играх.
Сегодня Евгений (18:31, 2:11 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1, на точке вбрасывания – 66,7% (выиграл 8 попыток из 12).
1. Грецки 894.
2. Овечкин 853.
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48. Малкин 498.
1. Грецки 1963.
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34. Малкин 798.
35. Яри Курри 797.
Ови-Джино 31-27 по голам
Джино-Ови 67-65 по очкам
Джино 67(27+40)
Ови 65(31+34)
Менее привычных для них очка за игру, у Малкина 15 сезонов 1+, у Овечкина - 13, они рекордсмены среди наших.
Рекордсмен тут Кросби, все 19 сезонов 1+, включая текущий, как и у Гретцки (19 из 20).
Наши лучшие в истории сейчас достигли:
1.Ови - 1426 игр, 1550(853+697)
2.Джино- 1145 игр, 1296(498+798)
Еще пару сезонов будем наблюдать, болеть и наслаждаться игрой наших лучших в истории!
Болеем за наших!
https://www.quanthockey.com/nhl/nationality/russian-nhl-players-career-stats.html