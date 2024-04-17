Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Нужно приучать зрителей платить за спорт, но аккуратно. Когда мы размещаем топовый контент на платных каналах, видим негатив»
В «Матч ТВ» высказались о популяризации идеи платы за трансляции.
– Как считаете, нужно ли популяризировать идею платы за трансляции, или подстраиваться под нашу ментальность и давать какой-то топовый спорт бесплатно?
– В линейке «Матч ТВ» представлены еще 12 тематических каналов. Мы тщательно формируем программу для каждого из них.
В силу того, что события пересекаются, нам приходится иногда размещать топовый контент на платных каналах, и после этого в комментариях видим негатив и недовольство из-за того, что на бесплатном телеканале не показали хоккей или футбол.
Нужно идти к идее оплаты спортивного контента, но аккуратно, постепенно приучая зрителей к необходимости платить за топовый спорт, – сказал глава программной дирекции и заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.
Вы для начала выдавайте топовый продукт, чтоб за него платили. Вопящие Черданцев, Генич, "эксперт" Быстров - это не то, за что хочется платить
Эти хапуги только на рекламе зарабатывают массу бабла, от букмекеров имеют не меньше, сидят на госфинансировании, но мало. На туалеты ведущим девицам нехватает? Так пусть идут обратно в Дом - 2.
1. Вы государством финансируется, с какого ещё платить сверху то? мало на распил?
2. Вы сами смотрите свой канал? За что там платить то? За чемпионаты по гольфу? Вы ж ЛЧ даже просрать умудрились.
сделайте продукт, за который захочется платить
Сидит на десяти должностях, везде стрижет купоны, но всë мало.