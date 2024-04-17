Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Нужно приучать зрителей платить за спорт, но аккуратно. Когда мы размещаем топовый контент на платных каналах, видим негатив»

Теги болельщики премьер-лига Россия телевидение болельщики КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Матч ТВ деньги Вячеслав Леонов Хоккей

В «Матч ТВ» высказались о популяризации идеи платы за трансляции.

– Как считаете, нужно ли популяризировать идею платы за трансляции, или подстраиваться под нашу ментальность и давать какой-то топовый спорт бесплатно?

– В линейке «Матч ТВ» представлены еще 12 тематических каналов. Мы тщательно формируем программу для каждого из них.

В силу того, что события пересекаются, нам приходится иногда размещать топовый контент на платных каналах, и после этого в комментариях видим негатив и недовольство из-за того, что на бесплатном телеканале не показали хоккей или футбол.

Нужно идти к идее оплаты спортивного контента, но аккуратно, постепенно приучая зрителей к необходимости платить за топовый спорт, – сказал глава программной дирекции и заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.

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54 комментария
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Платить каналу с гос финансированием, ты .....ый?
+86
-6
+80
Да без проблем, убирайте бюджетное финансирование из наших налогов, чтоб мы не платили дважды
+72
-3
+69
"постепенно приучая зрителей к необходимости платить за топовый спорт"

Вы для начала выдавайте топовый продукт, чтоб за него платили. Вопящие Черданцев, Генич, "эксперт" Быстров - это не то, за что хочется платить
+28
-2
+26
А сколько вы мне заплатите, чтобы я вас смотрел, особенно экспертов разных?
+24
-3
+21
Ответ цэсемьэр
можно подумать это финансирование как-то материализуется у нас в карманах😆
Вряд ли, но логика "всё равно бюджетные деньги до народа не дойдут, лучше я освою" ни к чему хорошему не приведет
+16
-1
+15
Приучатели хреновы. Потом вас тоже к чему-нибудь приучат.
+15
0
+15
Открытым текстом заявил что дело идëт к тому что на основном канале Матч ТВ футбола мы скоро не увидим.
Эти хапуги только на рекламе зарабатывают массу бабла, от букмекеров имеют не меньше, сидят на госфинансировании, но мало. На туалеты ведущим девицам нехватает? Так пусть идут обратно в Дом - 2.
+16
-2
+14
Ответ Tun
Да без проблем, убирайте бюджетное финансирование из наших налогов, чтоб мы не платили дважды
можно подумать это финансирование как-то материализуется у нас в карманах😆
+11
-3
+8
Чтобы брать деньги, найдите нормальных комментаторов, а то у вас 95% слушать противно.
+8
-1
+7
Ответ Собиратель хаоса
Комментарий скрыт
Только РЖД и Аэрофлот ещё штат сотрудников большой содержат и покупают либо чинят транспортные средства. Такое государство само не потянет (пример совка перед лицом, где могли в какой-нибудь деревне мини-аэропорт сделать с ценами копейками.)
+8
-2
+6
Не платил за Матч ТВ, не плачу и платить не буду. Как говорится, сколько у государства ни воруй, все равно своего не вернешь
+7
-1
+6
Сама идея оплаты за показ футбола мне близка, тоже считаю, что халява не приводит ни к чему хорошему, но в случае с НТВ-плюс это было оправданно, так как частная компания все-таки, пусть и с госкомпанией во главе, но матч тв это просто госканал, с чего им то коммерческую составляющую вводить? Лично я поставил себе ip тв и кайфую, смотря апл, теннис, снукер и все каналы матча за 2 евро в месяц
+6
0
+6
Мы и так оплачиваем своими налогами этот сраный телеканал, ещё и платить надо повторно? Совсем уже оборзели новиопы
+7
-1
+6
Ничего против платной модели не имею, но надо ж над ней работать
+5
0
+5
когда просит платить ОККО, это понятно. Когда федеральный канал с госфинансированием, собирается приучить платить за так называемый "топ-контент"... 2 вопроса.
1. Вы государством финансируется, с какого ещё платить сверху то? мало на распил?
2. Вы сами смотрите свой канал? За что там платить то? За чемпионаты по гольфу? Вы ж ЛЧ даже просрать умудрились.
+6
-1
+5
а наши налоги - это шутка какая-то ?
+6
-2
+4
новое поколение "стригущих"... в спорт ни копейки не вложили, а деньги за показ спорта стричь готовы... отдайте права на показ командам... команде, за которую человек болеет, он и платить готов будет
+4
0
+4
Топовый контент это какой? Профнепригодный Черданцев, который даже к матчам не готовится?
+4
0
+4
Российский биатлон с Губерниевым надо показывать за очень большие деньги, извращения должны быть за дорого
+4
-1
+3
Браво, как это по нашему. Получить деньги на содержание с налогов народа и им же впуливают его за новые деньги.
+4
-1
+3
Контент топовый. Но когда его обслуживают такие как Черданцев или Журавель...
+4
-1
+3
Финансирует государство, контент на дне, и они ещё хотят что бы им зрители платили, вот что значит о****и.
+3
0
+3
Пока у вас получается топовый спорт только испортить
+4
-1
+3
правильно я понимаю, что мы должны платить за комментаторов, которые говорят, что у футболиста на голове вермишель и называют футбол ватокатом ?
сделайте продукт, за который захочется платить
+3
-1
+2
Нужно приучать государство платить своим гражданам.
+3
-1
+2
этот спорт - распил денег бюджетных
+2
0
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Открытым текстом заявил что дело идëт к тому что на основном канале Матч ТВ футбола мы скоро не увидим. Эти хапуги только на рекламе зарабатывают массу бабла, от букмекеров имеют не меньше, сидят на госфинансировании, но мало. На туалеты ведущим девицам нехватает? Так пусть идут обратно в Дом - 2.
Да и нахер этот изолированный от еврокубков чемпионат. Уровень уже со второй лигой сопоставим. Смотреть невозможно.
+3
-2
+1
Ответ Aleksey Yashin
"постепенно приучая зрителей к необходимости платить за топовый спорт" Вы для начала выдавайте топовый продукт, чтоб за него платили. Вопящие Черданцев, Генич, "эксперт" Быстров - это не то, за что хочется платить
Лишён удовольствия лицезреть это шапито, потому что оформил подписку на КХЛ ТВ.
+1
0
+1
Ответ Гвискар
Российский биатлон с Губерниевым надо показывать за очень большие деньги, извращения должны быть за дорого
Кстати уверен что ноги этого бреда растут именно от этого губера, он заправляет всеми спортивными каналами ВГТРК.
Сидит на десяти должностях, везде стрижет купоны, но всë мало.
+1
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Надежду юноша питает . хрен ты наших людей приучишь. Ты бы зп себе с этого получал. Но деньги идут из госбюджета. Делай свой канал и пили контент и люди сами если интересно придут.
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