«Бавария» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Определились последние полуфиналисты Лиги чемпионов.

В 1/2 финала этого турнира «Бавария», выбившая «Арсенал» (2:2, 1:0), встретится с «Реалом», одержавшим победу над «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 по пенальти). 

Первый матч состоится 30 апреля, ответный – 7 мая. 

В финале победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или дортмундской «Боруссией». 

324 комментария
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Лунин, спасибо тебе.
+241
-11
+230
Ребята, кто нибудь объясните мне, неделю назад секта и фанаты мешка орали что финал будет Сити - Барса. Как они могут играть в финале, в обход полуфинала?
+153
-15
+138
Ответ Тоби Сайлоф
Лунин, спасибо тебе.
Легенда луганской Зари и мадридского Реала
+140
-3
+137
Риго с победой бро
+140
-7
+133
Как так то… супер слабый матч в исполнении Реала, но они проходят сильнейший клуб Европы
+86
-13
+73
Лунин хорош,затащил Реал!
+56
-4
+52
Ответ Кузя Гитарист
Риго с победой бро
После этих четвертьфиналов его шиза будет ещё больше прогрессировать😀
+51
-1
+50
Лунин шикарен.
Наша вратарская школа всегда была одной из лучших.
Поздравляю сливочных.
Спокойной ночи.
+57
-10
+47
Ответ Владимир Владимирович
Как так то… супер слабый матч в исполнении Реала, но они проходят сильнейший клуб Европы
Сильнейший проходит в следующую стадию. А ватокаты едут домой.
Итого в 1/2 ни одной английской команды. Кек
+66
-21
+45
У фанатов великого днк бчк траур второй день подряд. Что ты будешь делать!
+52
-11
+41
Вопрос к хейтерам Карло Анчелотти. Как так получается, что столь слабый, по вашему мнению, тренер переигрывает в двух из трёх противостояний вашего любимого Гвардиолу ? Если вы считаете эту игру Реала простым автобусом, то вы просто распишитесь в нулевом понимании футбола. Сегодня Реал играл так, как Сити не выгодно. Простые автобусы они взламывают каждый тур АПЛ.Не логично выходит как-то, что физрук так легко переиграл гения
+50
-14
+36
«Реал» настолько крут, что даже в серии пенальти - камбэк!!!💪💪💪
КАКОЕ ЖЕ СЧАСТЬЕ!!! Двигаемся дальше!
+45
-15
+30
Ответ Тоби Сайлоф
Лунин, спасибо тебе.
Ало, Куртуа?😄😄😄
+32
-3
+29
Ай да Лунин! Затащил таки украинец королевский клуб в полуфинал, браво Андрюха, отличный матч и серия пенальти.
+30
-3
+27
Лунин вытащил Реал
+26
-1
+25
Фантастическая игра Лунина и гений Анчелотти
+27
-2
+25
Ответ JENNINGS
«Реал» настолько крут, что даже в серии пенальти - камбэк!!!💪💪💪 КАКОЕ ЖЕ СЧАСТЬЕ!!! Двигаемся дальше!
Обиженные пошли в атаку минусами) разгром от ПСЖ вчера, сегодня Пепка отлетел, траур, тишина и МИНУСЫ))
Hala Madrid!!! 🤍🤍🤍
+31
-8
+23
в чем секрет победы в лч? в характере: Лунин из баночника за несколько месяцев становится героем полуфинала против мощнейшего Сити, Рюдигер из мема превращается в зверя, не дающего забить ни один момент, а состав из молодых пацанов обыгрывает, возможно, самую сильную команду этого десятилетия. этот Реал-феномен, за нынешним составом 100% стоит большое будущее
+21
-3
+18
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вопрос к хейтерам Карло Анчелотти. Как так получается, что столь слабый, по вашему мнению, тренер переигрывает в двух из трёх противостояний вашего любимого Гвардиолу ? Если вы считаете эту игру Реала простым автобусом, то вы просто распишитесь в нулевом понимании футбола. Сегодня Реал играл так, как Сити не выгодно. Простые автобусы они взламывают каждый тур АПЛ.Не логично выходит как-то, что физрук так легко переиграл гения
Им нечего объяснять. Если команда не делает 1000 пасов вдоль и поперек, то она не играет в футбол по их мнению
+20
-2
+18
Ответ Владимир Владимирович
Как так то… супер слабый матч в исполнении Реала, но они проходят сильнейший клуб Европы
Не первый раз уже
+23
-5
+18
В матче ЛЧ играют два клуба, а побеждает Реал.
+24
-7
+17
Ответ Тоби Сайлоф
Лунин, спасибо тебе.
Как же хладнокровно отбил удар Сильвы. шик
+17
0
+17
Ответ Aleksandr Dubovik
У фанатов великого днк бчк траур второй день подряд. Что ты будешь делать!
Ещё какой траур
+18
-2
+16
С ДНК никого не осталось?!
+15
-2
+13
Лунин отличная заменил Куртуа! Вытащил игру!
+17
-4
+13
Папа Карло отправил лысого шарлатана в Путь регионов)))
+13
-1
+12
Ответ Нефанатик
Ребята, кто нибудь объясните мне, неделю назад секта и фанаты мешка орали что финал будет Сити - Барса. Как они могут играть в финале, в обход полуфинала?
Толкни, когда появятся отличные варианты ответа, хочу чтобы этот комментарий настоялся)
+13
-2
+11
Ответ Шухрат Кесикбаев
будем откровенны, играл один клуб.
И проиграл
+11
0
+11
Реал не только прошел мешок, но так же доказал что никто не выигрывает 2 ЛЧ подряд, кроме лучшего клуба мира, естественно
+13
-2
+11
Ответ Нефанатик
Ребята, кто нибудь объясните мне, неделю назад секта и фанаты мешка орали что финал будет Сити - Барса. Как они могут играть в финале, в обход полуфинала?
ничо летом замутят кубок бампера и сыграют там
+12
-1
+11
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