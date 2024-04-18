«Бавария» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Определились последние полуфиналисты Лиги чемпионов.

В 1/2 финала этого турнира « », выбившая «Арсенал» (2:2, 1:0), встретится с « », одержавшим победу над «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 по пенальти).

Первый матч состоится 30 апреля, ответный – 7 мая.

В финале победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или дортмундской «Боруссией».