Лунин отразил удары Бернарду и Ковачича в серии пенальти. Эдерсон парировал удар Модрича и сам забил с точки
Андрей Лунин дважды выручил «Реал» в серии одиннадцатиметровых.
Мадридцы выбили «Манчестер Сити» (3:3, 1:1 в игровое время матчей, 4:3 по пенальти) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
Первым не забил Лука Модрич: хорватский полузащитник пробил в левый от себя угол, и голкипер «горожан» Эдерсон дотянулся до мяча. После этого футболисты «Реала» реализовали все свои удары.
У «Ман Сити» забить не смогли Бернарду Силва и Матео Ковачич. Первый пробил по центру прямо в руки Лунину, удар второго в угол украинец парировал.
Следует отметить, что Эдерсон тоже пробил с точки. Его удар оказался результативным.
Спасибо Андрею! Без него не было бы этой победы!💪
Просто лучший!
Это когда даже такая глыба как Модрич мажет пенальти в серии, то ты все равно продолжаешь на лайте улыбаться.. Ибо пока есть хоть малейшая математика вытащить игру - Реал это сделает.
Примечателен тот факт что в Telegram канала «Матч ТВ » не смотря на национальность, был признан лучшим. Просто 👏👏?