Лунин отразил удары Бернарду и Ковачича в серии пенальти. Эдерсон парировал удар Модрича и сам забил с точки

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Матео Ковачич Эдерсон Бернарду Силва Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин дважды выручил «Реал» в серии одиннадцатиметровых.

Мадридцы выбили «Манчестер Сити» (3:3, 1:1 в игровое время матчей, 4:3 по пенальти) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Первым не забил Лука Модрич: хорватский полузащитник пробил в левый от себя угол, и голкипер «горожан» Эдерсон дотянулся до мяча. После этого футболисты «Реала» реализовали все свои удары.

У «Ман Сити» забить не смогли Бернарду Силва и Матео Ковачич. Первый пробил по центру прямо в руки Лунину, удар второго в угол украинец парировал.

Следует отметить, что Эдерсон тоже пробил с точки. Его удар оказался результативным.

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140 комментариев
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СПАСИБООО ЛУНИН!!!!!!!!!!!!
+103
-11
+92
Герой матча, просто красавец. Над ним не смеялся только ленивый, но он воспользовался травмами Тибо и Кепы и показывает отличную игру! Очень рад за Андрея!
+90
-6
+84
Какого числа финал сити барса?
+77
-9
+68
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вся разница между Реалом и Сити была показана серии пенальти. У одних был характер воля к победе, а у других кроме заученных до автоматизма бестолковых комбинаций не было ничего.
Вот это навалил бредятины
+52
-12
+40
Лунин - лучший кипер мира! Очень крутой 😎
+49
-12
+37
Лунин, ты просто лучший!
Спасибо Андрею! Без него не было бы этой победы!💪
+37
-6
+31
Какие же нервы, чтобы остаться стоять по центру под удар Бернарду

Просто лучший!
+32
-3
+29
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
А в чем позор? В том что пенальти не забил? Ну так Эдерсон же тоже не мешки сторожит, здорово сыграл. Вот кто опозорился, так это Бернарду, так пробить в таком важнейшем матче - это конечно нужно быть слишком самоуверенным, за что он и поплатился.
+31
-4
+27
Удар Бернарду не был идеальным. Но я считаю несправедливым сваливать все на Бернарду, а не отдать должное Лунину. Удары в центр ворот - норма для пенальти. Андрей прогадал мысль Силвы и остался на месте. Это говорит о мастерстве и хладнокровии вратаря Мадрида!
+31
-5
+26
Ответ Ilya Chistyakov
Какого числа финал сити барса?
Летом в товарищеском матче где-то)))
+26
-2
+24
Знаете, что такое быть болельщиком Реала?
Это когда даже такая глыба как Модрич мажет пенальти в серии, то ты все равно продолжаешь на лайте улыбаться.. Ибо пока есть хоть малейшая математика вытащить игру - Реал это сделает.
+31
-7
+24
Ответ Ilya Chistyakov
Какого числа финал сити барса?
32 Мая
+26
-2
+24
Лунин зверюга, лютый, ох лютый! 👏💪👏💪👌
Примечателен тот факт что в Telegram канала «Матч ТВ » не смотря на национальность, был признан лучшим. Просто 👏👏?
+19
-3
+16
Теперь осталось в воскресенье грохнуть ФК Негрейро.
+22
-7
+15
MVP матча случайно не Месси отдали?
+17
-2
+15
Ответ xjsxfkpft8
СПАСИБООО ЛУНИН!!!!!!!!!!!!
Модрич просто дал фору молодым
+15
-2
+13
Мечтатели о второй победе в ЛЧ подряд, где вы теперь?
+18
-6
+12
Лунин использует шанс всей жизни. Этим сезоном работает на всю дальнейшую карьеру. Либо стать основным, либо выгодно уйти в сильную команду.
+10
0
+10
Ответ Нефанатик
MVP матча случайно не Месси отдали?
За предпросмотр?
+10
-1
+9
Теперь Реал может железно положиться на Андрея - выручил в такой ответственный момент, ни разу не подвёл в решающих стадиях ЛЧ, когда железобетонный Куртуа оказался не у дел из-за травмы. За такое тащерство я в случае чего готов прощать Лунину мелкие косяки и ошибки в будущем - сегодня он всё всем доказал. Достойнейшая игра в воротах, просто глыба!
+10
-1
+9
Ответ Unico
Лунин - лучший кипер мира! Очень крутой 😎
найкращi
+18
-9
+9
Бернарду конечно исполнил хуже чем Смолов на ЧМ-2018
+9
-1
+8
Лунин вошел в историю
+8
-1
+7
Ответ oranger13
Комментарий скрыт
Это тот самый, который Бернадро и Ковачича съел и не поперхнулся
+6
0
+6
Ответ corazon blanco
Герой матча, просто красавец. Над ним не смеялся только ленивый, но он воспользовался травмами Тибо и Кепы и показывает отличную игру! Очень рад за Андрея!
Ну Кепу то он в конкурентной борьбе обошел
+6
0
+6
За Андрюху болел как не в себя. Уже после первого тайма понял что только он может затащить этот матч.
+5
0
+5
Лунин лучший, просто прекрасен.
+5
0
+5
Ответ corazon blanco
А в чем позор? В том что пенальти не забил? Ну так Эдерсон же тоже не мешки сторожит, здорово сыграл. Вот кто опозорился, так это Бернарду, так пробить в таком важнейшем матче - это конечно нужно быть слишком самоуверенным, за что он и поплатился.
Не первый и не последний, кто по центру бьёт. В большинстве случаев это вообще выигрышное решение, тем более когда уже ведёшь в серии и соперник чуть трястись должен. У Лунина железные нервы, конечно, раз он в такой ситуации не упал
+5
-1
+4
Дело не только в отбитых пенальти. А в спокойствии в рамке. И главное - в игре ногами. Не первую игру для меня это стало откровением - как спокойно он играет ногами под давлением, и какие средние и дальние передачи он отдает, практически все точно, на уровне топового полузащитника, а не лупит куда попало. Это уровень Алисона как минимум
+4
0
+4
Ответ ten Hag
Только Мадрид это смог, даже трижды) Никто не повторит больше Формата нынешнего не будет уже
Только Мадрид и смог убрать с этого пути Сити.
+4
0
+4
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