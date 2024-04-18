Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». Он завершил сезон с 498 голами и 798 передачами в регулярках НХЛ

Евгений Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс».

Форвард « » отметился результативными действиями в заключительном матче регулярного чемпионата с « » (4:5).

Россиянин завершил сезон с 67 (27+40) очками в 82 играх.

За карьеру в рамках регулярок у 1296 (498+798) очков в 1145 играх.

Сегодня Евгений (18:31, 2:11 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1, на точке вбрасывания – 66,7% (выиграл 8 попыток из 12).