Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Нужно приучать зрителей платить за спорт, но аккуратно. Когда мы размещаем топовый контент на платных каналах, видим негатив»

В «Матч ТВ» высказались о популяризации идеи платы за трансляции.

– Как считаете, нужно ли популяризировать идею платы за трансляции, или подстраиваться под нашу ментальность и давать какой-то топовый спорт бесплатно?

– В линейке «Матч ТВ» представлены еще 12 тематических каналов. Мы тщательно формируем программу для каждого из них.

В силу того, что события пересекаются, нам приходится иногда размещать топовый контент на платных каналах, и после этого в комментариях видим негатив и недовольство из-за того, что на бесплатном телеканале не показали хоккей или футбол.

Нужно идти к идее оплаты спортивного контента, но аккуратно, постепенно приучая зрителей к необходимости платить за топовый спорт, – сказал глава программной дирекции и заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.