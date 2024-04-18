Лунин отразил удары Бернарду и Ковачича в серии пенальти. Эдерсон парировал удар Модрича и сам забил с точки

Андрей Лунин дважды выручил «Реал» в серии одиннадцатиметровых.

Мадридцы выбили « » (3:3, 1:1 в игровое время матчей, 4:3 по пенальти) и вышли в полуфинал чемпионов.

Первым не забил : хорватский полузащитник пробил в левый от себя угол, и голкипер «горожан» Эдерсон дотянулся до мяча. После этого футболисты « » реализовали все свои удары.

У «Ман Сити» забить не смогли и Матео Ковачич. Первый пробил по центру прямо в руки Лунину, удар второго в угол украинец парировал.

Следует отметить, что Эдерсон тоже пробил с точки. Его удар оказался результативным.