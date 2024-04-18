«Бавария» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов
Определились последние полуфиналисты Лиги чемпионов.
В 1/2 финала этого турнира «Бавария», выбившая «Арсенал» (2:2, 1:0), встретится с «Реалом», одержавшим победу над «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 по пенальти).
Первый матч состоится 30 апреля, ответный – 7 мая.
В финале победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или дортмундской «Боруссией».
Наша вратарская школа всегда была одной из лучших.
Поздравляю сливочных.
Спокойной ночи.
Итого в 1/2 ни одной английской команды. Кек
КАКОЕ ЖЕ СЧАСТЬЕ!!! Двигаемся дальше!
Hala Madrid!!! 🤍🤍🤍