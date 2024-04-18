Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». Он завершил сезон с 498 голами и 798 передачами в регулярках НХЛ

Теги Питтсбург Айлендерс Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс».

Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5).

Россиянин завершил сезон с 67 (27+40) очками в 82 играх. 

За карьеру в рамках регулярок у Малкина 1296 (498+798) очков в 1145 играх. 

Сегодня Евгений (18:31, 2:11 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1, на точке вбрасывания – 66,7% (выиграл 8 попыток из 12). 

14 комментариев
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Подготовил почву для юбилеев, в следующем сезоне будет их отмечать!
+30
0
+30
В следующем сезоне пробьет 500+ шайб и 800+ ассистов, и к гадалке не ходи)
+27
-3
+24
2 гола до 500 и 2 передачи до 800. Ровно идет. Красиво будет, если 500+800 в одном матче наберет в будущем сезоне.
+18
-1
+17
Снайперы за всю историю.
1. Грецки 894.
2. Овечкин 853.
....
48. Малкин 498.
+5
0
+5
Возможно этих очков и хватило на попадание в плей офф
+4
0
+4
Ассистенты за всю историю.
1. Грецки 1963.
....
34. Малкин 798.
35. Яри Курри 797.
+3
0
+3
Ответ severchanin
2 гола до 500 и 2 передачи до 800. Ровно идет. Красиво будет, если 500+800 в одном матче наберет в будущем сезоне.
Красиво было бы есди бы он в этом сезоне в конце смог их набрать.
+5
-2
+3
Не дотянули с Сидом до круглых цифр по 4 балла
+2
-1
+1
Малкин и нападающий из легендарного "Ойлерс" 80-х годов Гленн Андерсон располагаются на 48-м месте в списке снайперов в лиге за все времена с 498-ю шайбами. Цель следующего сезона Клуб Ришара на 47-м месте Лэнни Макдональд с 500-ю шайбами за карьеру.
+1
0
+1
Жаль немного не хватило в этом сезоне, зато в начале следующего будет повод отметить.... Очень хочется, что бы следующий сезон Малкин провёл, как начало нынешнего и в итоге всё таки набрал очков больше, чем провёл игр(ну и конечно же обойтись без травм)!!!
+2
-2
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Показатели наших легенд в сезоне:
Ови-Джино 31-27 по голам
Джино-Ови 67-65 по очкам
Джино 67(27+40)
Ови 65(31+34)
Менее привычных для них очка за игру, у Малкина 15 сезонов 1+, у Овечкина - 13, они рекордсмены среди наших.
Рекордсмен тут Кросби, все 19 сезонов 1+, включая текущий, как и у Гретцки (19 из 20).
Наши лучшие в истории сейчас достигли:
1.Ови - 1426 игр, 1550(853+697)
2.Джино- 1145 игр, 1296(498+798)
Еще пару сезонов будем наблюдать, болеть и наслаждаться игрой наших лучших в истории!
Болеем за наших!
https://www.quanthockey.com/nhl/nationality/russian-nhl-players-career-stats.html
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Ответ TBFTT
Красиво было бы есди бы он в этом сезоне в конце смог их набрать.
Я по факту писал, после сегодняшнего матча. Для ПП сезон уже закончен.
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